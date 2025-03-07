В Подмосковье демонстрируются видеоролики о туристическом потенциале Узбекистана
10:06 07.03.2025 (обновлено: 10:27 07.03.2025)
© ИА "Дунё"На мониторах Московской области демонстрируется видеоролик о туристическом потенциале Узбекистана
© ИА "Дунё"
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Видеоролики демонстрируют главные достопримечательности Узбекистана, культурные и исторические объекты, памятники архитектуры.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. На центральных улицах городов Московской области в марте 2025 года круглосуточно транслируются видеоролики с приглашением посетить Узбекистан. Об этом сообщает ИА "Дунё".
Трансляцию видеороликов организовало Посольство Узбекистана при поддержке правительства Московской области.
© ИА "Дунё"На мониторах Московской области демонстрируется видеоролик о туристическом потенциале Узбекистана
На мониторах Московской области демонстрируется видеоролик о туристическом потенциале Узбекистана
© ИА "Дунё"
Видеоролики показывают главные достопримечательности Узбекистана, культурные и исторические объекты, памятники архитектуры.
"Видеоролики "Добро пожаловать в Узбекистан" знакомят жителей Московской области с величественными минаретами и лазурными куполами узбекских мечетей и историческими достопримечательностями Самарканда, Бухары, Хивы и Шахрисабза", — уточнили в агентстве.
© ИА "Дунё"На мониторах Московской области демонстрируется видеоролик о туристическом потенциале Узбекистана
На мониторах Московской области демонстрируется видеоролик о туристическом потенциале Узбекистана
© ИА "Дунё"
© ИА "Дунё"На мониторах Московской области демонстрируется видеоролик о туристическом потенциале Узбекистана
На мониторах Московской области демонстрируется видеоролик о туристическом потенциале Узбекистана
© ИА "Дунё"
По информации агентства, видеоматериалы будут демонстрироваться на центральных шоссе столичного региона России до конца марта 2025 года.