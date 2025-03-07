https://uz.sputniknews.ru/20250307/v-podmoskove-demonstriruyutsya-videoroliki-o-turisticheskom-potentsiale-uzbekistana-48277949.html

В Подмосковье демонстрируются видеоролики о туристическом потенциале Узбекистана

В Подмосковье демонстрируются видеоролики о туристическом потенциале Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Видеоролики демонстрируют главные достопримечательности Узбекистана, культурные и исторические объекты, памятники архитектуры.

2025-03-07T10:06+0500

2025-03-07T10:06+0500

2025-03-07T10:27+0500

россия

узбекистан

московская область

видеоролик

туризм

трансляции

посольство

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ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. На центральных улицах городов Московской области в марте 2025 года круглосуточно транслируются видеоролики с приглашением посетить Узбекистан. Об этом сообщает ИА "Дунё".Трансляцию видеороликов организовало Посольство Узбекистана при поддержке правительства Московской области.Видеоролики показывают главные достопримечательности Узбекистана, культурные и исторические объекты, памятники архитектуры.По информации агентства, видеоматериалы будут демонстрироваться на центральных шоссе столичного региона России до конца марта 2025 года.

россия

узбекистан

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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