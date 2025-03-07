https://uz.sputniknews.ru/20250307/v-tashkente-sostoyalos-zasedanie-soveta-rats-shos-48285797.html

В Ташкенте состоялось 43-е заседание Совета РАТС ШОС

В Ташкенте состоялось 43-е заседание Совета РАТС ШОС

Sputnik Узбекистан

В ходе заседания были согласованы Доклад Совета РАТС ШОС и проект Программы сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию экстремистской идеологии на 2026-2030 годы.

2025-03-07T16:35+0500

2025-03-07T16:35+0500

2025-03-07T17:41+0500

шос

борьба с терроризмом

ратс шос

заседание

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/07/48286444_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d4e890ef273773ff286c1441180d5926.jpg

ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. В штаб-квартире Исполнительного комитета РАТС ШОС в Ташкенте 7 марта состоялось сорок третье заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества под председательством Кыргызстана, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие делегации компетентных органов Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и представители Исполнительного комитета РАТС ШОС. В качестве почетного гостя на заседании присутствовал Генеральный секретарь ШОС. В ходе заседания были согласованы Доклад Совета РАТС ШОС и проект Программы сотрудничества государств-членов ШОС по противодействию экстремистской идеологии на 2026 – 2030 годы.Совет РАТС ШОС одобрил информацию о реализации решений Совета, работу компетентных органов по выполнению Программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму. Была достигнута договоренность о продолжении борьбы с использованием сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.Совет РАТС ШОС одобрил информацию о ходе реализации решений Совета, работу компетентных органов государств-членов ШОС и Исполкома РАТС ШОС по выполнению Программы сотрудничества государств-членов ШОС в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022 – 2024 годы. Была достигнута договоренность о продолжении практики реализации совместных мер по противодействию использованию сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.Приняты решения о проведении в Кыргызстане одиннадцатого заседания руководителей Пограничных служб стран ШОС, совместных антитеррористических учений в Беларуси и научно-практической конференции в Узбекистане, посвященной противодействию международному терроризму и экстремизму. также на заседании назначили постоянного представителя Кыргызстана при РАТС ШОС.В ходе заседания были рассмотрены вопросы обеспечения деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС. Сотрудники и должностные лица были награждены за вклад в развитие РАТС ШОС.Дана положительная оценка деятельности Исполнительного комитета РАТС ШОС, а также достигнута договоренность о проведении очередного заседания Совета РАТС ШОС в Кыргызстане.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

ратс шос заседание ташкент узбекистан кыргызстан терроризм экстремизм