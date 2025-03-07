https://uz.sputniknews.ru/20250307/xokkeisty-iz-uzbekistana-oderjali-istoricheskuyu-pobedu-na-chm-u18-48280546.html

Хоккеисты из Узбекистана одержали историческую победу на ЧМ U18

Хоккеисты из Узбекистана одержали историческую победу на ЧМ U18

Sputnik Узбекистан

Молодежная сборная Узбекистана выиграла все матчи в группе и заняв первое место, стала участником следующего этапа.

2025-03-07T12:02+0500

2025-03-07T12:02+0500

2025-03-07T12:50+0500

хоккей

узбекистан

таиланд

победа

спорт

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ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по хоккею одержала историческую победу в Таиланде. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.Юниорская сборная Узбекистана по хоккею одержала победу в дебютном для себя чемпионате мира для игроков до 18 лет в дивизионе III B, проходившем в Таиланде. Команда не только завоевала золото, но и с первой же попытки спортсмены добились повышения в классе – в следующем сезоне юниоры примут участие в чемпионате мира U18 уже в дивизионе III A.На пути к победе Узбекистан разгромил представителей ЮАР (12:0), Люксембурга (12:1), Туркменистана (8:2) и Боснии и Герцеговины (11:3). В последнем противостоянии группы узбекистанцы обыграли представителей Таиланда со счетом 3:2.Эта победа позволила команде Узбекистана в следующем году выступить в группе "А" III дивизиона.Юниорская сборная Узбекистана состоит из воспитанников двух столичных клубов — "Хумо" и "Бинокора". Большая заслуга в успехе команды принадлежит тренерскому штабу, в который входят Нормундс Сейейс, Абдумажид Нисиров и Роман Кривомазов.

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