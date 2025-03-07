Хоккеисты из Узбекистана одержали историческую победу на ЧМ U18
12:02 07.03.2025 (обновлено: 12:50 07.03.2025)
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
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Юниорская сборная Узбекистана выиграла все матчи в группе и, заняв первое место, стала участником следующего этапа.
ТАШКЕНТ, 7 марта — Sputnik. Молодежная сборная Узбекистана по хоккею одержала историческую победу в Таиланде. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет.
Юниорская сборная Узбекистана по хоккею одержала победу в дебютном для себя чемпионате мира для игроков до 18 лет в дивизионе III B, проходившем в Таиланде. Команда не только завоевала золото, но и с первой же попытки спортсмены добились повышения в классе – в следующем сезоне юниоры примут участие в чемпионате мира U18 уже в дивизионе III A.
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
"В Таиланде завершились матчи группы "В" III дивизиона чемпионата мира U18 по хоккею. Приятно отметить, что молодежная сборная Узбекистана, дебютировавшая в первенстве планеты, выиграла все матчи в группе, заняв первое место пробилась в следующий этап", — отметили в НОК.
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
На пути к победе Узбекистан разгромил представителей ЮАР (12:0), Люксембурга (12:1), Туркменистана (8:2) и Боснии и Герцеговины (11:3).
В последнем противостоянии группы узбекистанцы обыграли представителей Таиланда со счетом 3:2.
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
© НОК УзбекистанаИсторическая победа от наших хоккеистов!
Историческая победа от наших хоккеистов!
© НОК Узбекистана
Эта победа позволила команде Узбекистана в следующем году выступить в группе "А" III дивизиона.
Юниорская сборная Узбекистана состоит из воспитанников двух столичных клубов — "Хумо" и "Бинокора". Большая заслуга в успехе команды принадлежит тренерскому штабу, в который входят Нормундс Сейейс, Абдумажид Нисиров и Роман Кривомазов.