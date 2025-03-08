https://uz.sputniknews.ru/20250308/gde-naxodyatsya-samye-populyarnye-kurorty-uzbekistana--infografika-48306928.html

Где находятся самые популярные курорты Узбекистана – инфографика

Где находятся самые популярные курорты Узбекистана – инфографика

Sputnik Узбекистан

Знаете ли вы, где расположены самые зеленые и экологичные места отдыха в Узбекистане?

2025-03-08T14:51+0500

2025-03-08T14:51+0500

2025-03-08T15:21+0500

инфографика

туризм

узбекистан

отдых

чарвакское водохранилище

чимган

горнолыжный курорт

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/07/48298870_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fbcf8b58f3dbf5a75ab492c38ee0792e.png

В Узбекистане много красивых и экологически чистых мест для приятного отдыха во все четыре сезона года. Такие места расположены в разных регионах страны.По характеру и климату наиболее популярные туристические направления страны в основном делятся на три категории. Это горные районы и горнолыжные курорты, моря, озера, водохранилища и живописные места.К примеру, Бельдерсай, Чимган и Амирсой относятся к категории горных районов. С наступлением зимнего сезона эти курорты становятся любимым местом отдыха лыжников и сноубордистов.Такие водоемы, как Чарвак, Нефритовые озера и Айдаркуль являются отличным выбором для летнего отдыха. Наряду с рыбалкой в ​​этих местах можно насладиться прекрасной атмосферой и провести незабываемый отдых с семьей.Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.

узбекистан

чарвакское водохранилище

чимган

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

курорт отдых узбекистан туризм чарвак чимган бельдерсай