https://uz.sputniknews.ru/20250308/gde-naxodyatsya-samye-populyarnye-kurorty-uzbekistana--infografika-48306928.html
Где находятся самые популярные курорты Узбекистана – инфографика
Где находятся самые популярные курорты Узбекистана – инфографика
Sputnik Узбекистан
Знаете ли вы, где расположены самые зеленые и экологичные места отдыха в Узбекистане?
2025-03-08T14:51+0500
2025-03-08T14:51+0500
2025-03-08T15:21+0500
инфографика
туризм
узбекистан
отдых
чарвакское водохранилище
чимган
горнолыжный курорт
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В Узбекистане много красивых и экологически чистых мест для приятного отдыха во все четыре сезона года. Такие места расположены в разных регионах страны.По характеру и климату наиболее популярные туристические направления страны в основном делятся на три категории. Это горные районы и горнолыжные курорты, моря, озера, водохранилища и живописные места.К примеру, Бельдерсай, Чимган и Амирсой относятся к категории горных районов. С наступлением зимнего сезона эти курорты становятся любимым местом отдыха лыжников и сноубордистов.Такие водоемы, как Чарвак, Нефритовые озера и Айдаркуль являются отличным выбором для летнего отдыха. Наряду с рыбалкой в этих местах можно насладиться прекрасной атмосферой и провести незабываемый отдых с семьей.Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
чарвакское водохранилище
чимган
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курорт отдых узбекистан туризм чарвак чимган бельдерсай
курорт отдых узбекистан туризм чарвак чимган бельдерсай
Где находятся самые популярные курорты Узбекистана – инфографика
14:51 08.03.2025 (обновлено: 15:21 08.03.2025)
Знаете ли вы, где расположены самые зеленые и экологичные места отдыха в Узбекистане?
В Узбекистане много красивых и экологически чистых мест для приятного отдыха во все четыре сезона года. Такие места расположены в разных регионах страны.
По характеру и климату наиболее популярные туристические направления страны в основном делятся на три категории. Это горные районы и горнолыжные курорты, моря, озера, водохранилища и живописные места.
К примеру, Бельдерсай, Чимган и Амирсой относятся к категории горных районов. С наступлением зимнего сезона эти курорты становятся любимым местом отдыха лыжников и сноубордистов.
Такие водоемы, как Чарвак, Нефритовые озера и Айдаркуль являются отличным выбором для летнего отдыха. Наряду с рыбалкой в этих местах можно насладиться прекрасной атмосферой и провести незабываемый отдых с семьей.
Подробнее – в инфографике Sputnik Узбекистан.