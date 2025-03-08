https://uz.sputniknews.ru/20250308/kak-gotovyat-pervyx-jenschin-mashinistov-dlya-tashkentskogo-metro-48307995.html

Как готовят первых женщин-машинистов для ташкентского метро

Как готовят первых женщин-машинистов для ташкентского метро

Sputnik Узбекистан

Уже в этом году в ташкентском метро появятся первые женщины-машинисты электропоездов. В феврале прошлого года ГУП "Ташкентский метрополитен" объявил об открытии специальных курсов.

2025-03-08T18:25+0500

2025-03-08T18:25+0500

2025-03-08T18:25+0500

метро

ташкент

электропоезд

подготовительные курсы

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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. Желающих обучаться на них было немало, однако строгий отбор — собеседование, медкомиссию и психофизиологическое обследование — прошли 16 человек. Все они прежде работали в различных структурах и службах метрополитена, пишет корреспондент Sputnik Узбекистан Александра Терёхина. Сегодня они получают знания и обучаются навыкам на базе Научно-инновационного центра подготовки кадров метрополитена – Метроилм, а также Ташкентского государственного транспортного университета и столичного транспортного техникума. Занятия у девушек проходят каждый день с восьми утра до пяти вечера и продлятся в общей сложности 11 месяцев. Быть машинистом метро — непростая работа, которая требует хороших базовых знаний, в том числе технических предметов — математики и физики. Уже на курсах слушатели начинают осваивать дисциплины, непосредственно связанные с будущей профессией: пневматическое и электрическое оборудование, правила технической эксплуатации ташкентского метрополитена, инструкции по сигнализации и по движению поездов и другие. Теоретические занятия обязательно подкрепляются на практике, которую девушки проходят в депо метрополитена.Слушателей обучают преподаватели и практики-эксперты. Один из них — машинист-инструктор с 12-летним стажем Улугбек Абдумаликов, который не представляет жизни без метро: здесь 30 лет до пенсии работал машинистом его отец, мать была оператором, брат также машинист. После успешной сдачи экзаменов в апреле-мае курсанты получат сертификат, с которым они могут смело подавать резюме в метрополитен. Однако затем еще 3 месяца они будут работать дублерами — помощниками машиниста. И только после еще одного внутреннего экзамена смогут водить электропоезд самостоятельно. Мафтуне Ахмедовой 26 лет. В метрополитене она работает уже 7 лет дежурной по станции. По признанию девушки, она всегда мечтала, чтобы женщины когда-то смогли стать машинистами электропоездов. Машинист электропоезда метро — профессия непростая. Это ненормированные графики, вызовы на работу в любое время суток, стрессы и даже возможные нестандартные ситуации. Поэтому нужно обладать решительностью, смелостью и холодным умом. Но слушательницы курсов трудностей не боятся и уверены, что будут лучшими в своем деле. Умиде Атаджановой 34 года. Она окончила банковский колледж и устроилась на работу в ташкентский метрополитен оператором кассы. Сейчас у нее двое детей, но она не побоялась, что не справится, и подала документы для обучения на курсах машинистов. Если все пройдет успешно и так, как об этом мечтают слушательницы курсов, Узбекистан станет второй страной СНГ после России, где машинистами электропоездов в метро работают женщины.

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ташкентское метро женщины-машинисты электропоезд гуп "ташкентский метрополитен" специальные курсы