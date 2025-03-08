На территории мемориальной мечети в Москве состоялся "Вечер Узбекистана"

"Вечер настолько красиво организован, как будто мы все поприсутствовали в Узбекистане, как будто мы посетили эту прекрасную республику и города, которые знает весь мир: Самарканд, Бухара, Хива. Узбекистан – это наследие на самом деле даже не только Средней Азии, не только постсоветского пространства, не только исламского мира – это наследие всего мира. Потому что здесь жили великие математики такие как Аль-Хорезми, здесь жили великие астрономы, такие как Мирзо Улугбек, такие хадисоведы как Бухари и Тирмизи, поэтому я призываю каждого, кто еще не был в Узбекистане, обязательно посетить эти города – центры Исламской мысли, а также наук наследием которых, результатами и достижениями которых сегодня пользуется весь мир. И даже в основе вот этих видеокамер и мониторов, через которые я сейчас к вам обращаюсь, лежат достижения ученых, которые жили в этих славных городах", – отметил российский общественно-политический деятель, эксперт по вопросам ислама Руслан Курбанов.