https://uz.sputniknews.ru/20250308/na-territorii-memorialnoy-mecheti-v-moskve-sostoyalsya-vecher-uzbekistana-48305106.html
На территории мемориальной мечети в Москве состоялся "Вечер Узбекистана"
На территории мемориальной мечети в Москве состоялся "Вечер Узбекистана"
Sputnik Узбекистан
Культурно-просветительский проект был организован Духовным управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и правительства города Москвы.
2025-03-08T13:45+0500
2025-03-08T13:45+0500
2025-03-08T14:20+0500
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благотворительность
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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В городе Москве на территории мемориальной мечети в рамках благотворительного мероприятия "Шатер Рамадана" состоялся "Вечер Узбекистана". Об этом сообщает пресс-служба Посольства Узбекистана в России"Вечер Узбекистана" проходил в формате праздничного ифтара с участием мусульманских общин, муфтиев и политических деятелей России, а также узбекистанцев и студентов проживающих и обучающихся в российской столице. В мероприятии также приняли участие представители Посольства Узбекистана в России.В этом году проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Память сильнее времени".По сложившейся традиции, в течение всего Священного месяца Рамазан каждый вечер здесь проходят тематические мероприятия, интерактивные диалоги и встречи с почетными гостями. В программу "Вечера Узбекистана" вошли выступления представителей Посольства Узбекистана, концерты и показ документальных фильмов о вкладе республики во второй мировой войне. В ходе мероприятия проведены презентации, посвященные современному развитию Нового Узбекистана, культурному и туристическому потенциалу страны с особым акцентом на паломнический туризм. В ходе культурно-просветительской программы гостям были представлены творческие номера, а также видеоролики, рассказывающие об изменениях и реформах Узбекистана.Было рассказано о богатой истории республики и огромном вкладе великих предков узбекского народа в мировую науку и культуру, в том числе о таких гениальных мыслителях как Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, Абу Али ибн Сина, их научном и культурном наследии.В рамках ежедневной культурной программы гости смогут познакомиться с историей и традициями организаторов вечеров. Также в рамках мероприятия Посольство Узбекистана организовало для гостей выставку, посвященную узбекской культуре и туристическому потенциалу страны.
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узбекистан москва посольство мечеть ифтар ислам
На территории мемориальной мечети в Москве состоялся "Вечер Узбекистана"
13:45 08.03.2025 (обновлено: 14:20 08.03.2025)
Культурно-просветительский проект был организован Духовным управлением мусульман Москвы при поддержке Духовного управления мусульман Российской Федерации и правительства города Москвы.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В городе Москве на территории мемориальной мечети в рамках благотворительного мероприятия "Шатер Рамадана" состоялся "Вечер Узбекистана". Об этом сообщает пресс-служба Посольства Узбекистана в России
"Вечер Узбекистана" проходил в формате праздничного ифтара с участием мусульманских общин, муфтиев и политических деятелей России, а также узбекистанцев и студентов проживающих и обучающихся в российской столице. В мероприятии также приняли участие представители Посольства Узбекистана в России.
В этом году проект посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проходит под девизом "Память сильнее времени".
По сложившейся традиции, в течение всего Священного месяца Рамазан каждый вечер здесь проходят тематические мероприятия, интерактивные диалоги и встречи с почетными гостями.
В программу "Вечера Узбекистана" вошли выступления представителей Посольства Узбекистана, концерты и показ документальных фильмов о вкладе республики во второй мировой войне.
В ходе мероприятия проведены презентации, посвященные современному развитию Нового Узбекистана, культурному и туристическому потенциалу страны с особым акцентом на паломнический туризм.
В ходе культурно-просветительской программы гостям были представлены творческие номера, а также видеоролики, рассказывающие об изменениях и реформах Узбекистана.
Было рассказано о богатой истории республики и огромном вкладе великих предков узбекского народа в мировую науку и культуру, в том числе о таких гениальных мыслителях как Имам аль-Бухари, Имам ат-Термизи, Абу Али ибн Сина, их научном и культурном наследии.
"Российская сторона отметила, что проводимая Узбекистаном политика в сфере религии, направленная на укрепление в обществе межконфессионального диалога и религиозной толерантности, является важным фактором стабильности и безопасности в регионе",– говорится в сообщении.
"Проект "Шатер Рамадана" реализуется в течение всего месяца Рамадан и в первую очередь направлен на организацию благотворительных ифтаров. Организаторами вечеров выступят порядка 10 стран, в том числе Катар, Саудовская Аравия, Афганистан, страны СНГ, а также регионы России", – отметили в Посольстве.
В рамках ежедневной культурной программы гости смогут познакомиться с историей и традициями организаторов вечеров.
"Вечер настолько красиво организован, как будто мы все поприсутствовали в Узбекистане, как будто мы посетили эту прекрасную республику и города, которые знает весь мир: Самарканд, Бухара, Хива. Узбекистан – это наследие на самом деле даже не только Средней Азии, не только постсоветского пространства, не только исламского мира – это наследие всего мира. Потому что здесь жили великие математики такие как Аль-Хорезми, здесь жили великие астрономы, такие как Мирзо Улугбек, такие хадисоведы как Бухари и Тирмизи, поэтому я призываю каждого, кто еще не был в Узбекистане, обязательно посетить эти города – центры Исламской мысли, а также наук наследием которых, результатами и достижениями которых сегодня пользуется весь мир. И даже в основе вот этих видеокамер и мониторов, через которые я сейчас к вам обращаюсь, лежат достижения ученых, которые жили в этих славных городах", – отметил российский общественно-политический деятель, эксперт по вопросам ислама Руслан Курбанов.
Также в рамках мероприятия Посольство Узбекистана организовало для гостей выставку, посвященную узбекской культуре и туристическому потенциалу страны.