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https://uz.sputniknews.ru/20250308/v-stolitse-uzbekistana-otkrylas-xudojestvennaya-vystavka-vesenniy-vernisaj-48272511.html
В столице Узбекистана открылась художественная выставка "Весенний вернисаж"
В столице Узбекистана открылась художественная выставка "Весенний вернисаж"
Sputnik Узбекистан
В Ташкенте открылась выставка, посвященная Международному женскому дню. Посетители могут увидеть живопись, графику, скульптуру, мелкую пластику, а также изысканные изделия из фарфора.
2025-03-08T19:45+0500
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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В Центральном выставочном зале Ташкента 5 марта торжественно открылась республиканская художественная выставка "Весенний вернисаж", приуроченная к Международному женскому дню. Мероприятие организовали Академия художеств Узбекистана, Дирекция художественных выставок и Творческий союз художников Узбекистана.Экспозиция представляет работы художниц, наполненные нежностью, эмоциями и вдохновением. Весна — символ обновления и пробуждения — нашла отражение в каждой картине, скульптуре и графическом произведении. В этих работах – любовь, мечты, радость и легкая печаль, передающие всю глубину женской души.Посетители могут увидеть живопись, графику, скульптуру, мелкую пластику, а также изысканные изделия из фарфора.Выставка продлится до 31 марта.
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выставка международный женский день ташкент художница экспозиция вернисаж
выставка международный женский день ташкент художница экспозиция вернисаж

В столице Узбекистана открылась художественная выставка "Весенний вернисаж"

19:45 08.03.2025
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Посетители могут увидеть живопись, графику, скульптуру, мелкую пластику, а также изысканные изделия из фарфора.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В Центральном выставочном зале Ташкента 5 марта торжественно открылась республиканская художественная выставка "Весенний вернисаж", приуроченная к Международному женскому дню.
Мероприятие организовали Академия художеств Узбекистана, Дирекция художественных выставок и Творческий союз художников Узбекистана.
Экспозиция представляет работы художниц, наполненные нежностью, эмоциями и вдохновением. Весна — символ обновления и пробуждения — нашла отражение в каждой картине, скульптуре и графическом произведении. В этих работах – любовь, мечты, радость и легкая печаль, передающие всю глубину женской души.
Посетители могут увидеть живопись, графику, скульптуру, мелкую пластику, а также изысканные изделия из фарфора.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Водичка", автор Виктория Трошина

Картина &quot;Водичка&quot;, автор Виктория Трошина - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Водичка", автор Виктория Трошина

© Sputnik / Бахром ХатамовРеспубликанская художественная выставка "Весенний вернисаж"
Республиканская художественная выставка Весенний вернисаж - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Республиканская художественная выставка "Весенний вернисаж"
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Весна бывает разной", автор Виктория Трошина

Картина &quot;Весна бывает разной&quot;, автор Виктория Трошина - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Весна бывает разной", автор Виктория Трошина

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Весенние облака", автор Виктория Трошина

Картина &quot;Весенние облака&quot;, автор Виктория Трошина - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Весенние облака", автор Виктория Трошина

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Триптих. "Аккорды весны", автор Диляфруз Демеева

Картина &quot;Триптих. &quot;Аккорды весны&quot;, автор Диляфруз Демеева - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Триптих. "Аккорды весны", автор Диляфруз Демеева

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Посвящение Италии", автор Шоира Шодиева

Картина &quot;Посвящение Италии&quot;, автор Шоира Шодиева - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Посвящение Италии", автор Шоира Шодиева

© Sputnik / Бахром ХатамовРеспубликанская художественная выставка "Весенний вернисаж"
Республиканская художественная выставка Весенний вернисаж - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Республиканская художественная выставка "Весенний вернисаж"
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Автопротрет", автор Нигора Абдумажид

Картина &quot;Автопротрет&quot;, автор Нигора Абдумажид - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Автопротрет", автор Нигора Абдумажид

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Звуки тишины", автор Алёна Милова

Картина &quot;Звуки тишины&quot;, автор Алёна Милова - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Звуки тишины", автор Алёна Милова

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Воображариум", автор Эдие Яглы

Картина &quot;Воображариум&quot;, автор Эдие Яглы - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Воображариум", автор Эдие Яглы

© Sputnik / Бахром ХатамовРеспубликанская художественная выставка "Весенний вернисаж"
Республиканская художественная выставка Весенний вернисаж - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Республиканская художественная выставка "Весенний вернисаж"
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Забвение", автор Е. Васильева

Картина &quot;Забвение&quot;, автор Е. Васильева - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Забвение", автор Е. Васильева

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Диптих. "День и ночь", автор Марина Пронина

Картина &quot;Диптих. &quot;День и ночь&quot;, автор Марина Пронина - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Диптих. "День и ночь", автор Марина Пронина

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Цветущий миндаль", автор Оксана Залевская

Картина &quot;Цветущий миндаль&quot;, автор Оксана Залевская - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Цветущий миндаль", автор Оксана Залевская

© Sputnik / Бахром ХатамовРеспубликанская художественная выставка "Весенний вернисаж"
Республиканская художественная выставка Весенний вернисаж - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Республиканская художественная выставка "Весенний вернисаж"
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Забвение", автор Доно Ганиева

Картина &quot;Забвение&quot;, автор Доно Ганиева - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Забвение", автор Доно Ганиева

© Sputnik / Бахром ХатамовРеспубликанская художественная выставка "Весенний вернисаж"
Республиканская художественная выставка Весенний вернисаж - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Республиканская художественная выставка "Весенний вернисаж"
© Sputnik / Бахром ХатамовРеспубликанская художественная выставка "Весенний вернисаж"
Республиканская художественная выставка Весенний вернисаж - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
Республиканская художественная выставка "Весенний вернисаж"
Выставка продлится до 31 марта.
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