В столице Узбекистана открылась художественная выставка "Весенний вернисаж"

ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В Центральном выставочном зале Ташкента 5 марта торжественно открылась республиканская художественная выставка "Весенний вернисаж", приуроченная к Международному женскому дню. Мероприятие организовали Академия художеств Узбекистана, Дирекция художественных выставок и Творческий союз художников Узбекистана.Экспозиция представляет работы художниц, наполненные нежностью, эмоциями и вдохновением. Весна — символ обновления и пробуждения — нашла отражение в каждой картине, скульптуре и графическом произведении. В этих работах – любовь, мечты, радость и легкая печаль, передающие всю глубину женской души.Посетители могут увидеть живопись, графику, скульптуру, мелкую пластику, а также изысканные изделия из фарфора.Выставка продлится до 31 марта.
Посетители могут увидеть живопись, графику, скульптуру, мелкую пластику, а также изысканные изделия из фарфора.
ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В Центральном выставочном зале Ташкента 5 марта торжественно открылась республиканская художественная выставка "Весенний вернисаж", приуроченная к Международному женскому дню.
Мероприятие организовали Академия художеств Узбекистана, Дирекция художественных выставок и Творческий союз художников Узбекистана.
Экспозиция представляет работы художниц, наполненные нежностью, эмоциями и вдохновением. Весна — символ обновления и пробуждения — нашла отражение в каждой картине, скульптуре и графическом произведении. В этих работах – любовь, мечты, радость и легкая печаль, передающие всю глубину женской души.
Посетители могут увидеть живопись, графику, скульптуру, мелкую пластику, а также изысканные изделия из фарфора.