https://uz.sputniknews.ru/20250308/v-stolitse-uzbekistana-otkrylas-xudojestvennaya-vystavka-vesenniy-vernisaj-48272511.html

В столице Узбекистана открылась художественная выставка "Весенний вернисаж"

В столице Узбекистана открылась художественная выставка "Весенний вернисаж"

Sputnik Узбекистан

В Ташкенте открылась выставка, посвященная Международному женскому дню. Посетители могут увидеть живопись, графику, скульптуру, мелкую пластику, а также изысканные изделия из фарфора.

2025-03-08T19:45+0500

2025-03-08T19:45+0500

2025-03-08T19:45+0500

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ТАШКЕНТ, 8 марта — Sputnik. В Центральном выставочном зале Ташкента 5 марта торжественно открылась республиканская художественная выставка "Весенний вернисаж", приуроченная к Международному женскому дню. Мероприятие организовали Академия художеств Узбекистана, Дирекция художественных выставок и Творческий союз художников Узбекистана.Экспозиция представляет работы художниц, наполненные нежностью, эмоциями и вдохновением. Весна — символ обновления и пробуждения — нашла отражение в каждой картине, скульптуре и графическом произведении. В этих работах – любовь, мечты, радость и легкая печаль, передающие всю глубину женской души.Посетители могут увидеть живопись, графику, скульптуру, мелкую пластику, а также изысканные изделия из фарфора.Выставка продлится до 31 марта.

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