https://uz.sputniknews.ru/20250309/altayskiy-kray-zainteresovan-v-privlechenii-na-rabotu-grajdan-uzbekistana-48311287.html
Алтайский край заинтересован в привлечении на работу граждан Узбекистана
Алтайский край заинтересован в привлечении на работу граждан Узбекистана
Sputnik Узбекистан
По итогам 2024 года из 11 тыс. иностранных рабочих, приглашенных на работу в Алтайский край, более 6 тыс. человек составили узбекистанцы
2025-03-09T11:00+0500
2025-03-09T11:00+0500
2025-03-09T11:00+0500
трудовая миграция
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ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. Вопросы трудовой миграции были в фокусе внимания переговоров Генерального консульства Узбекистана и руководителей правительства и работодателей Алтайского края, сообщает ИА "Дунё".К диалогу пригласили сотрудников Минэкономразвития, Управления Алтайского края по труду и занятости, глав таких ключевых компаний, предприятий и организаций, как АО "Целина", "Рикон", ЗАО "Алейскзернопродукт" имени Сергея Старовойтова, ООО "Агрофирма Урожай", а также Управления по сельскому хозяйству администрации Зонального района.По словам заместителя председателя правительства, министра экономического развития Алтайского края Евгения Дешевых, по итогам 2024 года из 11 тыс. иностранных рабочих, приглашенных в Алтайский край, более 6 тыс. человек составили узбекистанцы.Представители Управления Алтайского края по труду и занятости выразили заинтересованность в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана в такие отрасли, как строительство, промышленность, переработка сельхозпродукции, торговля и другие.Отмечалось, что в прошлом году две трети всех оформленных трудовых патентов пришлись на граждан Узбекистана.По мнению участников встречи, на нынешнем этапе развития сотрудничества республики с Алтайским краем вопрос набора узбекистанцев для работы на различных объектах этого российского региона приобретает особое значение.В свою очередь, Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров, подчеркнув значимость трудоустройства соотечественников на предприятиях Алтайского края, в том числе сельскохозяйственных, акцентировал внимание на важности защиты их прав и интересов, а также четком соблюдении узбекистанцами всех условий трудового соглашения, заключенного между ними и алтайскими работодателями.
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алтайский край привлечение работа граждане узбекистан
алтайский край привлечение работа граждане узбекистан
Алтайский край заинтересован в привлечении на работу граждан Узбекистана
По итогам 2024 года из 11 тыс. иностранных рабочих, приглашенных в Алтайский край, более 6 тыс. человек составили узбекистанцы.
ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik.
Вопросы трудовой миграции были в фокусе внимания переговоров Генерального консульства Узбекистана и руководителей правительства и работодателей Алтайского края, сообщает
ИА "Дунё".
К диалогу пригласили сотрудников Минэкономразвития, Управления Алтайского края по труду и занятости, глав таких ключевых компаний, предприятий и организаций, как АО "Целина", "Рикон", ЗАО "Алейскзернопродукт" имени Сергея Старовойтова, ООО "Агрофирма Урожай", а также Управления по сельскому хозяйству администрации Зонального района.
По словам заместителя председателя правительства, министра экономического развития Алтайского края Евгения Дешевых, по итогам 2024 года из 11 тыс. иностранных рабочих, приглашенных в Алтайский край, более 6 тыс. человек составили узбекистанцы.
"Это еще одно свидетельство того, что взаимосвязи между Узбекистаном и Алтайским краем находятся на высоком уровне по всем направлениям. Более того, это показатель активного и взаимовыгодного межрегионального сотрудничества", — отметил он.
Представители Управления Алтайского края по труду и занятости выразили заинтересованность в привлечении трудовых мигрантов из Узбекистана в такие отрасли, как строительство, промышленность, переработка сельхозпродукции, торговля и другие.
Отмечалось, что в прошлом году две трети всех оформленных трудовых патентов пришлись на граждан Узбекистана.
По мнению участников встречи, на нынешнем этапе развития сотрудничества республики с Алтайским краем вопрос набора узбекистанцев для работы на различных объектах этого российского региона приобретает особое значение.
В свою очередь, Генеральный консул Узбекистана Аслам Акбаров, подчеркнув значимость трудоустройства соотечественников на предприятиях Алтайского края, в том числе сельскохозяйственных, акцентировал внимание на важности защиты их прав и интересов, а также четком соблюдении узбекистанцами всех условий трудового соглашения, заключенного между ними и алтайскими работодателями.