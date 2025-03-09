Флорист: Как "продлить жизнь" букету
© Sputnik / Максим Блинов/
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Специалист дала рекомендации по уходу за живыми цветами, включая правильный выбор места для букета.
Букеты живых цветов на 8 Марта – традиционный подарок женщинам. Как сохранить их свежесть, радио Sputnik рассказала мастер-флорист Серафима Агеенко.
По ее словам, самый главный секрет – это через день подрезать цветы и ставить их в чистую, обязательно холодную воду.
"Если мы говорим о таких цветах, как розы, гортензии, им надо очень много воды, прям до половины ствола. А если, например, это тюльпанчики, которые чаще всего дарят на 8 Марта, но там достаточно воды 5-7 сантиметров. Тюльпаны очень быстро выпивают воду, но много ее лить нельзя, просто периодически подливать. Стволы древесных цветов – гортензий, вибурнума – лучше расщеплять, а розу достаточно подрезать под 45 градусов и поставить в холодную воду", — рекомендует Агеенко.
Нередки случаи, когда люди стараются "продлить жизнь" цветам с помощью различных средств, кто-то добавляет соль, кто-то – сахар. Делать этого не нужно, считает флорист.
"Любые вот эти средства: спирт, соль, сахар – это все стресс для цветка. Он взбодрится, но потом быстро повянет, потому что это как энергетик для человека. То есть мы вроде взбодрились, а потом сразу идет спад энергии. Поэтому самое главное – это просто чистая, холодная вода. Максимум, что можно добавить, это пакетик кризала. Он не продлевает жизнь цветам, а обеззараживает воду, препятствует размножению бактерий, которые выделяют растения", — пояснила специалист.
Она также напомнила, что важно еще и правильно выбрать место для букета, рекомендовав избегать мест, куда попадают прямые солнечные лучи, не ставить букеты на подоконник, так как сверху на них будет попадать холодный воздух, а снизу — горячий от батареи, что станет стрессом для цветов. Лучше ставить букет где-то в середине комнаты там на тумбу, на стол, подальше от отопительных и обогревательных приборов, заключила флорист.