https://uz.sputniknews.ru/20250309/kak-prodlit-jizn-buketu-48311961.html

Флорист: Как "продлить жизнь" букету

Флорист: Как "продлить жизнь" букету

Sputnik Узбекистан

Специалист дала рекомендации по уходу за живыми цветами, включая правильный выбор места для букета

2025-03-09T22:03+0500

2025-03-09T22:03+0500

2025-03-09T22:03+0500

это интересно

мнение эксперта

цветы

букет

международный женский день 8 марта

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Букеты живых цветов на 8 Марта – традиционный подарок женщинам. Как сохранить их свежесть, радио Sputnik рассказала мастер-флорист Серафима Агеенко.По ее словам, самый главный секрет – это через день подрезать цветы и ставить их в чистую, обязательно холодную воду.Нередки случаи, когда люди стараются "продлить жизнь" цветам с помощью различных средств, кто-то добавляет соль, кто-то – сахар. Делать этого не нужно, считает флорист.Она также напомнила, что важно еще и правильно выбрать место для букета, рекомендовав избегать мест, куда попадают прямые солнечные лучи, не ставить букеты на подоконник, так как сверху на них будет попадать холодный воздух, а снизу — горячий от батареи, что станет стрессом для цветов. Лучше ставить букет где-то в середине комнаты там на тумбу, на стол, подальше от отопительных и обогревательных приборов, заключила флорист.

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

мнение эксперта, цветы, букет, международный женский день 8 марта