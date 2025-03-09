https://uz.sputniknews.ru/20250309/malayziya-investitsii-uzbekistan-fotoelektrostantsii-48313292.html
Малазийская компания планирует установить солнечные панели в Новом Ташкенте
Малазийская компания планирует установить солнечные панели в Новом Ташкенте
Sputnik Узбекистан
Также малазийская сторона намерена инвестировать в крупные проекты солнечных электростанций в нескольких регионах республики.
2025-03-09T13:20+0500
2025-03-09T13:20+0500
2025-03-09T13:20+0500
малайзия
инвестиции
узбекистан
проект
возобновляемые источники энергии
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ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. Малазийская компания планирует установить солнечные панели в Новом Ташкенте, сообщает ИА “Дунё”.Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с гедиректором малазийской компании “Sunview Group” Онгом Хангом Пингом.Кроме того, малазийский бизнесмен заявил, что готов запустить проект по строительству солнечной электростанции мощностью 200 МВт в Ферганской области до конца текущего года. Также сейчас определяют подходящие земельные участки для строительства солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Андижанской области.В настоящее время, специалисты компании находятся в долгосрочной командировке в республике для начала работы над данными проектами.Для справки: “Sunview Group” основана в 2013 году. Она предоставляет решения по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и технической поддержке в сфере возобновляемой энергетики. За время своего существования компания ввела в эксплуатацию в Малайзии солнечные фотоэлектрические станции общей мощностью более 500 МВт.
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малайзия компания инвестиции узбекистан солнечные электростанции
малайзия компания инвестиции узбекистан солнечные электростанции
Малазийская компания планирует установить солнечные панели в Новом Ташкенте
Также малазийская сторона намерена инвестировать в крупные проекты солнечных электростанций в нескольких регионах республики.
ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik.
Малазийская компания планирует установить солнечные панели в Новом Ташкенте, сообщает
ИА “Дунё”.
Перспективы взаимодействия обсудили в ходе встречи посла РУз Каромиддина Гадоева с гедиректором малазийской компании “Sunview Group” Онгом Хангом Пингом.
"Онг Ханг Пинг выразил готовность к сотрудничеству с узбекской стороной в реализации проектов по установке солнечных панелей средней мощности на крышах крупных зданий, строящихся в Новом Ташкенте, а также по обеспечению насосных станций водоснабжения Кашкадарьинской области возобновляемыми источниками энергии", — говорится в сообщении.
Кроме того, малазийский бизнесмен заявил, что готов запустить проект по строительству солнечной электростанции мощностью 200 МВт в Ферганской области до конца текущего года. Также сейчас определяют подходящие земельные участки для строительства солнечной электростанции мощностью 400 МВт в Андижанской области.
В настоящее время, специалисты компании находятся в долгосрочной командировке в республике для начала работы над данными проектами.
Для справки: “Sunview Group” основана в 2013 году. Она предоставляет решения по проектированию, строительству, вводу в эксплуатацию и технической поддержке в сфере возобновляемой энергетики. За время своего существования компания ввела в эксплуатацию в Малайзии солнечные фотоэлектрические станции общей мощностью более 500 МВт.