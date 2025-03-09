https://uz.sputniknews.ru/20250309/oksana-chusovitina-zoloto-etap-kubka-mira-baku-48310809.html
Оксана Чусовитина завоевала золото на этапе Кубка мира в Баку
Оксана Чусовитина завоевала золото на этапе Кубка мира в Баку
Sputnik Узбекистан
Сорокадевятилетняя узбекистанка соревновалась в финале в опорном прыжке
2025-03-09T09:50+0500
2025-03-09T09:50+0500
2025-03-09T12:19+0500
спорт
узбекистан
гимнастика
оксана чусовитина
азербайджан
баку
золотая медаль
кубок мира
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ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина одержала победу на соревнованиях этапа Кубка мира в столице Азербайджана Баку, сообщает НОК.Сорокадевятилетняя спортсменка набрала 13.516 балла в опорном прыжке, сообщает НОК.Серебро и бронзу выиграли словенки Тея Белак (13,366) и Тьяса Кисселеф (13,283).Напомним, что 23 февраля этого года Чусовитина завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Котбусе.Для справки: 49-летняя Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве и трехкратная чемпионка мира. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как единственная гимнастка в мире, которая восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала в летних Олимпийских играх.
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спорт, узбекистан, гимнастика, оксана чусовитина, азербайджан, баку, золотая медаль, кубок мира
спорт, узбекистан, гимнастика, оксана чусовитина, азербайджан, баку, золотая медаль, кубок мира
Оксана Чусовитина завоевала золото на этапе Кубка мира в Баку
09:50 09.03.2025 (обновлено: 12:19 09.03.2025)
Сорокадевятилетняя узбекистанка соревновалась в финале в опорном прыжке.
ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik
. Гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина одержала победу на соревнованиях этапа Кубка мира в столице Азербайджана Баку, сообщает
НОК.
Сорокадевятилетняя спортсменка набрала 13.516 балла в опорном прыжке, сообщает НОК.
“Легенда узбекской и мировой гимнастики Оксана Чусовитина в рамках этапа Кубка мира в Баку (Азербайджан) вышла в финал. Сегодня в решающей стадии опорного прыжка наша соотечественница набрала 13.516 балла и с лучшим результатом, удостоилась золотой награды”, — говорится в сообщении.
Серебро и бронзу выиграли словенки Тея Белак (13,366) и Тьяса Кисселеф (13,283).
Напомним, что 23 февраля этого года Чусовитина завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Котбусе.
Для справки: 49-летняя Чусовитина — олимпийская чемпионка 1992 года в командном первенстве и трехкратная чемпионка мира. Она вошла в Книгу рекордов Гиннеса как единственная гимнастка в мире, которая восемь раз подряд (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) участвовала в летних Олимпийских играх.