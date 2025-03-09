https://uz.sputniknews.ru/20250309/podgotovka-k-evraziyskomu-ekonomicheskomu-forumu-48312229.html
Началась подготовка к Евразийскому экономическому форуму
Началась подготовка к Евразийскому экономическому форуму
Sputnik Узбекистан
ЕЭФ-2025 пройдет в мае в столице Беларуси. Главная тема мероприятия — "Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы". 09.03.2025, Sputnik Узбекистан
2025-03-09T12:10+0500
2025-03-09T12:10+0500
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евразия
форум
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ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошло первое заседание Программного комитета Евразийского экономического форума, сообщает пресс-служба ЕЭК.IV Евразийский экономический форум пройдет в мае 2025 года в белорусском Минске.Главная тема мероприятия – "Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы".Оно состоится в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году и будет приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.ЕЭФ-2025 ориентирован на участие в нем руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.
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евразия, форум, экономика, еаэс, еэк
евразия, форум, экономика, еаэс, еэк
Началась подготовка к Евразийскому экономическому форуму
ЕЭФ-2025 пройдет в мае в столице Беларуси. Главная тема мероприятия — "Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы".
ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik.
В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошло первое заседание Программного комитета Евразийского экономического форума, сообщает
пресс-служба ЕЭК.
“Обсуждены предложения представителей уполномоченных органов стран ЕАЭС по концепции и структуре архитектуры форума, тематике и наполнению панельными сессиями, круглыми столами основных семи блоков архитектуры ЕЭФ. Позже на основе архитектуры будет сформирована деловая программа”, — говорится в сообщении.
IV Евразийский экономический форум пройдет в мае 2025 года в белорусском Минске.
Главная тема мероприятия – "Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы".
Оно состоится в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году и будет приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.
ЕЭФ-2025 ориентирован на участие в нем руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.