https://uz.sputniknews.ru/20250309/podgotovka-k-evraziyskomu-ekonomicheskomu-forumu-48312229.html

Началась подготовка к Евразийскому экономическому форуму

Началась подготовка к Евразийскому экономическому форуму

Sputnik Узбекистан

ЕЭФ-2025 пройдет в мае в столице Беларуси. Главная тема мероприятия — "Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы". 09.03.2025, Sputnik Узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 марта — Sputnik. В штаб-квартире Евразийской экономической комиссии прошло первое заседание Программного комитета Евразийского экономического форума, сообщает пресс-служба ЕЭК.IV Евразийский экономический форум пройдет в мае 2025 года в белорусском Минске.Главная тема мероприятия – "Стратегия евразийской интеграции: итоги и перспективы".Оно состоится в рамках председательства Беларуси в органах Евразийского экономического союза в 2025 году и будет приурочено к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.ЕЭФ-2025 ориентирован на участие в нем руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, руководителей и представителей органов государственной власти стран ЕАЭС, а также руководителей и членов правительств третьих стран, представителей международных организаций, заинтересованных в развитии взаимодействия в рамках Союза.

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