https://uz.sputniknews.ru/20250310/eec-sotrudnichestvo-statkomissiya-oon-48317973.html
ЕЭК расширяет сотрудничество со Статистической комиссией ООН
ЕЭК расширяет сотрудничество со Статистической комиссией ООН
Sputnik Узбекистан
Цель — активно участвовать в работе Статистической комиссии ООН, вносить вклад в развитие глобальной статистической системы и укреплять сотрудничество с международными партнерами
2025-03-10T11:00+0500
2025-03-10T11:00+0500
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ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Евразийская экономическая комиссия приняла участие в работе 56-й сессии Статистической комиссии ООН в качестве наблюдателя. Решение об этом статусе приняли на заседании, состоявшемся 4 марта в Нью-Йорке, в котором участвовал министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров.Предоставление ЕЭК статуса наблюдателя позволит усилить взаимодействие в области статистики, способствуя обмену опытом и лучшими международными практиками. Это также открывает новые возможности для совместной работы над достижением целей устойчивого развития и совершенствованием статистических методов и стандартов, подчеркнули в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.Министр ЕЭК выразил готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству.ПО его словам, ЕЭК намерена активно участвовать в работе Статистической комиссии ООН, вносить вклад в развитие глобальной статистической системы и укреплять сотрудничество с международными партнерами.На полях сессии Статистической комиссии ООН Эльдар Алишеров провел переговоры с председателем Статкомиссии ООН, гендиректором Федерального статистического управления Швейцарии Жоржем-Симоном Ульрихом. Они обсудили перспективы взаимного сотрудничества в сфере статистики.Для справки: Статистическая комиссия ООН, основанная в 1947 году, является высшим органом глобальной статистической системы. Она объединяет руководителей статистических ведомств стран-членов ООН и отвечает за установление статистических стандартов, разработку согласованных на международном уровне концепций и методов, а также их внедрение на национальном и международном уровнях.Комиссия состоит из 24 членов, избираемых Экономическим и Социальным Советом ООН с учетом географического представительства: пять представителей от стран Африки, четыре от стран Азии, четыре от стран Восточной Европы, четыре от стран Латинской Америки и Карибского бассейна, семь от стран Западной Европы и других государств.
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еэк оон статистика
ЕЭК расширяет сотрудничество со Статистической комиссией ООН
Цель — активно участвовать в работе Статистической комиссии ООН, вносить вклад в развитие глобальной статистической системы и укреплять сотрудничество с международными партнерами.
ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik.
Евразийская экономическая комиссия приняла участие
в работе 56-й сессии Статистической комиссии ООН в качестве наблюдателя. Решение об этом статусе приняли на заседании, состоявшемся 4 марта в Нью-Йорке, в котором участвовал министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров.
Предоставление ЕЭК статуса наблюдателя позволит усилить взаимодействие в области статистики, способствуя обмену опытом и лучшими международными практиками. Это также открывает новые возможности для совместной работы над достижением целей устойчивого развития и совершенствованием статистических методов и стандартов, подчеркнули в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
Министр ЕЭК выразил готовность к дальнейшему конструктивному сотрудничеству.
"Комиссия заинтересована в расширении сотрудничества со Статистической комиссией ООН и в работе в рамках Межучрежденческой и экспертной группы по показателям достижения целей в области устойчивого развития для выработки подходов в разработке методологии показателей ЦУР и в обмене опытом", – отметил Алишеров.
ПО его словам, ЕЭК намерена активно участвовать в работе Статистической комиссии ООН, вносить вклад в развитие глобальной статистической системы и укреплять сотрудничество с международными партнерами.
На полях сессии Статистической комиссии ООН Эльдар Алишеров провел переговоры с председателем Статкомиссии ООН, гендиректором Федерального статистического управления Швейцарии Жоржем-Симоном Ульрихом. Они обсудили перспективы взаимного сотрудничества в сфере статистики.
Для справки: Статистическая комиссия ООН, основанная в 1947 году, является высшим органом глобальной статистической системы. Она объединяет руководителей статистических ведомств стран-членов ООН и отвечает за установление статистических стандартов, разработку согласованных на международном уровне концепций и методов, а также их внедрение на национальном и международном уровнях.
Комиссия состоит из 24 членов, избираемых Экономическим и Социальным Советом ООН с учетом географического представительства: пять представителей от стран Африки, четыре от стран Азии, четыре от стран Восточной Европы, четыре от стран Латинской Америки и Карибского бассейна, семь от стран Западной Европы и других государств.