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https://uz.sputniknews.ru/20250310/genkonsulstvo-uzbekistana-stambul-obratilos-k-uzbekistantsam-48327143.html
Генконсульство Узбекистана в Стамбуле обратилось к соотечественникам — подробности
Генконсульство Узбекистана в Стамбуле обратилось к соотечественникам — подробности
Sputnik Узбекистан
В дипучреждении рассказали о случаях ареста граждан республики за перевозку чужого нелегального груза, включая наркотики и поддельные документы
2025-03-10T14:40+0500
2025-03-10T14:40+0500
общество
стамбул
турция
генеральное консульство узбекистана
безопасность
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ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Генконсульство РУз в Стамбуле призвало узбекистанцев не принимать посылки от незнакомых лиц в аэропортах.В дипучреждении рассказали о случаях ареста граждан республики за перевозку чужого нелегального груза, включая наркотики и поддельные документы:Они призвали граждан Узбекистана не давать себя обманывать и защищать свою безопасность.
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генеральное консульство узбекистана стамбул
генеральное консульство узбекистана стамбул

Генконсульство Узбекистана в Стамбуле обратилось к соотечественникам — подробности

14:40 10.03.2025
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкРабота аэропорта Антальи
Работа аэропорта Антальи - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.03.2025
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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В дипучреждении рассказали о случаях ареста граждан республики за перевозку чужого нелегального груза, включая наркотики и поддельные документы.
ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Генконсульство РУз в Стамбуле призвало узбекистанцев не принимать посылки от незнакомых лиц в аэропортах.
"Во время рейсов между Турцией и Узбекистаном неизвестные вам люди в аэропортах могут попросить доставить их посылку в Узбекистан. Они попытаются убедить вас, используя различные аргументы о лекарствах для тяжелобольного родственника или невозможности отправить посылку. Не верьте подобным объяснениям и ни при каких обстоятельствах не принимайте чужие посылки" – отмечается в сообщении пресс-службы Генконсульства.
В дипучреждении рассказали о случаях ареста граждан республики за перевозку чужого нелегального груза, включая наркотики и поддельные документы:
2023 г. — В аэропорту Стамбула 27-летний гражданин Узбекистана согласился перевезти посылку по просьбе неизвестного лица и получил 10лет лишения свободы. При прохождении пограничного контроля в ней обнаружили крупную партию наркотиков;
2022 г. — Еще одного соотечественника приговорили к нескольким годам лишения свободы. Он возвращался из Антальи в Ташкент и по просьбе незнакомца согласился перевезти посылку. При досмотре в ней обнаружили поддельный паспорт и другие документы, а гражданина приговорили к нескольким годам лишения свободы.
“Ваша беспечность и доверие к незнакомым людям могут привести к серьезным уголовным последствиям”, — предупредили дипломаты.
Они призвали граждан Узбекистана не давать себя обманывать и защищать свою безопасность.
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