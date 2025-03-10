Генконсульство Узбекистана в Стамбуле обратилось к соотечественникам — подробности

"Во время рейсов между Турцией и Узбекистаном неизвестные вам люди в аэропортах могут попросить доставить их посылку в Узбекистан. Они попытаются убедить вас, используя различные аргументы о лекарствах для тяжелобольного родственника или невозможности отправить посылку. Не верьте подобным объяснениям и ни при каких обстоятельствах не принимайте чужие посылки" – отмечается в сообщении пресс-службы Генконсульства.