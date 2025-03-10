https://uz.sputniknews.ru/20250310/kak-xudojnik-iz-uzbekistana-stal-zvezdoy-sotssetey-48328487.html

Как художник из Узбекистана стал звездой соцсетей — видео

Как художник из Узбекистана стал звездой соцсетей — видео

Sputnik Узбекистан

Шохрух Суюнов завоевал популярность благодаря своему редкому таланту.

2025-03-10T15:55+0500

2025-03-10T15:55+0500

2025-03-10T15:55+0500

видео

эксклюзив

художники

узбекистан

популярность

соцсети

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/07/48298386_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f6898319ca232ddc5a60e517080758e9.jpg

Видеоролики с рисунками Шохруха Суюнова набирают миллионы просмотров, а видео с его работами разместил на своей странице футбольный клуб "Манчестер Сити", за который выступает узбекский футболист Абдукадир Хусанов.В интервью Sputnik Узбекистан художник рассказал, как пришел к своему уникальному стилю, почему участие в шоу "Удивительные люди" стало для него особенным, и что сказал ему президент РУз на церемонии награждения.Шохрух признается, что его главная цель — оставить след в искусстве и доказать родным, что он способен достичь больших высот.Суюнов не собирается останавливаться на достигнутом и уже готовит новые перформансы.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

видео, эксклюзив, художники, узбекистан, популярность, соцсети, видео