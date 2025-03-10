https://uz.sputniknews.ru/20250310/kak-xudojnik-iz-uzbekistana-stal-zvezdoy-sotssetey-48328487.html
Как художник из Узбекистана стал звездой соцсетей — видео
Как художник из Узбекистана стал звездой соцсетей — видео
Sputnik Узбекистан
Шохрух Суюнов завоевал популярность благодаря своему редкому таланту.
2025-03-10T15:55+0500
2025-03-10T15:55+0500
2025-03-10T15:55+0500
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Видеоролики с рисунками Шохруха Суюнова набирают миллионы просмотров, а видео с его работами разместил на своей странице футбольный клуб "Манчестер Сити", за который выступает узбекский футболист Абдукадир Хусанов.В интервью Sputnik Узбекистан художник рассказал, как пришел к своему уникальному стилю, почему участие в шоу "Удивительные люди" стало для него особенным, и что сказал ему президент РУз на церемонии награждения.Шохрух признается, что его главная цель — оставить след в искусстве и доказать родным, что он способен достичь больших высот.Суюнов не собирается останавливаться на достигнутом и уже готовит новые перформансы.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.
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видео, эксклюзив, художники, узбекистан, популярность, соцсети, видео
видео, эксклюзив, художники, узбекистан, популярность, соцсети, видео
Как художник из Узбекистана стал звездой соцсетей — видео
Эксклюзив
Шохрух Суюнов завоевал популярность благодаря своему редкому таланту.
Видеоролики с рисунками Шохруха Суюнова набирают миллионы просмотров, а видео с его работами разместил на своей странице футбольный клуб "Манчестер Сити", за который выступает узбекский футболист Абдукадир Хусанов.
В интервью Sputnik Узбекистан художник рассказал, как пришел к своему уникальному стилю, почему участие в шоу "Удивительные люди" стало для него особенным, и что сказал ему президент РУз на церемонии награждения.
Шохрух признается, что его главная цель — оставить след в искусстве и доказать родным, что он способен достичь больших высот.
"Я всегда знал, что добьюсь успеха и сделаю свое имя известным не только в Узбекистане, но и во всем мире. Почему я был так уверен? Возможно, потому что окружающие не верили в меня, говорили, что у меня ничего не получится. Это только сильнее подстегнуло меня двигаться вперед. Поэтому я не гонюсь за деньгами, а сосредоточен на развитии и своем искусстве", — рассказал художник.
Суюнов не собирается останавливаться на достигнутом и уже готовит новые перформансы.
Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.