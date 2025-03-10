https://uz.sputniknews.ru/20250310/pochemu-vredno-est-odin-raz-v-den-48318239.html
Врач: почему вредно есть один раз в день
Врач: почему вредно есть один раз в день
Sputnik Узбекистан
Организм, не получающий пищу в должном промежутке, переходит в режим резкой экономии энергии
2025-03-10T22:06+0500
2025-03-10T22:06+0500
2025-03-10T22:06+0500
это интересно
мнение эксперта
еда
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/07/46000407_0:105:1999:1229_1920x0_80_0_0_456688f4a0ebc7463b8bb4f19559038b.jpg
Прием пищи один раз в день увеличивает риск развития гастрита, желчнокаменной болезни и приводит к нарушению метаболизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.По словам специалиста, редкое питание приводит к расстройствам пищевого поведения и снижению уровня глюкозы в крови. Из-за нехватки энергии для работы мозга появляются головные боли, слабость, в дальнейшем это может привести к развитию раздражительности и агрессии.В итоге, для того чтобы похудеть, человеку придется соблюдать дефицит еще большего числа калорий, резюмировала врач.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0a/07/46000407_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_b8ca311cf422253bd65975cb4727a7c7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
врач еда вред экономия энергия
врач еда вред экономия энергия
Врач: почему вредно есть один раз в день
Организм, не получающий пищу в должном промежутке, переходит в режим резкой экономии энергии.
Прием пищи один раз в день увеличивает риск развития гастрита, желчнокаменной болезни и приводит к нарушению метаболизма, сообщает
РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.
"В течение дня в организме вырабатывается желудочный сок, он раздражает слизистую оболочку ЖКТ — повышается риск развития гастрита. Также такие редкие приемы пищи способствуют застою желчи в желчном пузыре или формированию сладжа (осадка в желчном пузыре, возникающего при застое желчи). У людей, имеющих генетические предпосылки к желчнокаменной болезни, существенно повышается риск ее развития", — предупредила она.
По словам специалиста, редкое питание приводит к расстройствам пищевого поведения и снижению уровня глюкозы в крови. Из-за нехватки энергии для работы мозга появляются головные боли, слабость, в дальнейшем это может привести к развитию раздражительности и агрессии.
"Организм, не получающий пищу в должном промежутке, переходит в режим резкой экономии энергии, а такая экономия может существенно замедлить метаболизм, что в дальнейшем совершенно точно нарушит процесс похудения", — пояснила Калошина.
В итоге, для того чтобы похудеть, человеку придется соблюдать дефицит еще большего числа калорий, резюмировала врач.