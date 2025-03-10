https://uz.sputniknews.ru/20250310/pochemu-vredno-est-odin-raz-v-den-48318239.html

Врач: почему вредно есть один раз в день

Врач: почему вредно есть один раз в день

Sputnik Узбекистан

Организм, не получающий пищу в должном промежутке, переходит в режим резкой экономии энергии

2025-03-10T22:06+0500

2025-03-10T22:06+0500

2025-03-10T22:06+0500

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Прием пищи один раз в день увеличивает риск развития гастрита, желчнокаменной болезни и приводит к нарушению метаболизма, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-эндокринолога Марию Калошину.По словам специалиста, редкое питание приводит к расстройствам пищевого поведения и снижению уровня глюкозы в крови. Из-за нехватки энергии для работы мозга появляются головные боли, слабость, в дальнейшем это может привести к развитию раздражительности и агрессии.В итоге, для того чтобы похудеть, человеку придется соблюдать дефицит еще большего числа калорий, резюмировала врач.

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