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Сурхандарьинская область и ведущая провинция Венгрии укрепляют взаимодействие
Сурхандарьинская область и ведущая провинция Венгрии укрепляют взаимодействие
Sputnik Узбекистан
Стороны заинтересованы развитии партнерства, в том числе в сферах промышленного производства, науки, технологий и экологии
2025-03-10T09:50+0500
2025-03-10T09:50+0500
2025-03-10T09:50+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
венгрия
сотрудничество
экономика
торговля
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ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов и сотрудники дипмиссии провели презентацию, посвященную торгово-экономическому потенциалу Узбекистана в вармеде Чонград-Чанад — одной из ведущих провинций Венгрии, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита узбекской стороны в регион состоялись встречи с представителями местных властей, деловых кругов и образовательных учреждений.В фокусе внимания находились вопросы активизации торгово-экономических связей, реализации инвестиционных и инновационных проектов, а также сотрудничества в области образования и культуры.Кроме того, в Сегедском университете в сотрудничестве с инновационным кластером "Archenerg-Metal United" прошла встреча за круглым столом с участием ведущих компаний-членов инновационного кластера, специализирующегося на развитии возобновляемой энергетики и налаживании торговых связей.Основной темой мероприятия стало развитие экономической кооперации между регионами двух стран.По итогам визита стороны договорились о конкретных шагах по развитию сотрудничества, включая реализацию совместных культурных и экономических инициатив, участие узбекских компаний и университетов в инвестиционных и инновационных проектах.
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MIA „Rossiya Segodnya“
сурхандарьинская область венгрия взаимодействие
сурхандарьинская область венгрия взаимодействие
Сурхандарьинская область и ведущая провинция Венгрии укрепляют взаимодействие
Стороны заинтересованы развитии партнерства, в том числе в сферах промышленного производства, науки, технологий и экологии.
ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik.
Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов и сотрудники дипмиссии провели презентацию, посвященную торгово-экономическому потенциалу Узбекистана в вармеде Чонград-Чанад — одной из ведущих провинций Венгрии, сообщает
ИА "Дунё".
В ходе визита узбекской стороны в регион состоялись встречи с представителями местных властей, деловых кругов и образовательных учреждений.
В фокусе внимания находились вопросы активизации торгово-экономических связей, реализации инвестиционных и инновационных проектов, а также сотрудничества в области образования и культуры.
“Правительственный комиссар Чонград-Чанад Ласло Сальго подчеркнул значимость углубления межрегионального партнерства, отметив необходимость активного взаимодействия с хокимиятом Сурхандарьинской области в рамках ранее подписанного меморандума”, — говорится в сообщении.
Кроме того, в Сегедском университете в сотрудничестве с инновационным кластером "Archenerg-Metal United" прошла встреча за круглым столом с участием ведущих компаний-членов инновационного кластера, специализирующегося на развитии возобновляемой энергетики и налаживании торговых связей.
Основной темой мероприятия стало развитие экономической кооперации между регионами двух стран.
“Стороны выразили заинтересованность в развитии партнерства, в том числе в сферах промышленного производства, науки, технологий и экологии. Отдельное внимание было уделено вопросам расширения взаимодействия между университетами и участия представителей Узбекистана в международных мероприятиях экономического и культурного характера, проводимых в Венгрии”, — говорится в сообщении.
По итогам визита стороны договорились о конкретных шагах по развитию сотрудничества, включая реализацию совместных культурных и экономических инициатив, участие узбекских компаний и университетов в инвестиционных и инновационных проектах.