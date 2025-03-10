https://uz.sputniknews.ru/20250310/surxandarinskaya-oblast-vengriya-vzaimodeystviye-48317528.html

Сурхандарьинская область и ведущая провинция Венгрии укрепляют взаимодействие

Сурхандарьинская область и ведущая провинция Венгрии укрепляют взаимодействие

Sputnik Узбекистан

Стороны заинтересованы развитии партнерства, в том числе в сферах промышленного производства, науки, технологий и экологии

2025-03-10T09:50+0500

2025-03-10T09:50+0500

2025-03-10T09:50+0500

узбекистан

сурхандарьинская область

венгрия

сотрудничество

экономика

торговля

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ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Посол Узбекистана Ойбек Шахавдинов и сотрудники дипмиссии провели презентацию, посвященную торгово-экономическому потенциалу Узбекистана в вармеде Чонград-Чанад — одной из ведущих провинций Венгрии, сообщает ИА "Дунё".В ходе визита узбекской стороны в регион состоялись встречи с представителями местных властей, деловых кругов и образовательных учреждений.В фокусе внимания находились вопросы активизации торгово-экономических связей, реализации инвестиционных и инновационных проектов, а также сотрудничества в области образования и культуры.Кроме того, в Сегедском университете в сотрудничестве с инновационным кластером "Archenerg-Metal United" прошла встреча за круглым столом с участием ведущих компаний-членов инновационного кластера, специализирующегося на развитии возобновляемой энергетики и налаживании торговых связей.Основной темой мероприятия стало развитие экономической кооперации между регионами двух стран.По итогам визита стороны договорились о конкретных шагах по развитию сотрудничества, включая реализацию совместных культурных и экономических инициатив, участие узбекских компаний и университетов в инвестиционных и инновационных проектах.

сурхандарьинская область

венгрия

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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сурхандарьинская область венгрия взаимодействие