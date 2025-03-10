https://uz.sputniknews.ru/20250310/uzbekistan-elektronnyye-plateji-48318433.html

Кого в Узбекистане обяжут подключиться к системам электронных платежей

Кого в Узбекистане обяжут подключиться к системам электронных платежей

Sputnik Узбекистан

Отказ от приема платежей через электронные платежные системы влечет за собой ответственность согласно налоговому законодательству

2025-03-10T12:13+0500

2025-03-10T12:13+0500

2025-03-10T12:13+0500

экономика

узбекистан

электронные платежи

постановление

кабинет министров узбекистана

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ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Некоторые компании в Узбекистане будут обязаны подключиться к системам электронных платежей, сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ.Это определено в февральском постановлении Кабмина о дополнительных мерах по расширению использования услуг электронных платежных систем.Отказ от приема платежей через электронные платежные системы влечет за собой ответственность в соответствии с налоговым законодательством.Кроме того, Агентство стратегических реформ совместно с экономическим блоком Правительства и Центральным банком разработает и опубликует Комплексную программу по увеличению доли электронных платежей в 2025-2030 годах.Цель — определение адресных мер, позволяющих довести долю онлайн платежей до 60%. Эту задачу озвучил президент Узбекистана на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 20 ноября 2024-го.Принятие данного решения является важным шагом на пути модернизации платежной инфраструктуры страны, повышения прозрачности финансовых операций, создания благоприятных условий для населения и бизнеса, добавили в пресс-службе агентства.

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