https://uz.sputniknews.ru/20250310/uzbekistan-elektronnyye-plateji-48318433.html
Кого в Узбекистане обяжут подключиться к системам электронных платежей
Кого в Узбекистане обяжут подключиться к системам электронных платежей
Sputnik Узбекистан
Отказ от приема платежей через электронные платежные системы влечет за собой ответственность согласно налоговому законодательству
2025-03-10T12:13+0500
2025-03-10T12:13+0500
2025-03-10T12:13+0500
экономика
узбекистан
электронные платежи
постановление
кабинет министров узбекистана
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ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik. Некоторые компании в Узбекистане будут обязаны подключиться к системам электронных платежей, сообщает пресс-служба Агентства стратегических реформ.Это определено в февральском постановлении Кабмина о дополнительных мерах по расширению использования услуг электронных платежных систем.Отказ от приема платежей через электронные платежные системы влечет за собой ответственность в соответствии с налоговым законодательством.Кроме того, Агентство стратегических реформ совместно с экономическим блоком Правительства и Центральным банком разработает и опубликует Комплексную программу по увеличению доли электронных платежей в 2025-2030 годах.Цель — определение адресных мер, позволяющих довести долю онлайн платежей до 60%. Эту задачу озвучил президент Узбекистана на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 20 ноября 2024-го.Принятие данного решения является важным шагом на пути модернизации платежной инфраструктуры страны, повышения прозрачности финансовых операций, создания благоприятных условий для населения и бизнеса, добавили в пресс-службе агентства.
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узбекистан подключение электронные платежи
узбекистан подключение электронные платежи
Кого в Узбекистане обяжут подключиться к системам электронных платежей
Отказ от приема платежей через электронные платежные системы влечет за собой ответственность согласно налоговому законодательству.
ТАШКЕНТ, 10 марта — Sputnik.
Некоторые компании в Узбекистане будут обязаны подключиться к системам электронных платежей, сообщает
пресс-служба Агентства стратегических реформ.
Это определено в февральском постановлении Кабмина о дополнительных мерах по расширению использования услуг электронных платежных систем.
“Согласно данному постановлению, с 1 июля 2025 года бюджетные организации, оказывающие услуги населению, юридические лица, реализующие газ и нефтепродукты, а также сдающие имущество в аренду, в обязательном порядке должны будут подключиться к электронным платежным системам и обеспечить возможность проведения платежей через них”, — говорится в сообщении.
Отказ от приема платежей через электронные платежные системы влечет за собой ответственность в соответствии с налоговым законодательством.
Кроме того, Агентство стратегических реформ совместно с экономическим блоком Правительства и Центральным банком разработает и опубликует Комплексную программу по увеличению доли электронных платежей в 2025-2030 годах.
Цель — определение адресных мер, позволяющих довести долю онлайн платежей до 60%. Эту задачу озвучил президент Узбекистана на заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса 20 ноября 2024-го.
Принятие данного решения является важным шагом на пути модернизации платежной инфраструктуры страны, повышения прозрачности финансовых операций, создания благоприятных условий для населения и бизнеса, добавили в пресс-службе агентства.