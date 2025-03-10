Воспетая мастерами кисти: выставка "Ода женщине" в Ташкенте
Воспетая мастерами кисти: выставка "Ода женщине" в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В галерее изобразительного искусства Узбекистана 6 марта открылась выставка приуроченная к Международному женскому дню. В экспозиции более 100 оригинальных произведений из коллекции АО "Узнацбанк", объединенных одной темой — образом женщины
Выставка “Ода женщине” — это своего рода признание в любви, преклонение перед представительницами прекрасной половины человечества, их красотой, мудростью и женственностью, которые спасают мир. Художники постарались рассказать о женщинах, выразив им свое уважение, признательность, благодарность, любовь и восхищение. Ведь каждый человек обязан своей жизнью женщине. Выставка также напоминает о долгом пути женщин в борьбе за равные права, свободу самовыражения и активное участие в общественной жизни.Экспозиция знакомит зрителей с творчеством выдающихся узбекских художников: Рузи Чориева, Рафаэля Такташа, Медата Кагарова, Акмала Нура, Бобура Исмаилова, Джавлона Умарбекова, Мухтархона Исанова, Лекима Ибрагимова и многих других. Мастера нескольких поколений каждый по-своему раскрывают многогранный женский характер. Разнообразие авторских стилей и художественных решений предоставляет возможность насладиться многоликостью женских образов и прочувствовать глубину эмоций, настроений и смыслов, вложенных в каждую работу.Выставка продлится до 5 апреля.
В галерее изобразительного искусства Узбекистана 6 марта открылась выставка приуроченная к Международному женскому дню. В экспозиции более 100 оригинальных произведений из коллекции АО "Узнацбанк", объединенных одной темой — образом женщины.
Выставка “Ода женщине” — это своего рода признание в любви, преклонение перед представительницами прекрасной половины человечества, их красотой, мудростью и женственностью, которые спасают мир.
Художники постарались рассказать о женщинах, выразив им свое уважение, признательность, благодарность, любовь и восхищение. Ведь каждый человек обязан своей жизнью женщине. Выставка также напоминает о долгом пути женщин в борьбе за равные права, свободу самовыражения и активное участие в общественной жизни.
Экспозиция знакомит зрителей с творчеством выдающихся узбекских художников: Рузи Чориева, Рафаэля Такташа, Медата Кагарова, Акмала Нура, Бобура Исмаилова, Джавлона Умарбекова, Мухтархона Исанова, Лекима Ибрагимова и многих других. Мастера нескольких поколений каждый по-своему раскрывают многогранный женский характер. Разнообразие авторских стилей и художественных решений предоставляет возможность насладиться многоликостью женских образов и прочувствовать глубину эмоций, настроений и смыслов, вложенных в каждую работу.