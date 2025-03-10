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Воспетая мастерами кисти: выставка "Ода женщине" в Ташкенте
Воспетая мастерами кисти: выставка "Ода женщине" в Ташкенте
Sputnik Узбекистан
В галерее изобразительного искусства Узбекистана 6 марта открылась выставка приуроченная к Международному женскому дню. В экспозиции более 100 оригинальных произведений из коллекции АО "Узнацбанк", объединенных одной темой — образом женщины
2025-03-10T18:10+0500
2025-03-10T18:10+0500
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искусство
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Выставка “Ода женщине” — это своего рода признание в любви, преклонение перед представительницами прекрасной половины человечества, их красотой, мудростью и женственностью, которые спасают мир. Художники постарались рассказать о женщинах, выразив им свое уважение, признательность, благодарность, любовь и восхищение. Ведь каждый человек обязан своей жизнью женщине. Выставка также напоминает о долгом пути женщин в борьбе за равные права, свободу самовыражения и активное участие в общественной жизни.Экспозиция знакомит зрителей с творчеством выдающихся узбекских художников: Рузи Чориева, Рафаэля Такташа, Медата Кагарова, Акмала Нура, Бобура Исмаилова, Джавлона Умарбекова, Мухтархона Исанова, Лекима Ибрагимова и многих других. Мастера нескольких поколений каждый по-своему раскрывают многогранный женский характер. Разнообразие авторских стилей и художественных решений предоставляет возможность насладиться многоликостью женских образов и прочувствовать глубину эмоций, настроений и смыслов, вложенных в каждую работу.Выставка продлится до 5 апреля.
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выставка женщины ташкент
выставка женщины ташкент

Воспетая мастерами кисти: выставка "Ода женщине" в Ташкенте

18:10 10.03.2025
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Эксклюзив
В галерее изобразительного искусства Узбекистана 6 марта открылась выставка приуроченная к Международному женскому дню. В экспозиции более 100 оригинальных произведений из коллекции АО "Узнацбанк", объединенных одной темой — образом женщины.
Выставка “Ода женщине” — это своего рода признание в любви, преклонение перед представительницами прекрасной половины человечества, их красотой, мудростью и женственностью, которые спасают мир.
Художники постарались рассказать о женщинах, выразив им свое уважение, признательность, благодарность, любовь и восхищение. Ведь каждый человек обязан своей жизнью женщине. Выставка также напоминает о долгом пути женщин в борьбе за равные права, свободу самовыражения и активное участие в общественной жизни.
Экспозиция знакомит зрителей с творчеством выдающихся узбекских художников: Рузи Чориева, Рафаэля Такташа, Медата Кагарова, Акмала Нура, Бобура Исмаилова, Джавлона Умарбекова, Мухтархона Исанова, Лекима Ибрагимова и многих других. Мастера нескольких поколений каждый по-своему раскрывают многогранный женский характер. Разнообразие авторских стилей и художественных решений предоставляет возможность насладиться многоликостью женских образов и прочувствовать глубину эмоций, настроений и смыслов, вложенных в каждую работу.
Выставка продлится до 5 апреля.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Свет глаз, узнаваемые черты характера, и в каждой черточке лица и положении фигуры — неподдельная эмоция, напряженность мысли, летящей сквозь стремительный бег времени

Свет глаз, узнаваемые черты характера, и в каждой черточке лица и положении фигуры — неподдельная эмоция, напряженность мысли, летящей сквозь стремительный бег времени - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Свет глаз, узнаваемые черты характера, и в каждой черточке лица и положении фигуры — неподдельная эмоция, напряженность мысли, летящей сквозь стремительный бег времени

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Фас-анфас", автор Саидбек Сабирбаев

Картина &quot;Фас-анфас&quot;, автор Саидбек Сабирбаев - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Фас-анфас", автор Саидбек Сабирбаев

© Sputnik / Бахром Хатамов

Благословите женщины удел, чтоб красотою мир не оскудел

Благословите женщины удел, чтоб красотою мир не оскудел - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Благословите женщины удел, чтоб красотою мир не оскудел

© Sputnik / Бахром Хатамов

У вечной женственности – тысячи ликов: выставка "Ода женщине" в Ташкенте

 У вечной женственности – тысячи ликов: выставка &quot;Ода женщине&quot; в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

У вечной женственности – тысячи ликов: выставка "Ода женщине" в Ташкенте

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "У порога", автор Файзулла Ахмадалиев

Картина &quot;У порога&quot;, автор Файзулла Ахмадалиев - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "У порога", автор Файзулла Ахмадалиев

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "В поле", автор Тешабай Пирматов

Картина &quot;В поле&quot;, автор Тешабай Пирматов - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "В поле", автор Тешабай Пирматов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Где мне взять песню", автор Медат Кагаров

Картина &quot;Где мне взять песню&quot;, автор Медат Кагаров - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Где мне взять песню", автор Медат Кагаров

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Песнь вышивальщиц", автор Бахтияр Обидов

Картина &quot;Песнь вышивальщиц&quot;, автор Бахтияр Обидов - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Песнь вышивальщиц", автор Бахтияр Обидов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Хива", автор Файзулла Ахмадалиев

Картина &quot;Хива&quot;, автор Файзулла Ахмадалиев - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Хива", автор Файзулла Ахмадалиев

© Sputnik / Бахром Хатамов

Образ женщины полон загадок, поэтому художники часто обращаются к нему в своем творчестве

Образ женщины полон загадок, поэтому художники часто обращаются к нему в своем творчестве - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Образ женщины полон загадок, поэтому художники часто обращаются к нему в своем творчестве

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Сумалак", автор Рахмонжон Мирзаев

Картина &quot;Сумалак&quot;, автор Рахмонжон Мирзаев - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Сумалак", автор Рахмонжон Мирзаев

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Четыре времена года. Осень.", автор Медат Кагаров

Картина &quot;Четыре времена года. Осень.&quot;, автор Медат Кагаров - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Четыре времена года. Осень.", автор Медат Кагаров

© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция выставки "Ода женщине" – это настоящая весенняя радуга техник, жанров, стилей, авторских почерков

Экспозиция выставки &quot;Ода женщине&quot; – это настоящая весенняя радуга техник, жанров, стилей, авторских почерков - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Экспозиция выставки "Ода женщине" – это настоящая весенняя радуга техник, жанров, стилей, авторских почерков

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Холжон момо", автор Атахан Аллаберганов

Картина &quot;Холжон момо&quot;, автор Атахан Аллаберганов - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Холжон момо", автор Атахан Аллаберганов

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Девушка у дерева", автор Надежда Кашина

Картина &quot;Девушка у дерева&quot;, автор Надежда Кашина - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Девушка у дерева", автор Надежда Кашина

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Эркиной", автор Йигитали Турсунназаров

Картина &quot;Эркиной&quot;, автор Йигитали Турсунназаров - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Эркиной", автор Йигитали Турсунназаров

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Шахимарданская девочка", автор Рафаэль Такташ

Картина &quot;Шахимарданская девочка&quot;, автор Рафаэль Такташ - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Шахимарданская девочка", автор Рафаэль Такташ

© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Мать героиня", автор Рузи Чориев

Картина &quot;Мать героиня&quot;, автор Рузи Чориев - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Картина "Мать героиня", автор Рузи Чориев

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