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Воспетая мастерами кисти: выставка "Ода женщине" в Ташкенте

Воспетая мастерами кисти: выставка "Ода женщине" в Ташкенте

Sputnik Узбекистан

В галерее изобразительного искусства Узбекистана 6 марта открылась выставка приуроченная к Международному женскому дню. В экспозиции более 100 оригинальных произведений из коллекции АО "Узнацбанк", объединенных одной темой — образом женщины

2025-03-10T18:10+0500

2025-03-10T18:10+0500

2025-03-10T18:10+0500

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Выставка “Ода женщине” — это своего рода признание в любви, преклонение перед представительницами прекрасной половины человечества, их красотой, мудростью и женственностью, которые спасают мир. Художники постарались рассказать о женщинах, выразив им свое уважение, признательность, благодарность, любовь и восхищение. Ведь каждый человек обязан своей жизнью женщине. Выставка также напоминает о долгом пути женщин в борьбе за равные права, свободу самовыражения и активное участие в общественной жизни.Экспозиция знакомит зрителей с творчеством выдающихся узбекских художников: Рузи Чориева, Рафаэля Такташа, Медата Кагарова, Акмала Нура, Бобура Исмаилова, Джавлона Умарбекова, Мухтархона Исанова, Лекима Ибрагимова и многих других. Мастера нескольких поколений каждый по-своему раскрывают многогранный женский характер. Разнообразие авторских стилей и художественных решений предоставляет возможность насладиться многоликостью женских образов и прочувствовать глубину эмоций, настроений и смыслов, вложенных в каждую работу.Выставка продлится до 5 апреля.

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