https://uz.sputniknews.ru/20250311/kak-jenschiny-aviadispetchery-reguliruyut-nebo-nad-tashkentom-48335965.html

Небесные постовые: как женщины-авиадиспетчеры регулируют небо над Ташкентом

Небесные постовые: как женщины-авиадиспетчеры регулируют небо над Ташкентом

Sputnik Узбекистан

В настоящее время в ташкентском аэропорту работают около 124 авиадиспетчеров центра "Узаэронавигация", 18 из них — женщины. Sputnik Узбекистан побывал на диспетчерской вышке и поговорил с одной из них

2025-03-11T18:30+0500

2025-03-11T18:30+0500

2025-03-11T18:30+0500

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Дарья Пруцкова — одна из тех, кто разрушает стереотипы о "неженских" профессиях. Она пятый год работает авиадиспетчером центра "Узаэронавигация" и каждую смену регулирует движение десятков самолетов над аэродромом Ташкента. В 2022 году девушка стала победителем конкурса профессионального мастерства, повысила класс до 2-го и в составе делегации от Узбекистана побывала в Китае на профильной конференции.В настоящее время в зоне ее ответственности находятся самолеты, которые только что произвели взлет с аэродрома Ташкента или же снижаются для захода на посадку, а также вертолеты и маленькие самолеты, находящиеся в районе аэродрома и выполняющие авиационные работы. Дарья — единственная женщина-авиадиспетчер, которая на постоянной основе работает с этими задачами: они считаются очень трудными.С авиационными профессиями Дарья знакома с детства: ее мама работала в здравпункте аэропорта, куда иногда брала дочку. Девочка видела, как к маме на медосмотр приходят пилоты, бортпроводники и авиадиспетчеры, интересовалась, чем они занимаются. Тогда профессия авиадиспетчера стала мечтой, которая со временем воплотилась в жизнь.Дарья окончила факультет "Инженерные технологии" по направлению "Управление воздушным движением" Ташкентского государственного технического университета, где на тот момент готовили авиадиспетчеров. На сегодняшний день их обучают в Ташкентском государственном транспортном университете.Но чтобы стать диспетчером, диплома об образовании недостаточно. С первого курса вуза нужно постоянно проходить врачебно-летную экспертную комиссию, а потом пройти соответствующий конкурсный отбор в центре "Узаэронавигация". После этого сдать экзамен и получить сертификат о владении английским языком не ниже 4-го уровня по шкале ICAO — это специализированный авиационный английский, пройти дальнейшие проверки. Далее идут стажировка, экзамены по тренажерной подготовке и практическим навыкам, и только потом специалист получает допуск на рабочее место.Работа авиадиспетчера очень напряженная и ответственная. Столичные специалисты регулируют взлет-посадку около 40 авиакомпаний и еще более 20 обслуживают на транзите. Каждый самолет — это сотни людей, жизней и судеб, и это очень сильная эмоциональная нагрузка.Стрессовые моменты и нестандартные ситуации в работе авиадиспетчера нередки. Это погодные условия, больной пассажир на борту, технические работы на аэродроме, строительные работы и многое другое. И ко всему этому авиадиспетчер должен быть готов.Дневная смена Дарьи начинается в 7 утра и заканчивается в 20.45. Ночная смена длится с 19.00 до 8.45, а потом можно отдохнуть целых 3 дня. Перед сменой — медосмотр и инструктаж, а после смены — разбор. А еще авиадиспетчеры постоянно должны повышать квалификацию.В настоящее время в Ташкентском аэропорту работают 124 авиадиспетчера центра "Узаэронавигация", 18 из них — женщины. Дарья говорит, что в коллективе, где преобладают мужчины, работать комфортно, и уверена: профессия авиадиспетчера не имеет различий по полу."Здесь все — специалисты, люди, у которых есть свидетельство диспетчера, в котором есть печать, допуск. Ты обучился, ты умеешь, ты знаешь. Ты также должен знать документы, ты должен знать процедуры и еще очень и очень многое", — говорит она.Дарья очень любит свою работу, и, если бы ей предложили начать жизнь заново, она никогда бы не изменила любимому делу. Потому что она, как и ее коллеги, в первую очередь человек, влюбленный в небо.Подробности — в видео Sputnik Узбекистан.

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