https://uz.sputniknews.ru/20250311/press-tsentr-sputnik-videomost-energeticheskaya-bezopasnost-rossiya-sa-48336483.html

В пресс-центре Sputnik обсудят энергетическую безопасность и сотрудничество РФ и стран ЦА

В пресс-центре Sputnik обсудят энергетическую безопасность и сотрудничество РФ и стран ЦА

Sputnik Узбекистан

Спикеры в Ташкенте и Астане расскажут об изменении геополитической ситуации, новых вызовах для энергетической безопасности региона, совместных проектах России и ЦА в сфере энергетики, которые могут стать основой устойчивого развития в ближайшие годы

2025-03-11T11:46+0500

2025-03-11T11:46+0500

2025-03-11T11:50+0500

пресс-центр

пресс-центр

sputnik

узбекистан

ташкент

астана

энергетика

безопасность

бахтиер эргашев

станислав притчин

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 12 марта в 13.00 (время начала мероприятия местное) пройдет видеомост Ташкент – Астана на тему: "Энергетическая безопасность и перспективы сотрудничества России и стран Центральной Азии".Участники в Ташкенте:в Астане:Спикеры расскажут о том, как меняется геополитическая ситуация в Центральной Азии и какие новые вызовы возникают для энергетической безопасности региона. Также речь пойдет о совместных проектах России и Центральной Азии в сфере энергетики, которые могут стать основой устойчивого развития в ближайшие годы.Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.

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