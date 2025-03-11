https://uz.sputniknews.ru/20250311/press-tsentr-sputnik-videomost-energeticheskaya-bezopasnost-rossiya-sa-48336483.html
В пресс-центре Sputnik обсудят энергетическую безопасность и сотрудничество РФ и стран ЦА
В пресс-центре Sputnik обсудят энергетическую безопасность и сотрудничество РФ и стран ЦА
Sputnik Узбекистан
Спикеры в Ташкенте и Астане расскажут об изменении геополитической ситуации, новых вызовах для энергетической безопасности региона, совместных проектах России и ЦА в сфере энергетики, которые могут стать основой устойчивого развития в ближайшие годы
2025-03-11T11:46+0500
2025-03-11T11:46+0500
2025-03-11T11:50+0500
пресс-центр
пресс-центр
sputnik
узбекистан
ташкент
астана
энергетика
безопасность
бахтиер эргашев
станислав притчин
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 12 марта в 13.00 (время начала мероприятия местное) пройдет видеомост Ташкент – Астана на тему: "Энергетическая безопасность и перспективы сотрудничества России и стран Центральной Азии".Участники в Ташкенте:в Астане:Спикеры расскажут о том, как меняется геополитическая ситуация в Центральной Азии и какие новые вызовы возникают для энергетической безопасности региона. Также речь пойдет о совместных проектах России и Центральной Азии в сфере энергетики, которые могут стать основой устойчивого развития в ближайшие годы.Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:+998971907178,@alisherakimbaev,a.akimbaev@sputniknews.com,продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.
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пресс-центре sputnik энергетическая безопасность сотрудничество рф ца ташкент астана
пресс-центре sputnik энергетическая безопасность сотрудничество рф ца ташкент астана
В пресс-центре Sputnik обсудят энергетическую безопасность и сотрудничество РФ и стран ЦА
11:46 11.03.2025 (обновлено: 11:50 11.03.2025)
Спикеры в Ташкенте и Астане расскажут об изменении геополитической ситуации, новых вызовах для энергетической безопасности региона, совместных проектах России и ЦА в сфере энергетики, которые могут стать основой устойчивого развития в ближайшие годы.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. В мультимедийном пресс-центре Sputnik 12 марта в 13.00 (время начала мероприятия местное) пройдет видеомост Ташкент – Астана на тему: "Энергетическая безопасность и перспективы сотрудничества России и стран Центральной Азии".
заведующий Сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН им. Е. М. Примакова Станислав Притчин;
директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев;
директор Института мировой экономики и международных отношений Акимжан Арупов.
Спикеры расскажут о том, как меняется геополитическая ситуация в Центральной Азии и какие новые вызовы возникают для энергетической безопасности региона. Также речь пойдет о совместных проектах России и Центральной Азии в сфере энергетики, которые могут стать основой устойчивого развития в ближайшие годы.
Приглашаются журналисты. Записаться можно по следующим контактам:
a.akimbaev@sputniknews.com,
продюсер пресс-центра Алишер Акимбаев.