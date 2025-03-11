https://uz.sputniknews.ru/20250311/rossiyskaya-kompaniya-postavki-mini-ges-uzbekistan-48339313.html

Российская компания начала поставки мини-ГЭС в Узбекистан

Российская компания начала поставки мини-ГЭС в Узбекистан

Sputnik Узбекистан

Установку восьми мини-гидроэлектростанций начнут на следующей неделе. Запрос от республики составляет 40 таких устройств

2025-03-11T15:45+0500

2025-03-11T15:45+0500

2025-03-11T15:45+0500

узбекистан

электроэнергия

россия

ижевск

поставки

гэс

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0b/48339517_37:0:1061:576_1920x0_80_0_0_cb496f40bd7d74dd3e64d27db4d6f199.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Ижевская компания начала поставки мини-ГЭС в Узбекистан, сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.Запрос от Узбекистана составляет 40 устройств.Ижевская компания специализируется на инновационных станциях. Ее научные сотрудники разработали магнитный генератор с варьируемой мощностью, создали новые типы водопогружных ГЭС для рек и каналов. Это принципиально новый подход к образованию высокоскоростного потока воды и ветра для получения электрической энергии, добавил Ефимов.В планах предпринимателей из Удмуртии также выйти на рынки Туркменистана, Кыргызстана и Нигерии.Для справки: преимущества мини-ГЭС в том, что такие станции не требуют плотины (их погружают в поток воды), строительство и использование таких устройств не нарушает природный ландшафт, а также не снижает качество воды. Кроме того, на эксплуатацию мини-ГЭС не влияют погодные условия.

узбекистан

россия

ижевск

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия компания поставки мини-гэс узбекистан