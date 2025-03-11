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https://uz.sputniknews.ru/20250311/rossiyskaya-kompaniya-postavki-mini-ges-uzbekistan-48339313.html
Российская компания начала поставки мини-ГЭС в Узбекистан
Российская компания начала поставки мини-ГЭС в Узбекистан
Sputnik Узбекистан
Установку восьми мини-гидроэлектростанций начнут на следующей неделе. Запрос от республики составляет 40 таких устройств
2025-03-11T15:45+0500
2025-03-11T15:45+0500
узбекистан
электроэнергия
россия
ижевск
поставки
гэс
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Ижевская компания начала поставки мини-ГЭС в Узбекистан, сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.Запрос от Узбекистана составляет 40 устройств.Ижевская компания специализируется на инновационных станциях. Ее научные сотрудники разработали магнитный генератор с варьируемой мощностью, создали новые типы водопогружных ГЭС для рек и каналов. Это принципиально новый подход к образованию высокоскоростного потока воды и ветра для получения электрической энергии, добавил Ефимов.В планах предпринимателей из Удмуртии также выйти на рынки Туркменистана, Кыргызстана и Нигерии.Для справки: преимущества мини-ГЭС в том, что такие станции не требуют плотины (их погружают в поток воды), строительство и использование таких устройств не нарушает природный ландшафт, а также не снижает качество воды. Кроме того, на эксплуатацию мини-ГЭС не влияют погодные условия.
узбекистан
россия
ижевск
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россия компания поставки мини-гэс узбекистан
россия компания поставки мини-гэс узбекистан

Российская компания начала поставки мини-ГЭС в Узбекистан

15:45 11.03.2025
© Председатель Правительства Удмуртской РеспубликиОбеспечить электроэнергией небольшой населенный пункт Узбекистана может ижевская компания "Деалан Энерго".
Обеспечить электроэнергией небольшой населенный пункт Узбекистана может ижевская компания Деалан Энерго. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2025
© Председатель Правительства Удмуртской Республики
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Пусконаладочные работы на восьми мини-гидроэлектростанциях пройдут на следующей неделе. Запрос от республики составляет 40 таких устройств.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Ижевская компания начала поставки мини-ГЭС в Узбекистан, сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.
"Обеспечить электроэнергией небольшой населенный пункт Узбекистана может ижевская компания "Деалан Энерго". На следующей неделе там начнут пусконаладку 8-ми мини-ГЭС общей мощностью 230 кВт", — написал он в своем Telegram-канале.
Запрос от Узбекистана составляет 40 устройств.
© Председатель Правительства Удмуртской РеспубликиОбеспечить электроэнергией небольшой населенный пункт Узбекистана может ижевская компания "Деалан Энерго".
Обеспечить электроэнергией небольшой населенный пункт Узбекистана может ижевская компания Деалан Энерго. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2025
Обеспечить электроэнергией небольшой населенный пункт Узбекистана может ижевская компания "Деалан Энерго".
© Председатель Правительства Удмуртской Республики
Ижевская компания специализируется на инновационных станциях. Ее научные сотрудники разработали магнитный генератор с варьируемой мощностью, создали новые типы водопогружных ГЭС для рек и каналов. Это принципиально новый подход к образованию высокоскоростного потока воды и ветра для получения электрической энергии, добавил Ефимов.
В планах предпринимателей из Удмуртии также выйти на рынки Туркменистана, Кыргызстана и Нигерии.
Для справки: преимущества мини-ГЭС в том, что такие станции не требуют плотины (их погружают в поток воды), строительство и использование таких устройств не нарушает природный ландшафт, а также не снижает качество воды. Кроме того, на эксплуатацию мини-ГЭС не влияют погодные условия.
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