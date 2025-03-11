https://uz.sputniknews.ru/20250311/serbiya-snyatiye-ogranicheniy-vvoz-podsolnechnoye-maslo-iz-eaeu-48333971.html

ЕЭК: Сербия сняла ограничения на ввоз подсолнечного масла из ЕАЭС

ЕЭК: Сербия сняла ограничения на ввоз подсолнечного масла из ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Андрей Слепнев: Отмена ограничений отражает конструктивное взаимодействие и подчеркивает позитивное развитие торгово-экономического сотрудничества сторон

2025-03-11T10:36+0500

2025-03-11T10:36+0500

2025-03-11T10:36+0500

еаэс и узбекистан

еаэс

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

еэк

подсолнечное масло

торговля

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/0a/45570474_0:138:3149:1909_1920x0_80_0_0_4076d5c41518cd2d367ae4475a1e31e6.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Сербия сняла ограничения на ввоз подсолнечного масла из ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Отмену ограничений инициировал министр Правительства Сербии, ответственный за развитие отношений с ЕАЭС, Ненад Попович в ответ на обращение ЕЭК.По его мнению, отмена ограничений отражает конструктивное взаимодействие и подчеркивает позитивное развитие торгово-экономического сотрудничества сторон.В комиссии уточнили, что после введения ограничительных мер в марте 2024 года экспорт подсолнечного масла и маргарина из ЕАЭС в Сербию за 10 месяцев 2024 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом в 2023 году этот показатель демонстрировал примерно пятикратное увеличение по сравнению с 2022 годом.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еэк сербия подсолнечное масло