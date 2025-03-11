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В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20250311/serbiya-snyatiye-ogranicheniy-vvoz-podsolnechnoye-maslo-iz-eaeu-48333971.html
ЕЭК: Сербия сняла ограничения на ввоз подсолнечного масла из ЕАЭС
ЕЭК: Сербия сняла ограничения на ввоз подсолнечного масла из ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Андрей Слепнев: Отмена ограничений отражает конструктивное взаимодействие и подчеркивает позитивное развитие торгово-экономического сотрудничества сторон
2025-03-11T10:36+0500
2025-03-11T10:36+0500
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Сербия сняла ограничения на ввоз подсолнечного масла из ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.Отмену ограничений инициировал министр Правительства Сербии, ответственный за развитие отношений с ЕАЭС, Ненад Попович в ответ на обращение ЕЭК.По его мнению, отмена ограничений отражает конструктивное взаимодействие и подчеркивает позитивное развитие торгово-экономического сотрудничества сторон.В комиссии уточнили, что после введения ограничительных мер в марте 2024 года экспорт подсолнечного масла и маргарина из ЕАЭС в Сербию за 10 месяцев 2024 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом в 2023 году этот показатель демонстрировал примерно пятикратное увеличение по сравнению с 2022 годом.
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еэк сербия подсолнечное масло
еэк сербия подсолнечное масло

ЕЭК: Сербия сняла ограничения на ввоз подсолнечного масла из ЕАЭС

10:36 11.03.2025
© Sputnik / Александр КряжевЛиния фасовки подсолнечного масла
Линия фасовки подсолнечного масла - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2025
© Sputnik / Александр Кряжев
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Андрей Слепнев: Отмена ограничений отражает конструктивное взаимодействие и подчеркивает позитивное развитие торгово-экономического сотрудничества сторон.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Сербия сняла ограничения на ввоз подсолнечного масла из ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.
"Сербия уведомила Евразийскую экономическую комиссию о снятии количественных ограничений на ввоз подсолнечного масла и жиросодержащей продукции из стран Евразийского экономического союза", — говорится в сообщении.
Отмену ограничений инициировал министр Правительства Сербии, ответственный за развитие отношений с ЕАЭС, Ненад Попович в ответ на обращение ЕЭК.
"Вопрос прорабатывался Комиссией с апреля прошлого года в рамках работы по реализации Соглашения о свободной торговле между Союзом и Сербией. В частности, тема затрагивалась в ходе моей встречи с Ненадом Поповичем в сентябре", — рассказал министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.
© OTROSHKO SERGEY / ЕЭКАндрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии.
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии. - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.03.2025
Андрей Слепнев, министр по торговле Евразийской экономической комиссии.
© OTROSHKO SERGEY / ЕЭК
По его мнению, отмена ограничений отражает конструктивное взаимодействие и подчеркивает позитивное развитие торгово-экономического сотрудничества сторон.
В комиссии уточнили, что после введения ограничительных мер в марте 2024 года экспорт подсолнечного масла и маргарина из ЕАЭС в Сербию за 10 месяцев 2024 года сократился на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. При этом в 2023 году этот показатель демонстрировал примерно пятикратное увеличение по сравнению с 2022 годом.
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