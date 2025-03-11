https://uz.sputniknews.ru/20250311/sergey-lavrov-provel-peregovory-s-gensekom-obse--glavnoe-48343274.html

Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ОБСЕ — главное

Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ОБСЕ — главное

Sputnik Узбекистан

Это первый более чем за 3,5 года визит главного должностного лица ОБСЕ в Россию

2025-03-11T19:00+0500

2025-03-11T19:00+0500

2025-03-11T19:00+0500

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москва

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генеральный секретарь

обсе

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Москве переговоры с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, сообщает РИА Новости.Глава российского МИДа заявил, что обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта.Он отметил, что позиция России в этом плане ясна.Другие заявления Лаврова после переговоров с генсеком ОБСЕЭто первый за более чем 3,5 года визит главного должностного лица ОБСЕ в Россию.Лавров заявил, что РФ ценит решение нового генсека ОСБЕ Феридуна Синирлиоглу приехать с визитом в Москву.В течение последних нескольких лет руководители ОБСЕ "придумывали разные предлоги, чтобы в Москву не приезжать", сказал он, отметив, что последний визит генсека организации в РФ состоялся в июне 2021 года, тогда эту должность занимала Хельга Шмид, а в феврале 2022 года в РФ приезжал глава МИД Польши Збигнев Рау в качестве председателя ОБСЕ.Напомним, что деятельность организации неоднократно критиковали в РФ, в частности, из-за ее позиции по украинскому конфликту. По мнению Москвы, площадка используется Западом "в своих интересах", а нынешнее состояние ОБСЕ не позволяет ей быть полезной для решения проблем.

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