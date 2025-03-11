Сергей Лавров провел переговоры с генсеком ОБСЕ — главное
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Подписаться
Это первый более чем за 3,5 года визит главного должностного лица ОБСЕ в Россию.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел в Москве переговоры с генсеком Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу, сообщает РИА Новости.
Глава российского МИДа заявил, что обсудил с генсеком ОБСЕ пути урегулирования украинского конфликта.
"Мы говорили о том, как можно будет урегулировать конфликт на Украине", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи.
Он отметил, что позиция России в этом плане ясна.
"Президент (России Владимир — ред.) Путин подчеркивал свою готовность к переговорам и те принципы, которые невозможно игнорировать, если мы хотим надежно урегулировать этот конфликт, устранив его первопричины", — добавил министр.
Другие заявления Лаврова после переговоров с генсеком ОБСЕ
Россия не согласна с тем, чтобы бюджет ОБСЕ нагружался политическими оценками, надеется, что опыт генсека деполитизирует деятельность организации.
Запад, вероятно, верящий только в сатану, делает все для разрушения консенсуса в ОБСЕ и для прекращения существования организации.
Планов привлечь ОБСЕ к урегулированию кризиса на Украине пока нет, но стороны обсудили пути его разрешения.
Россия готова и будет продолжать обсуждать Украину в контактах с США и со всеми, кто готов помогать урегулированию конфликта.
Предложения о вводе миротворцев на Украину пока выглядят как попытка спасти остатки киевского режима, сначала нужно разобраться с его расистской практикой.
Москва обеспокоена происходящим в Сирии, вспышка насилия там неприемлема.
Это первый за более чем 3,5 года визит главного должностного лица ОБСЕ в Россию.
Лавров заявил, что РФ ценит решение нового генсека ОСБЕ Феридуна Синирлиоглу приехать с визитом в Москву.
В течение последних нескольких лет руководители ОБСЕ "придумывали разные предлоги, чтобы в Москву не приезжать", сказал он, отметив, что последний визит генсека организации в РФ состоялся в июне 2021 года, тогда эту должность занимала Хельга Шмид, а в феврале 2022 года в РФ приезжал глава МИД Польши Збигнев Рау в качестве председателя ОБСЕ.
"С тех пор никаких контактов на этом уровне не было, поэтому мы оценили решение нового генерального секретаря, который не сомневался в том, что общение с ведущими членами ОБСЕ является обязательным и важным для выполнения функций руководителя секретариата", — сказал Лавров по итогам переговоров с генсеком ОБСЕ в Москве.
Напомним, что деятельность организации неоднократно критиковали в РФ, в частности, из-за ее позиции по украинскому конфликту. По мнению Москвы, площадка используется Западом "в своих интересах", а нынешнее состояние ОБСЕ не позволяет ей быть полезной для решения проблем.