https://uz.sputniknews.ru/20250311/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-selxozproduktsiya-rost-48342511.html
Россия заинтересована в увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции
Россия заинтересована в увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции
Sputnik Узбекистан
Вице-премьер РФ: Товарооборот сельхозпродукции между Россией и РУз вырос на 20% в 2024 году
2025-03-11T18:00+0500
2025-03-11T18:00+0500
2025-03-11T18:00+0500
узбекистан
россия
товарооборот
сельхозпродукция
импорт
экспорт
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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Россия заинтересована в дальнейшем увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций, промышленности и торговли РУз Жамшидом Ходжаевым. Об этом сообщают РИА Новости.Он отметил, что страны являются стратегическими партнерами в сфере сельского хозяйства. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. В текущем году положительная динамика сохраняется.Он также добавил, что рынок Узбекистана является весьма перспективным для российских экспортеров, выразив готовность наращивать поставки подсолнечного масла, кондитерских изделий, зерна и животноводческой продукции. Основными позициями экспорта из России в Узбекистан в 2024 году стали сахар, подсолнечное масло, кондитерские изделия, жмых и шрот, детское питание.
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россия импорт узбекистан плодоовощная продукция
россия импорт узбекистан плодоовощная продукция
Россия заинтересована в увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции
Вице-премьер РФ: Товарооборот сельхозпродукции между странами вырос на 20% в 2024 году.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Россия заинтересована в дальнейшем увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций, промышленности и торговли РУз Жамшидом Ходжаевым. Об этом сообщают РИА Новости.
Он отметил, что страны являются стратегическими партнерами в сфере сельского хозяйства. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. В текущем году положительная динамика сохраняется.
"Россия заинтересована в дальнейшем увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции, для ее беспрепятственного ввоза созданы все необходимые условия", — сказал вице-премьер РФ.
Он также добавил, что рынок Узбекистана является весьма перспективным для российских экспортеров, выразив готовность наращивать поставки подсолнечного масла, кондитерских изделий, зерна и животноводческой продукции.
Основными позициями экспорта из России в Узбекистан в 2024 году стали сахар, подсолнечное масло, кондитерские изделия, жмых и шрот, детское питание.