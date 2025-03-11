https://uz.sputniknews.ru/20250311/uzbekistan-rossiya-tovarooborot-selxozproduktsiya-rost-48342511.html

Россия заинтересована в увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции

Россия заинтересована в увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции

Sputnik Узбекистан

Вице-премьер РФ: Товарооборот сельхозпродукции между Россией и РУз вырос на 20% в 2024 году

2025-03-11T18:00+0500

2025-03-11T18:00+0500

2025-03-11T18:00+0500

узбекистан

россия

товарооборот

сельхозпродукция

импорт

экспорт

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ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Россия заинтересована в дальнейшем увеличении импорта из Узбекистана плодоовощной продукции, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на встрече с заместителем премьер-министра по вопросам инвестиций, промышленности и торговли РУз Жамшидом Ходжаевым. Об этом сообщают РИА Новости.Он отметил, что страны являются стратегическими партнерами в сфере сельского хозяйства. В 2024 году товарооборот сельхозпродукции и продовольствия вырос на 20%. В текущем году положительная динамика сохраняется.Он также добавил, что рынок Узбекистана является весьма перспективным для российских экспортеров, выразив готовность наращивать поставки подсолнечного масла, кондитерских изделий, зерна и животноводческой продукции. Основными позициями экспорта из России в Узбекистан в 2024 году стали сахар, подсолнечное масло, кондитерские изделия, жмых и шрот, детское питание.

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