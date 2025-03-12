Лавров: Защита людей, которых киевский режим лишил своей истории, для России приоритет
12:08 12.03.2025 (обновлено: 12:25 12.03.2025)
© Sputnik / Сергей Гунеев/
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По словам министра иностранных дел РФ, российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Об этом Сергей Лавров рассказал в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что для России приоритетом является защита людей, которых киевский режим при помощи законов лишил своей истории. Дипломат также добавил, что сомневающиеся в позиции Москвы представители Запада, могут и далее заблуждаться.
"Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались", — подчеркнул Сергей Лавров.
О чем еще говорил Лавров в интервью американским блогерам
Присутствие на украинской территории войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России.
Россия не примет присутствия стран НАТО на украинской территории ни при каких условиях.
Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.
Европа и Британия хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, они "готовят что-то", чтобы подтолкнуть США к агрессивным действиям против России.
О диалоге России и США: ядерные державы не должны кричать друг на друга, им нужно общаться за столом переговоров.
Интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%.
О возможности встречи с участием США, России и Китая по ядерному оружию: мы открыты для любого формата, основанного на уважении.
Глава МИД РФ также заявил о том, что Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России.
"Говоря о правах человека и об искренности наших западных друзей. Европа и Великобритания хотят, чтобы все это продолжалось. То, как они приняли Владимира Зеленского в Лондоне после скандала в Вашингтоне, свидетельствует, что они хотят поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть администрацию (президента США Дональда — ред.) Трампа к агрессивным действиям против России. Мы относимся к этому по-философски. Мы знаем, что делаем", — сказал Лавров в интервью.
Ранее министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".