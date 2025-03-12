https://uz.sputniknews.ru/20250312/lavrov-zaschita-lyudey-kotoryx-kievskiy-rejim-lishil-svoey-istorii-dlya-rossii-prioritet-48352291.html

Лавров: Защита людей, которых киевский режим лишил своей истории, для России приоритет

Лавров: Защита людей, которых киевский режим лишил своей истории, для России приоритет

Sputnik Узбекистан

По словам российского министра иностранных дел, российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей.

2025-03-12T12:08+0500

2025-03-12T12:08+0500

2025-03-12T12:25+0500

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Об этом Сергей Лавров рассказал в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, сообщает РИА Новости. Он также отметил, что для России приоритетом является защита людей, которых киевский режим при помощи законов лишил своей истории. Дипломат также добавил, что сомневающиеся в позиции Москвы представители Запада, могут и далее заблуждаться. О чем еще говорил Лавров в интервью американским блогерам Глава МИД РФ также заявил о том, что Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России.Ранее министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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