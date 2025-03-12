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https://uz.sputniknews.ru/20250312/lavrov-zaschita-lyudey-kotoryx-kievskiy-rejim-lishil-svoey-istorii-dlya-rossii-prioritet-48352291.html
Лавров: Защита людей, которых киевский режим лишил своей истории, для России приоритет
Лавров: Защита людей, которых киевский режим лишил своей истории, для России приоритет
Sputnik Узбекистан
По словам российского министра иностранных дел, российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей.
2025-03-12T12:08+0500
2025-03-12T12:25+0500
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Об этом Сергей Лавров рассказал в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, сообщает РИА Новости. Он также отметил, что для России приоритетом является защита людей, которых киевский режим при помощи законов лишил своей истории. Дипломат также добавил, что сомневающиеся в позиции Москвы представители Запада, могут и далее заблуждаться. О чем еще говорил Лавров в интервью американским блогерам Глава МИД РФ также заявил о том, что Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России.Ранее министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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лавров мид россия украина сша трамп путин

Лавров: Защита людей, которых киевский режим лишил своей истории, для России приоритет

12:08 12.03.2025 (обновлено: 12:25 12.03.2025)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров
Глава МИД РФ С. Лавров - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
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По словам министра иностранных дел РФ, российская сторона знает, как не идти на компромисс по украинскому кризису, который ставил бы под угрозу судьбы людей.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Об этом Сергей Лавров рассказал в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу, сообщает РИА Новости.
Он также отметил, что для России приоритетом является защита людей, которых киевский режим при помощи законов лишил своей истории. Дипломат также добавил, что сомневающиеся в позиции Москвы представители Запада, могут и далее заблуждаться.

"Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались", — подчеркнул Сергей Лавров.

О чем еще говорил Лавров в интервью американским блогерам
Присутствие на украинской территории войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве, в том числе миротворцев, является угрозой для России.
Россия не примет присутствия стран НАТО на украинской территории ни при каких условиях.
Украина сохранила бы границы 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы Киев шел на сотрудничество и реализовывал собственные инициативы.
Европа и Британия хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, они "готовят что-то", чтобы подтолкнуть США к агрессивным действиям против России.
О диалоге России и США: ядерные державы не должны кричать друг на друга, им нужно общаться за столом переговоров.
Интересы России и США никогда не будут идентичными, они не могут совпадать даже на 50%.
О возможности встречи с участием США, России и Китая по ядерному оружию: мы открыты для любого формата, основанного на уважении.
Глава МИД РФ также заявил о том, что Европа и Великобритания хотят, чтобы конфликт вокруг Украины продолжался, желают поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Вашингтон к агрессивным действиям против России.

"Говоря о правах человека и об искренности наших западных друзей. Европа и Великобритания хотят, чтобы все это продолжалось. То, как они приняли Владимира Зеленского в Лондоне после скандала в Вашингтоне, свидетельствует, что они хотят поднять ставки и готовят что-то, чтобы подтолкнуть администрацию (президента США Дональда — ред.) Трампа к агрессивным действиям против России. Мы относимся к этому по-философски. Мы знаем, что делаем", — сказал Лавров в интервью.

Ранее министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам визита в Катар исключил возможность заморозки конфликта на Украине по линии соприкосновения. Он также подчеркнул, что о территориальных уступках Украине в ходе переговоров и мысли быть не может.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что для достижения соглашения по урегулированию конфликта Киеву придется пойти на определенные компромиссы.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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