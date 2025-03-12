Начался государственный визит Шавката Мирзиёева во Францию
10:13 12.03.2025 (обновлено: 10:27 12.03.2025)
© Пресс-служба президента УзбекистанаНачался государственный визит президента Узбекистана во Францию
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В ходе своего визита в Париж президент пообщался с соотечественниками, которые учатся или работают во Франции.
ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Французской Республики Эммануэля Макрона прибыл с государственным визитом в город Париж.
У самолета лидера Узбекистана встретили министр национального просвещения, высшего образования и научных исследований Франции Элизабет Борн, командующий военным округом Парижа генерал Лоик Мизон и другие официальные лица.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНачался государственный визит президента Узбекистана во Францию
Начался государственный визит президента Узбекистана во Францию
© Пресс-служба президента Узбекистана
В почетном павильоне международного аэропорта Орли в честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.
У резиденции, где расположилась делегация Узбекистана, президента Шавката Мирзиёева с большой радостью встретила группа соотечественников, учащихся и работающих, а также занимающихся наукой во Франции. Глава государства искренне побеседовал с ними, пожелал успехов в учебе и исследованиях.
© Пресс-служба президента УзбекистанаНачался государственный визит президента Узбекистана во Францию
Начался государственный визит президента Узбекистана во Францию
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаНачался государственный визит президента Узбекистана во Францию
Начался государственный визит президента Узбекистана во Францию
© Пресс-служба президента Узбекистана
Основные мероприятия визита намечены на 12 марта. В соответствии с программой пребывания в Елисейском дворце состоятся узбекско-французские переговоры на высшем уровне.
Глава Узбекистана также проведет встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле и круглый стол с представителями ведущих французских компаний и банков.