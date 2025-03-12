https://uz.sputniknews.ru/20250312/nachalsya-gosudarstvennyy-vizit-shavkata-mirziyoeva-vo-frantsiyu-48348550.html

Начался государственный визит Шавката Мирзиёева во Францию

Начался государственный визит Шавката Мирзиёева во Францию

Sputnik Узбекистан

В ходе своего визита в Париж Президент пообщался с соотечественниками, которые учатся или работают во Франции.

2025-03-12T10:13+0500

2025-03-12T10:13+0500

2025-03-12T10:27+0500

шавкат мирзиёев

франция

государственный визит

эммануэль макрон

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48344685_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_f3e98725a33623ac0c9561fbd31776a3.jpg

ТАШКЕНТ, 11 мар — Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Французской Республики Эммануэля Макрона прибыл с государственным визитом в город Париж.У самолета лидера Узбекистана встретили министр национального просвещения, высшего образования и научных исследований Франции Элизабет Борн, командующий военным округом Парижа генерал Лоик Мизон и другие официальные лица.В почетном павильоне международного аэропорта Орли в честь высокого гостя были подняты государственные флаги двух стран и выстроен почетный караул.У резиденции, где расположилась делегация Узбекистана, президента Шавката Мирзиёева с большой радостью встретила группа соотечественников, учащихся и работающих, а также занимающихся наукой во Франции. Глава государства искренне побеседовал с ними, пожелал успехов в учебе и исследованиях.Основные мероприятия визита намечены на 12 марта. В соответствии с программой пребывания в Елисейском дворце состоятся узбекско-французские переговоры на высшем уровне.Глава Узбекистана также проведет встречу с генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азуле и круглый стол с представителями ведущих французских компаний и банков.

франция

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

париж франция мирзиёев государственный визит макрон