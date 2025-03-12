https://uz.sputniknews.ru/20250312/tramp-planiruet-provesti-peregovory-s-putinym-na-etoy-nedele-48353604.html

Трамп планирует провести переговоры с Путиным на этой неделе

Трамп планирует провести переговоры с Путиным на этой неделе

Sputnik Узбекистан

Президент США заявил, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.

2025-03-12T12:58+0500

2025-03-12T12:58+0500

2025-03-12T13:06+0500

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

встреча владимира путина и дональда трампа

белый дом

президент

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.Трамп считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.Отвечая на вопрос репортеров о том, состоится ли его разговор с Путиным на текущей неделе, Трамп ответил: "Я думаю, что да".Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни.По его словам, американские делегаты планируют переговоры с российской стороной "сегодня или завтра", чтобы обсудить условия возможного перемирия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что не исключает контакты с американскими представителями в течении ближайших нескольких дней.

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