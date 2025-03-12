https://uz.sputniknews.ru/20250312/tramp-planiruet-provesti-peregovory-s-putinym-na-etoy-nedele-48353604.html
Трамп планирует провести переговоры с Путиным на этой неделе
Трамп планирует провести переговоры с Путиным на этой неделе
Sputnik Узбекистан
Президент США заявил, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.
2025-03-12T12:58+0500
2025-03-12T12:58+0500
2025-03-12T13:06+0500
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
встреча владимира путина и дональда трампа
белый дом
президент
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1182/00/11820066_0:129:2185:1358_1920x0_80_0_0_b16a2540478702f5b285825436836637.jpg
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.Трамп считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.Отвечая на вопрос репортеров о том, состоится ли его разговор с Путиным на текущей неделе, Трамп ответил: "Я думаю, что да".Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни.По его словам, американские делегаты планируют переговоры с российской стороной "сегодня или завтра", чтобы обсудить условия возможного перемирия.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что не исключает контакты с американскими представителями в течении ближайших нескольких дней.
россия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1182/00/11820066_103:0:2084:1486_1920x0_80_0_0_eef6c91eea803e4effba6941fba07153.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
трамп путин переговоры конфликт президент сша россия
трамп путин переговоры конфликт президент сша россия
Трамп планирует провести переговоры с Путиным на этой неделе
12:58 12.03.2025 (обновлено: 13:06 12.03.2025)
Президент США считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает переговорить с президентом России Владимиром Путиным на текущей неделе. Об этом сообщает РИА Новости.
Трамп считает, что согласие российского лидера на прекращение огня ознаменует собой "75% пути" к завершению украинского конфликта.
"Я планирую провести разговор с Владимиром Путиным. Как говорится, для танго нужны двое, не так ли? Надеюсь, он также согласится (на прекращение огня - ред.), и это ознаменует собой 75% пути" - сказал глава американской администрации журналистам, выступая на территории Белого дома.
Отвечая на вопрос репортеров о том, состоится ли его разговор с Путиным на текущей неделе, Трамп ответил: "Я думаю, что да".
Президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на согласие президента России Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине, отметив, что американские представители проведут встречи с российской стороной в ближайшие дни.
"Украина согласилась на прекращение огня, теперь нам нужно обратиться к президенту Путину, чтобы он тоже дал согласие, и мы могли сдвинуть этот процесс с мертвой точки", – сказал Трамп, выступая перед журналистами на территории Белого дома.
По его словам, американские делегаты планируют переговоры с российской стороной "сегодня или завтра", чтобы обсудить условия возможного перемирия.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости
, что не исключает контакты с американскими представителями в течении ближайших нескольких дней.
"Не исключаем контакты с представителями США в течение ближайших нескольких дней", - сказала она.