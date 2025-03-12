https://uz.sputniknews.ru/20250312/v-2024-godu-vzaimnyy-tovarooborot-rf-ruz-uvelichilsya-na-52-prevysil-10-mlrd-48350667.html

В 2024 году взаимный товарооборот РФ и РУз увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд

В 2024 году взаимный товарооборот РФ и РУз увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд

Sputnik Узбекистан

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с заместителем премьер-министра РУз Жамшидом Ходжаевым. Сопредседатели Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества.

2025-03-12T11:11+0500

2025-03-12T11:11+0500

2025-03-12T12:02+0500

россия

узбекистан

торговля

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. По предварительным оценкам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот между Россией и Узбекистаном увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Сопредседатели Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества.По словам Жамшида Ходжаева, Узбекистан оценивает динамику двусторонней торговли более оптимистично и фиксирует ее рост до $11,7 млрд. Денис Мантуров подчеркнул значительный потенциал межрегионального сотрудничества в части дальнейшего расширения торгово-экономических и инвестиционных связей двух стран. Было также отмечено, что за прошедший год состоялось 39 визитов глав российских регионов в Узбекистан. Положительная динамика наблюдается и в туристической сфере — по итогам прошлого года российскими туристами было совершено 515 тысяч поездок в Узбекистан. В настоящее время в Узбекистане действуют 14 филиалов российских вузов — это рекордный показатель среди стран Центральной Азии. В стадии оформления еще один филиал Всероссийской академии внешней торговли.

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