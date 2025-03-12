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В 2024 году взаимный товарооборот РФ и РУз увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд
В 2024 году взаимный товарооборот РФ и РУз увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд
Sputnik Узбекистан
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с заместителем премьер-министра РУз Жамшидом Ходжаевым. Сопредседатели Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества.
2025-03-12T11:11+0500
2025-03-12T12:02+0500
россия
узбекистан
торговля
товарооборот
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. По предварительным оценкам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот между Россией и Узбекистаном увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Сопредседатели Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества.По словам Жамшида Ходжаева, Узбекистан оценивает динамику двусторонней торговли более оптимистично и фиксирует ее рост до $11,7 млрд. Денис Мантуров подчеркнул значительный потенциал межрегионального сотрудничества в части дальнейшего расширения торгово-экономических и инвестиционных связей двух стран. Было также отмечено, что за прошедший год состоялось 39 визитов глав российских регионов в Узбекистан. Положительная динамика наблюдается и в туристической сфере — по итогам прошлого года российскими туристами было совершено 515 тысяч поездок в Узбекистан. В настоящее время в Узбекистане действуют 14 филиалов российских вузов — это рекордный показатель среди стран Центральной Азии. В стадии оформления еще один филиал Всероссийской академии внешней торговли.
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мантуров россия узбекистан ходжаев встреча товарооборот
мантуров россия узбекистан ходжаев встреча товарооборот

В 2024 году взаимный товарооборот РФ и РУз увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд

11:11 12.03.2025 (обновлено: 12:02 12.03.2025)
© Sputnik / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота докеров контейнерного терминала Владивостокского морского торгового порта
Работа докеров контейнерного терминала Владивостокского морского торгового порта - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров встретился с заместителем премьер-министра РУз Жамшидом Ходжаевым. Сопредседатели Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. По предварительным оценкам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот между Россией и Узбекистаном увеличился на 5,2% и превысил $10 млрд. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на встрече с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
© Правительство РоссииДенис Мантуров встретился с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым
Денис Мантуров встретился с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
Денис Мантуров встретился с заместителем премьер-министра Республики Узбекистан Жамшидом Ходжаевым
© Правительство России
Сопредседатели Межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили приоритетные вопросы двустороннего сотрудничества.

"По предварительным оценкам, по итогам прошлого года взаимный товарооборот увеличился на 5,2% и превысил 10 млрд долларов США. При этом наблюдается рост как российского экспорта, так и импорта из Узбекистана", — отметил первый вице-премьер Денис Мантуров.

По словам Жамшида Ходжаева, Узбекистан оценивает динамику двусторонней торговли более оптимистично и фиксирует ее рост до $11,7 млрд.
Денис Мантуров подчеркнул значительный потенциал межрегионального сотрудничества в части дальнейшего расширения торгово-экономических и инвестиционных связей двух стран.

"Президент России Владимир Путин и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в 2024 году провели заседание Совета регионов России и Узбекистана, по итогам которого были подписаны документы о сотрудничестве на сумму свыше 220 млрд рублей", — напомнил первый вице-премьер.

Было также отмечено, что за прошедший год состоялось 39 визитов глав российских регионов в Узбекистан. Положительная динамика наблюдается и в туристической сфере — по итогам прошлого года российскими туристами было совершено 515 тысяч поездок в Узбекистан.
В настоящее время в Узбекистане действуют 14 филиалов российских вузов — это рекордный показатель среди стран Центральной Азии. В стадии оформления еще один филиал Всероссийской академии внешней торговли.
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