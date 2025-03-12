https://uz.sputniknews.ru/20250312/v-eaes-sozdali-rabochuyu-gruppu-dlya-realizatsii-pilotnogo-proekta-po-e-cmr-48354054.html

В ЕАЭС создали рабочую группу для реализации пилотного проекта по e-CMR

В ЕАЭС создали рабочую группу для реализации пилотного проекта по e-CMR

Sputnik Узбекистан

В ЕАЭС создана рабочая группа для реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR. Решение принято Коллегией ЕЭК.

2025-03-12T13:58+0500

2025-03-12T13:58+0500

2025-03-12T14:52+0500

еаэс

транспорт

проект

еэк

международные перевозки

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48354745_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_36bc0c3d5e7f689cf9ae18c667c6bea5.jpg

ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о создании рабочей группы для реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в странах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В состав рабочей группы войдут представители уполномоченных органов стран ЕАЭС в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, а также бизнес-сообщества, научных организаций и отраслевых объединений. Руководителем экспертной площадки определен член Коллегии по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Основная цель проекта — обеспечить практическую отработку технологии трансграничного обмена электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и "доверенной третьей стороны". Участники отметили, что пилотный проект будет способствовать ускорению процессов получения и проверки транспортных документов, а также снижению издержек во время транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.Заседание рабочей группы планируется провести во II квартале 2025 года.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

еаэс еэк транспорт кожошев проект