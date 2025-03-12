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https://uz.sputniknews.ru/20250312/v-eaes-sozdali-rabochuyu-gruppu-dlya-realizatsii-pilotnogo-proekta-po-e-cmr-48354054.html
В ЕАЭС создали рабочую группу для реализации пилотного проекта по e-CMR
В ЕАЭС создали рабочую группу для реализации пилотного проекта по e-CMR
Sputnik Узбекистан
В ЕАЭС создана рабочая группа для реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR. Решение принято Коллегией ЕЭК.
2025-03-12T13:58+0500
2025-03-12T14:52+0500
еаэс
транспорт
проект
еэк
международные перевозки
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о создании рабочей группы для реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в странах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В состав рабочей группы войдут представители уполномоченных органов стран ЕАЭС в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, а также бизнес-сообщества, научных организаций и отраслевых объединений. Руководителем экспертной площадки определен член Коллегии по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев. Основная цель проекта — обеспечить практическую отработку технологии трансграничного обмена электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и "доверенной третьей стороны". Участники отметили, что пилотный проект будет способствовать ускорению процессов получения и проверки транспортных документов, а также снижению издержек во время транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.Заседание рабочей группы планируется провести во II квартале 2025 года.
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еаэс еэк транспорт кожошев проект
еаэс еэк транспорт кожошев проект

В ЕАЭС создали рабочую группу для реализации пилотного проекта по e-CMR

13:58 12.03.2025 (обновлено: 14:52 12.03.2025)
© Sputnik / Михаил ГоленковСкопление грузовиков
Скопление грузовиков - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
© Sputnik / Михаил Голенков
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В ЕАЭС создана рабочая группа для реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR. Соответствующее решение принято Коллегией ЕЭК.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о создании рабочей группы для реализации пилотного проекта по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR при осуществлении международных грузовых автомобильных перевозок в странах Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
© ЕЭК В ЕАЭС создана рабочая группа для реализации "пилота" по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR
В ЕАЭС создана рабочая группа для реализации пилота по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
В ЕАЭС создана рабочая группа для реализации "пилота" по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR
© ЕЭК
В состав рабочей группы войдут представители уполномоченных органов стран ЕАЭС в области транспорта, цифровизации, налогового и таможенного регулирования, а также бизнес-сообщества, научных организаций и отраслевых объединений.
Руководителем экспертной площадки определен член Коллегии по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев.
© ЕЭК В ЕАЭС создана рабочая группа для реализации "пилота" по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR
В ЕАЭС создана рабочая группа для реализации пилота по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
В ЕАЭС создана рабочая группа для реализации "пилота" по применению электронных международных транспортных накладных e-CMR
© ЕЭК

"Сегодня мы сделали еще один шаг к переходу на юридически значимый электронный документооборот в сфере автомобильного транспорта. Рабочая группа определит сроки и порядок проведения пилотного проекта по применению в ЕАЭС электронных международных транспортных накладных, а также отработает практические вопросы его реализации", — отметил министр ЕЭК.

Основная цель проекта — обеспечить практическую отработку технологии трансграничного обмена электронными документами между субъектами различных государств с использованием механизмов цифровой подписи и "доверенной третьей стороны".
Участники отметили, что пилотный проект будет способствовать ускорению процессов получения и проверки транспортных документов, а также снижению издержек во время транспортно-логистических и контрольно-надзорных процедур.
Заседание рабочей группы планируется провести во II квартале 2025 года.
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