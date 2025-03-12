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https://uz.sputniknews.ru/20250312/v-tashkente-ustanovili-avtomaticheskie-stantsii-monitoringa-kachestva-vozduxa-48359079.html
В Ташкенте установили автоматические станции мониторинга качества воздуха
В Ташкенте установили автоматические станции мониторинга качества воздуха
Sputnik Узбекистан
Установленные станции являются лабораториями с запатентованными технологиями высокоточного измерения загрязнения воздуха.
2025-03-12T17:22+0500
2025-03-12T17:43+0500
ташкент
экология
загрязнение воздуха
станция
узгидромет
охрана окружающей среды
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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с Международным общественным фондом "Замин" установили и запустили в эксплуатацию две автоматические станции мониторинга воздуха в Яшнабадском и Алмазарском районах Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе экологического ведомства.Работы провели в рамках реализации проекта "Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха". По данным министерства, выбор места установок автоматических станций зависит от различных факторов, среди которых: районы с высокой плотностью населения, основные дороги и транспортные магистрали, охраняемые природные территории.Также сообщается, что в связи с увеличением количества станций сотрудники Узгидромета регулярно проходят обучение по анализу данных, поступающих со станций, а также особенностям эксплуатации оборудования и программного обеспечения.
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автоматические станции мониторинга качества воздуха ташкент измерение
автоматические станции мониторинга качества воздуха ташкент измерение

В Ташкенте установили автоматические станции мониторинга качества воздуха

17:22 12.03.2025 (обновлено: 17:43 12.03.2025)
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климатаВ двух районах Ташкента установлены автоматические станции мониторинга качества воздуха
В двух районах Ташкента установлены автоматические станции мониторинга качества воздуха - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
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Станции являются лабораториями с запатентованными технологиями высокоточного измерения загрязнения воздуха.
ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с Международным общественным фондом "Замин" установили и запустили в эксплуатацию две автоматические станции мониторинга воздуха в Яшнабадском и Алмазарском районах Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе экологического ведомства.
Работы провели в рамках реализации проекта "Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха".

"Установленные станции являются лабораториями с запатентованными технологиями высокоточного измерения загрязнения воздуха", — говорится в сообщении.

© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климатаВ двух районах Ташкента установлены автоматические станции мониторинга качества воздуха
В двух районах Ташкента установлены автоматические станции мониторинга качества воздуха - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
В двух районах Ташкента установлены автоматические станции мониторинга качества воздуха
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
По данным министерства, выбор места установок автоматических станций зависит от различных факторов, среди которых: районы с высокой плотностью населения, основные дороги и транспортные магистрали, охраняемые природные территории.

"Это обеспечивает точность и полезность собираемых данных для принятия решений по улучшению качества жизни населения и охране окружающей среды", — уточнили в Минэкологии.

© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климатаВ двух районах Ташкента установлены автоматические станции мониторинга качества воздуха
В двух районах Ташкента установлены автоматические станции мониторинга качества воздуха - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.03.2025
В двух районах Ташкента установлены автоматические станции мониторинга качества воздуха
© Министерство Экологии, охраны окружающей среды и изменения климата
Также сообщается, что в связи с увеличением количества станций сотрудники Узгидромета регулярно проходят обучение по анализу данных, поступающих со станций, а также особенностям эксплуатации оборудования и программного обеспечения.
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