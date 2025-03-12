https://uz.sputniknews.ru/20250312/v-tashkente-ustanovili-avtomaticheskie-stantsii-monitoringa-kachestva-vozduxa-48359079.html

В Ташкенте установили автоматические станции мониторинга качества воздуха

В Ташкенте установили автоматические станции мониторинга качества воздуха

Sputnik Узбекистан

Установленные станции являются лабораториями с запатентованными технологиями высокоточного измерения загрязнения воздуха.

2025-03-12T17:22+0500

2025-03-12T17:22+0500

2025-03-12T17:43+0500

ташкент

экология

загрязнение воздуха

станция

узгидромет

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 12 мар — Sputnik. Министерство экологии, охраны окружающей среды и изменения климата совместно с Международным общественным фондом "Замин" установили и запустили в эксплуатацию две автоматические станции мониторинга воздуха в Яшнабадском и Алмазарском районах Ташкента. Об этом сообщили в пресс-службе экологического ведомства.Работы провели в рамках реализации проекта "Автоматизация мониторинга загрязнения атмосферного воздуха". По данным министерства, выбор места установок автоматических станций зависит от различных факторов, среди которых: районы с высокой плотностью населения, основные дороги и транспортные магистрали, охраняемые природные территории.Также сообщается, что в связи с увеличением количества станций сотрудники Узгидромета регулярно проходят обучение по анализу данных, поступающих со станций, а также особенностям эксплуатации оборудования и программного обеспечения.

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