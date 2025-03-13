Как менялась численность населения Узбекистана за 100 лет — инфографика
12:05 13.03.2025 (обновлено: 12:28 13.03.2025)
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По состоянию на 1 января 2025 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 37,5 миллиона человек. Как изменилось население Узбекистана за последние 100 лет?
По данным Национального комитета по статистике, на 1 января 2025 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 37,5 млн человек.
Численность постоянного населения Республики Узбекистан в разрезе лет (по состоянию на 1 января)
1920 год – 4,4 млн человек
1930 год – 4,9 млн человек
1940 год – 6,6 млн человек
1950 год – 6,2 млн человек
1960 год – 8,4 млн человек
1970 год – 11,8 млн человек
1980 год – 15,8 млн человек
1990 год – 20,2 млн человек
2000 год – 24,5 млн человек
2010 год – 28,0 млн человек
2020 год – 33,9 млн человек
2025 год – 37,5 млн человек
Отмечается, что на 1 января 1991 года наибольшее количество постоянных жителей Узбекистана проживало на территории Ферганской области. На тот момент население региона составляло 2,2 миллиона человек. По состоянию на 1 января 2025 года численность постоянных жителей Ферганской области превысила 4,1 миллиона человек. Но этот показатель занимает второе место среди регионов.
Наибольшее количество постоянных жителей среди регионов насчитывается в Самаркандской области. В регионе проживает около 4,3 миллиона человек.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.