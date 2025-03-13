Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250313/kak-menyalas-chislennost-naseleniya-uzbekistana-za-100-let--infografika-48369023.html
Как менялась численность населения Узбекистана за 100 лет — инфографика
Как менялась численность населения Узбекистана за 100 лет — инфографика
Sputnik Узбекистан
По состоянию на 1 января 2025 года численность численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 37,5 миллиона человек. Как изменилось население Узбекистана за последние 100 лет?
2025-03-13T12:05+0500
2025-03-13T12:28+0500
население
узбекистан
инфографика
человек
статистика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48360579_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_37a52f3ec0b240165beebf5b93b267d1.png
По данным Национального комитета по статистике, на 1 января 2025 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 37,5 млн человек. Численность постоянного населения Республики Узбекистан в разрезе лет (по состоянию на 1 января) Отмечается, что на 1 января 1991 года наибольшее количество постоянных жителей Узбекистана проживало на территории Ферганской области. На тот момент население региона составляло 2,2 миллиона человек. По состоянию на 1 января 2025 года численность постоянных жителей Ферганской области превысила 4,1 миллиона человек. Но этот показатель занимает второе место среди регионов.Наибольшее количество постоянных жителей среди регионов насчитывается в Самаркандской области. В регионе проживает около 4,3 миллиона человек.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48360579_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_f7d8431cf0cf853ccfbba3c54306ab11.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
численность население узбекистан инфографика статистика
численность население узбекистан инфографика статистика

Как менялась численность населения Узбекистана за 100 лет — инфографика

12:05 13.03.2025 (обновлено: 12:28 13.03.2025)
Подписаться
По состоянию на 1 января 2025 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 37,5 миллиона человек. Как изменилось население Узбекистана за последние 100 лет?
Как менялась численность населения в Узбекистане за 100 лет - Sputnik Узбекистан
Как менялась численность населения в Узбекистане за 100 лет - Sputnik Узбекистан
По данным Национального комитета по статистике, на 1 января 2025 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 37,5 млн человек.
Численность постоянного населения Республики Узбекистан в разрезе лет (по состоянию на 1 января)
1920 год – 4,4 млн человек
1930 год – 4,9 млн человек
1940 год – 6,6 млн человек
1950 год – 6,2 млн человек
1960 год – 8,4 млн человек
1970 год – 11,8 млн человек
1980 год – 15,8 млн человек
1990 год – 20,2 млн человек
2000 год – 24,5 млн человек
2010 год – 28,0 млн человек
2020 год – 33,9 млн человек
2025 год – 37,5 млн человек
Отмечается, что на 1 января 1991 года наибольшее количество постоянных жителей Узбекистана проживало на территории Ферганской области. На тот момент население региона составляло 2,2 миллиона человек. По состоянию на 1 января 2025 года численность постоянных жителей Ферганской области превысила 4,1 миллиона человек. Но этот показатель занимает второе место среди регионов.
Наибольшее количество постоянных жителей среди регионов насчитывается в Самаркандской области. В регионе проживает около 4,3 миллиона человек.
Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0