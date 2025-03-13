https://uz.sputniknews.ru/20250313/kak-menyalas-chislennost-naseleniya-uzbekistana-za-100-let--infografika-48369023.html

Как менялась численность населения Узбекистана за 100 лет — инфографика

Как менялась численность населения Узбекистана за 100 лет — инфографика

Sputnik Узбекистан

По состоянию на 1 января 2025 года численность численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 37,5 миллиона человек. Как изменилось население Узбекистана за последние 100 лет?

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население

узбекистан

инфографика

человек

статистика

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По данным Национального комитета по статистике, на 1 января 2025 года численность постоянного населения Республики Узбекистан составила 37,5 млн человек. Численность постоянного населения Республики Узбекистан в разрезе лет (по состоянию на 1 января) Отмечается, что на 1 января 1991 года наибольшее количество постоянных жителей Узбекистана проживало на территории Ферганской области. На тот момент население региона составляло 2,2 миллиона человек. По состоянию на 1 января 2025 года численность постоянных жителей Ферганской области превысила 4,1 миллиона человек. Но этот показатель занимает второе место среди регионов.Наибольшее количество постоянных жителей среди регионов насчитывается в Самаркандской области. В регионе проживает около 4,3 миллиона человек.Подробнее — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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