https://uz.sputniknews.ru/20250313/mirotvortsy-nato-na-ukraine-budut-unichtojeny-48380043.html

"Миротворцы" НАТО на Украине будут уничтожены

"Миротворцы" НАТО на Украине будут уничтожены

Sputnik Узбекистан

Пока США неловко пытаются завершить свою прокси-войну с Россией, не потеряв лица, Европа пошла вразнос. Великобритания и Франция намерены возглавить новый военный поход против России.

2025-03-13T17:15+0500

2025-03-13T17:15+0500

2025-03-13T17:40+0500

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Россия никогда не допустит присутствия войск НАТО на территории, оставшейся от Украины, даже если эти войска назовут миротворческими, а бронетехнику и самолеты альянса покрасят в нежно-розовый цвет, считает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Пока США неловко пытаются завершить свою прокси-войну с Россией, не потеряв лица, Европа пошла вразнос. Подчиненные члены НАТО в гневе и тревоге – они не смирились с поражением на Украине, с "отключением" от переговоров РФ/США, с мрачными перспективами ЕС. Великобритания и Франция намерены возглавить новый военный поход против России.Собранные в Париже 11 марта (по инициативе французского президента Эммануэля Макрона) начальники штабов вооруженных сил 30 западных и прозападных стран решили создать для защиты Украины многонациональные миротворческие силы. По информации New York Times, эти войсковые формирования численностью около 20 тыс. солдат "должны быть надежными и рассчитанными на долгосрочные обязательства, оказывать неизменную поддержку украинской армии, оставаться частью блока НАТО и его потенциала".Европейские "ястребы" и примкнувшие к ним военные "миротворцы" Канады, Турции, Новой Зеландии, Японии единодушно определили: "Украина – это линия фронта против Москвы, и оборона Украины равна обороне континента". Макрон патетически заявил, что для Европы "настал момент проявить всю свою мощь ради Украины и ради себя".Из Парижа просматриваются "три линии обороны – украинская армия, европейские силы сдерживания, и на горизонте – возможности авиации НАТО". Впрочем, европейская мощь неочевидна, а развертывание на Украине "миротворческих" сил враждебных России стран – проект, совершенно оторванный от реальности. Европейцы не способны даже "ускорить производство боеприпасов". Возможности американской космической разведки и связи для европейских стран альянса – полюс недоступности. А главное препятствие – позиция Москвы.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сегодня напомнил соседям по планете: отправка миротворцев альянса – не то, что требуется для "окончания войны, которую Запад ведет против России через украинцев". И подчеркнул, что присутствие войск НАТО на Украине под любым флагом, в любом качестве – угроза для России, страна не примет это ни при каких условиях.Суровая реальность СВОЕвропейские страны намерены защитить несколько украинских городов и территорий от российских воздушных ударов: планом Sky Shield предусмотрено развертывание до 120 истребителей НАТО – для обороны Киева, Одессы, Винницы и Западной Украины. Причем удержать Одесскую область с ее портами европейцы хотят любой ценой. Опасное заблуждение.Даже конструктивный характер переговоров РФ/США по завершению конфликта не отменяет реальности СВО. Российский лимит "жестов доброй воли" на украинском ТВД исчерпан. Реакция Вооруженных сил РФ на "миротворцев" враждебного блока НАТО вполне предсказуема: врага встретят огнем и похоронят без музыки.Поэтому осторожный генсек альянса Марк Рютте уже видит некие альтернативы европейской миротворческой миссии. Аналитики корпорации RAND считают реализацию режима прекращения огня на Украине беспрецедентно сложной и масштабной проблемой. Разумеется, полная капитуляция ВСУ и НАТО – технологически проще, но позорнее. Французское издание Stratpol констатирует общеевропейский шок поражения: "Особенно тяжелый удар пришелся по тем, кто воевал против России в украинской войне, то есть почти по всем". И напоминает: "Запад заставили сочувствовать несчастьям бедной Украины, где в 2014 году американцы силой установили благоприятное для них правительство… В определенных североамериканских кругах война против России планировалась с момента окончания коммунизма… Передовой отряд украинской армии состоял из неонацистских вооруженных формирований, известных как бандеровцы – наследники тех, кто в 1943-1944 годах по поручению нацистов убил почти полтора миллиона евреев". Позднее прозрение.Американского президента обвиняют в том, что он "бросил" Украину после того, как США втянули ее в войну. И все же, этот "бросок" выглядит менее безнравственным, нежели дальнейшее финансирование бессмысленного и опасного для Вашингтона продолжения массового уничтожения украинцев и натовских "добровольцев" – на грани Третьей мировой. Украинская битва проиграна, пора подвести баланс.Агрессивные европейцы (Франция, Германия и Великобритания) изначально, с 2014 года саботировали Минские соглашения (обманули – проиграли), не оценили собственный ущерб от антироссийских санкций, и "не предполагали, что Россия, ведущая ядерная держава мира, победившая Наполеона и Гитлера, не позволит победить себя маленькой Украине или даже НАТО, хоть это было очевидно с самого начала". Это концентрированное сочетание европейской глупости с европейским цинизмом заслуживает лишь презрения.Известный экономист и экс-депутат Европарламента Бернар Моно 11 марта рассказал о катастрофических последствиях украинского конфликта для стран ЕС: "Разрушение газопровода "Северный поток-2" стало фатальным для экономики Германии, которая была локомотивом Евросоюза. В результате Европа начала покупать американский сжиженный природный газ в три, четыре, пять раз дороже российского".Франция идет тем же путем (рецессии). Прогноз Моно: "Мы являемся свидетелями конца Европейского союза… После распада ЕС мы будем умолять Россию прийти, чтобы спасти Францию ​​и Европу".Российская СВО и трамповская "революция здравого смысла" – болезненные, и все же необходимые для Америки и Европы этапы возвращения в реальность. Которая гораздо оптимистичнее термоядерной войны с Россией. История продолжается, и в ней нет места натовским "миротворческим" экспериментам на территории, которая останется от бандеровской Украины.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram

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