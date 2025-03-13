https://uz.sputniknews.ru/20250313/utverjdeny-testy-kriterii-otsenki-dlya-bakalavriata-v-novom-uchebnom-godu-48375171.html

В Узбекистане утверждены тесты и критерии оценки для бакалавриата в новом учебном году

В Узбекистане утверждены тесты и критерии оценки для бакалавриата в новом учебном году

Sputnik Узбекистан

Количество тестовых заданий и критерии оценки предметов для бакалавриата вузов республики на 2025/2026 учебный год оставлены такими же, как и в прошлом году.

2025-03-13T15:45+0500

2025-03-13T15:45+0500

2025-03-13T17:40+0500

тестирование

тест

узбекистан

министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана

абитуриенты

вузы

высшее образование

общество

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане утвердили количество тестовых заданий и критерии оценивания предметов, подлежащих тестированию на вступительных тестах на бакалавриат в 2025/2026 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.На экзаменах в этом году три предмета будут обязательными для всех абитуриентов.Таким образом, абитуриенты должны будут сдать3 обязательных предмета:Итого 33 балла — по 1,1 баллу за 30 вопросов.2 профильных предмета:Таким образом, всего за 2 предмета по выбранному направлению можно будет набрать 156 баллов.При поступлении абитуриентам дается всего 90 тестовых заданий по 5 предметам. Максимально возможный балл составляет — 189 баллов.

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