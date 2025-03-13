https://uz.sputniknews.ru/20250313/utverjdeny-testy-kriterii-otsenki-dlya-bakalavriata-v-novom-uchebnom-godu-48375171.html
В Узбекистане утверждены тесты и критерии оценки для бакалавриата в новом учебном году
В Узбекистане утверждены тесты и критерии оценки для бакалавриата в новом учебном году
Sputnik Узбекистан
Количество тестовых заданий и критерии оценки предметов для бакалавриата вузов республики на 2025/2026 учебный год оставлены такими же, как и в прошлом году.
2025-03-13T15:45+0500
2025-03-13T15:45+0500
2025-03-13T17:40+0500
тестирование
тест
узбекистан
министерство высшего образования, науки и инноваций узбекистана
абитуриенты
вузы
высшее образование
общество
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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. В Узбекистане утвердили количество тестовых заданий и критерии оценивания предметов, подлежащих тестированию на вступительных тестах на бакалавриат в 2025/2026 учебном году. Об этом сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.На экзаменах в этом году три предмета будут обязательными для всех абитуриентов.Таким образом, абитуриенты должны будут сдать3 обязательных предмета:Итого 33 балла — по 1,1 баллу за 30 вопросов.2 профильных предмета:Таким образом, всего за 2 предмета по выбранному направлению можно будет набрать 156 баллов.При поступлении абитуриентам дается всего 90 тестовых заданий по 5 предметам. Максимально возможный балл составляет — 189 баллов.
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вуз бакалавриат узбекистан тесты образование
вуз бакалавриат узбекистан тесты образование
В Узбекистане утверждены тесты и критерии оценки для бакалавриата в новом учебном году
15:45 13.03.2025 (обновлено: 17:40 13.03.2025)
Количество тестовых заданий и критерии оценки предметов для бакалавриата вузов республики на 2025/2026 учебный год остались такими же, как и в прошлом году.
ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik.
В Узбекистане утвердили количество тестовых заданий и критерии оценивания предметов, подлежащих тестированию на вступительных тестах на бакалавриат в 2025/2026 учебном году. Об этом сообщает
пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций.
"Соответствующим приказом министерства количество тестовых заданий и критерии оценки предметов для бакалавриата вузов республики на 2025/2026 учебный год оставлены такими же, как и в прошлом году", — говорится в сообщении.
На экзаменах в этом году три предмета будут обязательными для всех абитуриентов.
Таким образом, абитуриенты должны будут сдать
родной (узбекский, русский или каракалпакский) язык х 10;
история Узбекистана х 10.
Итого 33 балла — по 1,1 баллу за 30 вопросов.
по первому предмету — 30 тестов, стоимость теста — 3,1 балла, максимальное количество баллов — 93;
по второму предмету — 30 тестов, стоимость теста — 2,1 балла, максимальное количество баллов — 63.
Таким образом, всего за 2 предмета по выбранному направлению можно будет набрать 156 баллов.
При поступлении абитуриентам дается всего 90 тестовых заданий по 5 предметам. Максимально возможный балл составляет — 189 баллов.