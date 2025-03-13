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В ЕЭК обсудили инновационное развитие АПК в странах ЕАЭС

В ЕЭК обсудили инновационное развитие АПК в странах ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

В современном мире устойчивое развитие АПК становится все более актуальным, поскольку сельское хозяйство напрямую связано с использованием природных ресурсов и оказывает значительное влияние на окружающую среду.

2025-03-13T15:01+0500

2025-03-13T15:01+0500

2025-03-13T15:32+0500

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сельское хозяйство

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природные ресурсы

охрана окружающей среды

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ТАШКЕНТ, 13 мар — Sputnik. На площадке Евразийской экономической комиссии под председательством директора Департамента агропромышленной политики ЕЭК Наиры Карепетян состоялся круглый стол "Зеленые горизонты: устойчивое развитие сельского хозяйства государств-членов Евразийского экономического союза". Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.В мероприятии приняли участие представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Министерства сельского хозяйства Узбекистана, Российской системы качества, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ, отраслевого бизнеса.Участники мероприятия обсудили подходы к анализу и моделированию последствий от введения углеродного налога в сельском хозяйстве стран ЕАЭС, роль зеленого сельского хозяйства в снижении углеродного следа, перспективы межстрановой кооперации органик-производителей, регулирование эмиссии парниковых газов при применении удобрений и ряд других вопросов.Как отметила в своем выступлении Наира Карепетян, в современном мире устойчивое развитие АПК становится все более актуальным, поскольку сельское хозяйство напрямую связано с использованием природных ресурсов и оказывает значительное влияние на окружающую среду.

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