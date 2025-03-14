https://uz.sputniknews.ru/20250314/eec-uzbekistan-sotrudnichestvo-48396992.html
ЕЭК и Узбекистан намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество
ЕЭК и Узбекистан намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили вопросы цифровизации транспортной сферы, повышения эффективности логистических маршрутов во взаимной торговле, а также взаимодействия в сферах конкуренции и защиты прав потребителей
2025-03-14T13:10+0500
2025-03-14T13:10+0500
2025-03-14T13:10+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
еаэс
еэк
сотрудничество
торговля
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48396132_0:61:1401:849_1920x0_80_0_0_ae1b77b9af4274c5a79fc55065f22077.jpg
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В штаб-квартире ЕЭК обсудили вопросы активизации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Правительством Узбекистана.Четвертое заседание совместной рабочей группы прошло под сопредседательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдара Алишерова и замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз Хуррама Тешабаева.В свою очередь Хуррам Тешабаев констатировал, что с ЕАЭС созданы эффективные площадки для стимулирования бизнес-диалога, реализуются сотни крупных проектов в области промкооперации и инфраструктуры. Узбекистан системно участвует в проводимых под эгидой Союза межправительственных и межведомственных заседаниях, экономических форумах и выставках, консультациях и встречах высокого уровня.По словам министра ЕЭК, актуальные направления сотрудничества между ЕАЭС и Узбекистаном получили развитие в подписанном в октябре прошлого года Плане совместных мероприятий на 2024 – 2026 годы.Стороны обсудили вопросы цифровизации транспортной сферы, повышения эффективности логистических маршрутов во взаимной торговле, проработки возможных подходов к организации обмена информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Узбекистана, а также сотрудничества в сферах конкуренции и защиты прав потребителей.Вместе с тем они отметили значимость реализации совместного проекта государств-членов ЕАЭС "Евразийский агроэкспресс" в направлении Узбекистана для развития транспортно-логистических цепочек поставок сельхозпродукции и продовольствия, в том числе проработки новых логистических маршрутов для взаимной поставки продукции.Представители ЕЭК выразили готовность проработать возможности обеспечения взаимного признания средств идентификации лекарственных препаратов между ЕАЭС и Узбекистаном, участия узбекских компаний в совместных кооперационных проектах в промышленности и АПК.Стороны согласились с инициативой Делового совета ЕАЭС и ТПП РУз о проведении в апреле 2025 года совместного бизнес-диалога.Решено, что пятое заседание совместной рабочей группы пройдет в Узбекистане в 2026 году.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0e/48396132_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_2627ed01058a02ce2f66382f98411a75.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еэк узбекистан сотрудничество торговля экономика
еэк узбекистан сотрудничество торговля экономика
ЕЭК и Узбекистан намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество
Стороны рассмотрели вопросы цифровизации транспортной сферы, повышения эффективности логистических маршрутов во взаимной торговле, а также взаимодействия в сферах конкуренции и защиты прав потребителей.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
В штаб-квартире ЕЭК обсудили
вопросы активизации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Правительством Узбекистана.
Четвертое заседание совместной рабочей группы прошло под сопредседательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдара Алишерова и замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз Хуррама Тешабаева.
"Торгово-экономическое сотрудничество между государствами-членами ЕАЭС и Республикой Узбекистан носит стратегический характер как по своему масштабу, так и по ширине номенклатуры товаров и стабильно имеет положительную динамику. Узбекистан занимает первое место среди торговых партнеров Союза из стран СНГ. На долю республики приходится почти половина стоимостного объема торговли ЕАЭС со странами СНГ. Наша торговля отражает взаимно дополняющий характер экономик государств-членов ЕАЭС и РУз", — отметил Алишеров.
В свою очередь Хуррам Тешабаев констатировал, что с ЕАЭС созданы эффективные площадки для стимулирования бизнес-диалога, реализуются сотни крупных проектов в области промкооперации и инфраструктуры. Узбекистан системно участвует в проводимых под эгидой Союза межправительственных и межведомственных заседаниях, экономических форумах и выставках, консультациях и встречах высокого уровня.
По словам министра ЕЭК, актуальные направления сотрудничества между ЕАЭС и Узбекистаном получили развитие в подписанном в октябре прошлого года Плане совместных мероприятий на 2024 – 2026 годы.
Стороны обсудили вопросы цифровизации транспортной сферы, повышения эффективности логистических маршрутов во взаимной торговле, проработки возможных подходов к организации обмена информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Узбекистана, а также сотрудничества в сферах конкуренции и защиты прав потребителей.
Вместе с тем они отметили значимость реализации совместного проекта государств-членов ЕАЭС "Евразийский агроэкспресс" в направлении Узбекистана для развития транспортно-логистических цепочек поставок сельхозпродукции и продовольствия, в том числе проработки новых логистических маршрутов для взаимной поставки продукции.
Представители ЕЭК выразили готовность проработать возможности обеспечения взаимного признания средств идентификации лекарственных препаратов между ЕАЭС и Узбекистаном, участия узбекских компаний в совместных кооперационных проектах в промышленности и АПК.
“Также поддержано предложение Узбекистана о проведении в марте 2025 года очередных консультаций по вопросам формирования единой системы таможенного транзита ЕАЭС – Узбекистан”, — говорится в сообщении.
Стороны согласились с инициативой Делового совета ЕАЭС и ТПП РУз о проведении в апреле 2025 года совместного бизнес-диалога.
Решено, что пятое заседание совместной рабочей группы пройдет в Узбекистане в 2026 году.