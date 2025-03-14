https://uz.sputniknews.ru/20250314/eec-uzbekistan-sotrudnichestvo-48396992.html

ЕЭК и Узбекистан намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество

ЕЭК и Узбекистан намерены активизировать торгово-экономическое сотрудничество

Sputnik Узбекистан

Стороны обсудили вопросы цифровизации транспортной сферы, повышения эффективности логистических маршрутов во взаимной торговле, а также взаимодействия в сферах конкуренции и защиты прав потребителей

2025-03-14T13:10+0500

2025-03-14T13:10+0500

2025-03-14T13:10+0500

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В штаб-квартире ЕЭК обсудили вопросы активизации взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между Евразийской экономической комиссией и Правительством Узбекистана.Четвертое заседание совместной рабочей группы прошло под сопредседательством министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдара Алишерова и замминистра инвестиций, промышленности и торговли РУз Хуррама Тешабаева.В свою очередь Хуррам Тешабаев констатировал, что с ЕАЭС созданы эффективные площадки для стимулирования бизнес-диалога, реализуются сотни крупных проектов в области промкооперации и инфраструктуры. Узбекистан системно участвует в проводимых под эгидой Союза межправительственных и межведомственных заседаниях, экономических форумах и выставках, консультациях и встречах высокого уровня.По словам министра ЕЭК, актуальные направления сотрудничества между ЕАЭС и Узбекистаном получили развитие в подписанном в октябре прошлого года Плане совместных мероприятий на 2024 – 2026 годы.Стороны обсудили вопросы цифровизации транспортной сферы, повышения эффективности логистических маршрутов во взаимной торговле, проработки возможных подходов к организации обмена информацией о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы ЕАЭС и Узбекистана, а также сотрудничества в сферах конкуренции и защиты прав потребителей.Вместе с тем они отметили значимость реализации совместного проекта государств-членов ЕАЭС "Евразийский агроэкспресс" в направлении Узбекистана для развития транспортно-логистических цепочек поставок сельхозпродукции и продовольствия, в том числе проработки новых логистических маршрутов для взаимной поставки продукции.Представители ЕЭК выразили готовность проработать возможности обеспечения взаимного признания средств идентификации лекарственных препаратов между ЕАЭС и Узбекистаном, участия узбекских компаний в совместных кооперационных проектах в промышленности и АПК.Стороны согласились с инициативой Делового совета ЕАЭС и ТПП РУз о проведении в апреле 2025 года совместного бизнес-диалога.Решено, что пятое заседание совместной рабочей группы пройдет в Узбекистане в 2026 году.

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