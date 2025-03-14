https://uz.sputniknews.ru/20250314/kak-v-uzbekistane-s-nachala-goda-razvivaetsya-malyy-biznes-48414680.html

Как в Узбекистане с начала года развивается малый бизнес

Как в Узбекистане с начала года развивается малый бизнес

Sputnik Узбекистан

Всего по стране за этот период было зарегистрировано 12 732 малых предприятия

2025-03-14T17:30+0500

2025-03-14T17:30+0500

2025-03-14T17:30+0500

инфографика

узбекистан

малый бизнес

статистика

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Согласно данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, за первые два месяца 2025 года больше всего малых предприятий (3 039) было создано в Ташкенте. Вторую и третью строчки в рейтинге занимают Ташкентская и Хорезмская области. А вот наименьшее количество субъектов малого предпринимательства открыли в Сырдарьинской области.Всего по стране за этот период зарегистрировали 12 732 малых предприятия.В открытом диалоге президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями, который прошел в августе прошлого года в Нукусе, были озвучены новые инициативы по пяти направлениям в сфере:Также в феврале на встрече с молодежью глава республики объявил о подписании трех ключевых документов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства.О том, как росло количество малых предприятий с начала года в разрезе регионов, — в инфографике Sputnik Узбекистан.

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