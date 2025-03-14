https://uz.sputniknews.ru/20250314/kak-v-uzbekistane-s-nachala-goda-razvivaetsya-malyy-biznes-48414680.html
Как в Узбекистане с начала года развивается малый бизнес
Как в Узбекистане с начала года развивается малый бизнес
Sputnik Узбекистан
Всего по стране за этот период было зарегистрировано 12 732 малых предприятия
2025-03-14T17:30+0500
2025-03-14T17:30+0500
2025-03-14T17:30+0500
инфографика
узбекистан
малый бизнес
статистика
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Согласно данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, за первые два месяца 2025 года больше всего малых предприятий (3 039) было создано в Ташкенте. Вторую и третью строчки в рейтинге занимают Ташкентская и Хорезмская области. А вот наименьшее количество субъектов малого предпринимательства открыли в Сырдарьинской области.Всего по стране за этот период зарегистрировали 12 732 малых предприятия.В открытом диалоге президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями, который прошел в августе прошлого года в Нукусе, были озвучены новые инициативы по пяти направлениям в сфере:Также в феврале на встрече с молодежью глава республики объявил о подписании трех ключевых документов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства.О том, как росло количество малых предприятий с начала года в разрезе регионов, — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан развитие малый бизнес предприятия
узбекистан развитие малый бизнес предприятия
Как в Узбекистане с начала года развивается малый бизнес
Всего по стране за этот период было зарегистрировано 12 732 малых предприятия.
Согласно данным Национального комитета Республики Узбекистан по статистике, за первые два месяца 2025 года больше всего малых предприятий (3 039) было создано в Ташкенте.
Вторую и третью строчки в рейтинге занимают Ташкентская и Хорезмская области. А вот наименьшее количество субъектов малого предпринимательства открыли в Сырдарьинской области.
Всего по стране за этот период зарегистрировали 12 732 малых предприятия.
В открытом диалоге президента Шавката Мирзиёева с предпринимателями, который прошел в августе прошлого года в Нукусе, были озвучены новые инициативы по пяти направлениям в сфере:
увеличение финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса;
обеспечение бизнеса инфраструктурой, землей и энергией;
создание равной конкурентной среды на внутреннем рынке и расширение возможностей выхода на внешние рынки;
новый импульс в сфере услуг;
дальнейшее сокращение барьеров и преград для бизнеса.
Также в феврале на встрече с молодежью глава республики объявил о подписании трех ключевых документов, направленных на поддержку молодежного предпринимательства.
О том, как росло количество малых предприятий с начала года в разрезе регионов, — в инфографике Sputnik Узбекистан.