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Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса встретился с Председателем Госдумы РФ
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса встретился с Председателем Госдумы РФ
Sputnik Узбекистан
Вячеслав Володин: Важно, чтобы мы создавали законодательное поле для развития отношений в сфере бизнеса и гуманитарных связей
2025-03-14T09:50+0500
2025-03-14T09:50+0500
2025-03-14T09:53+0500
политика
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов встретился с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который находится в Узбекистане с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента республики.Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и межпарламентское взаимодействие, обменявшись мнениями по проведению межпарламентских форумов, межпартийного и межфракционного диалога.Председатель Госдумы РФ отметил наблюдаемую в последние годы устойчивую позитивную тенденцию в расширении и укреплении отношений между двумя государствами, а также плодотворное сотрудничество в разных сферах.В свою очередь Нуриддин Исмоилов отметил, что, парламентские контакты с Российской Федерацией носят регулярный характер и являются важной частью двухсторонних и многосторонних политических отношений.Говоря о приоритетных направлениях взаимодействия, Володин выделил расширение торгово-экономических связей, отметив, что Россия занимает второе место среди торговых партнеров Узбекистана.В фокусе внимания также находилось предстоящее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Он рассказал, что делегация Госдумы ранее посетила Парк Победы в Ташкенте, где возложила цветы к монументу "Ода стойкости". Володин выразил слова благодарности руководству страны за то, что память о воинах, о том времени бережно хранится, и за заботу о ветеранах.
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политика, законодательная палата олий мажлиса, встреча, председатель, государственная дума рф, вячеслав володин, сотрудничество
политика, законодательная палата олий мажлиса, встреча, председатель, государственная дума рф, вячеслав володин, сотрудничество
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса встретился с Председателем Госдумы РФ
09:50 14.03.2025 (обновлено: 09:53 14.03.2025)
Вячеслав Володин: Важно, чтобы мы создавали законодательное поле для развития отношений в сфере бизнеса и гуманитарных связей.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов встретился с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который находится в Узбекистане с официальным визитом. Об этом сообщает
пресс-служба нижней палаты парламента республики.
Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и межпарламентское взаимодействие, обменявшись мнениями по проведению межпарламентских форумов, межпартийного и межфракционного диалога.
Председатель Госдумы РФ отметил наблюдаемую в последние годы устойчивую позитивную тенденцию в расширении и укреплении отношений между двумя государствами, а также плодотворное сотрудничество в разных сферах.
"Динамику отношений России и Узбекистана задают президенты. Нам, со своей стороны, надо соответствовать и делать все, чтобы в рамках парламентского измерения мы вносили свой вклад в развитие отношений в интересах наших стран. И делали это на принципах взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества", — сказал Вячеслав Володин.
В свою очередь Нуриддин Исмоилов отметил, что, парламентские контакты с Российской Федерацией носят регулярный характер и являются важной частью двухсторонних и многосторонних политических отношений.
"Мы взаимодействуем с парламентами 69 стран. И только в случае с Государственной Думой Российской Федерации мы создали не только группу межпарламентской дружбы, но и по вашей инициативе межпарламентскую комиссию высокого уровня. Это еще раз подчеркивает особенность и значимость наших отношений, и мы возлагаем большие надежды на эффективную работу созданной комиссии", — сообщил спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Говоря о приоритетных направлениях взаимодействия, Володин выделил расширение торгово-экономических связей, отметив, что Россия занимает второе место среди торговых партнеров Узбекистана.
"В течение прошлого года товарооборот вырос более чем на 5 % и составил порядка 10,2 млрд долларов. Безусловно, это хороший показатель. Важно, чтобы мы создавали законодательное поле для развития отношений в сфере бизнеса и гуманитарных связей", — сказал он.
В фокусе внимания также находилось предстоящее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
"Мы видим, как пытаются переписать историю. Если бы не многонациональный советский народ, не было бы Победы. Мы обязаны сделать все для того, чтобы память жила, передавалась из поколения в поколение", — подчеркнул Вячеслав Володин.
Он рассказал, что делегация Госдумы ранее посетила Парк Победы в Ташкенте, где возложила цветы к монументу "Ода стойкости". Володин выразил слова благодарности руководству страны за то, что память о воинах, о том времени бережно хранится, и за заботу о ветеранах.