https://uz.sputniknews.ru/20250314/nuriddin-ismoilov-vyacheslav-volodin-vstrecha-tashkent-48387803.html

Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса встретился с Председателем Госдумы РФ

Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса встретился с Председателем Госдумы РФ

Sputnik Узбекистан

Вячеслав Володин: Важно, чтобы мы создавали законодательное поле для развития отношений в сфере бизнеса и гуманитарных связей

2025-03-14T09:50+0500

2025-03-14T09:50+0500

2025-03-14T09:53+0500

политика

законодательная палата олий мажлиса

встреча

председатель

государственная дума рф

вячеслав володин

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Спикер Законодательной палаты Олий Мажлиса Нуриддин Исмоилов встретился с Председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным, который находится в Узбекистане с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента республики.Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества и межпарламентское взаимодействие, обменявшись мнениями по проведению межпарламентских форумов, межпартийного и межфракционного диалога.Председатель Госдумы РФ отметил наблюдаемую в последние годы устойчивую позитивную тенденцию в расширении и укреплении отношений между двумя государствами, а также плодотворное сотрудничество в разных сферах.В свою очередь Нуриддин Исмоилов отметил, что, парламентские контакты с Российской Федерацией носят регулярный характер и являются важной частью двухсторонних и многосторонних политических отношений.Говоря о приоритетных направлениях взаимодействия, Володин выделил расширение торгово-экономических связей, отметив, что Россия занимает второе место среди торговых партнеров Узбекистана.В фокусе внимания также находилось предстоящее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.Он рассказал, что делегация Госдумы ранее посетила Парк Победы в Ташкенте, где возложила цветы к монументу "Ода стойкости". Володин выразил слова благодарности руководству страны за то, что память о воинах, о том времени бережно хранится, и за заботу о ветеранах.

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политика, законодательная палата олий мажлиса, встреча, председатель, государственная дума рф, вячеслав володин, сотрудничество