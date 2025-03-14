https://uz.sputniknews.ru/20250314/rossiyskie-voyska-osvobodili-goncharovku-v-kurskoy-oblasti-48410058.html

Российские войска освободили Гончаровку в Курской области

Российские войска освободили Гончаровку в Курской области

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям группировки "Север".

2025-03-14T15:15+0500

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Российская армия вернула под свой контроль село Гончаровка в Курской области, сообщает Минобороны РФ.Кроме того, бойцы "Севера" отразили одну контратаку.Напомним, что в конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1 100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. Накануне Минобороны РФ информировало об освобождении районного центра — города Суджи.Как доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину, группировку ВСУ изолировали, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял:

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