Российские войска освободили Гончаровку в Курской области
15:15 14.03.2025 (обновлено: 15:19 14.03.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников/
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Контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря наступательным действиям группировки "Север".
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Российская армия вернула под свой контроль село Гончаровка в Курской области, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка", — говорится в сводке российского военного ведомства.
Кроме того, бойцы "Севера" отразили одну контратаку.
Напомним, что в конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1 100 километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. Накануне Минобороны РФ информировало об освобождении районного центра — города Суджи.
Как доложил начальник Генштаба России Валерий Герасимов президенту РФ Владимиру Путину, группировку ВСУ изолировали, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял:
более 67 410 военнослужащих;
392 танка;
316 боевых машин пехоты;
283 бронетранспортера;
2 198 боевых бронированных машин;
2 433 автомобиля;
553 артиллерийских орудия;
52 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США;
26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, 10 транспортно-заряжающих машин,
120 станций РЭБ;
16 РЛС контрбатарейной борьбы, 10 РЛС ПВО;
56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, 5 мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.