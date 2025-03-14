https://uz.sputniknews.ru/20250314/ssha-vvodyat-sanktsii-putin-soglasilsya-na-30-dnevnoe-peremirie-s-ukrainoy-48392154.html

США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной

США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной

Sputnik Узбекистан

Сразу после вчерашней совместной пресс-конференции лидеров Беларуси и России президент США Дональд Трамп заявил, что "в России все идет хорошо", пишет... 14.03.2025, Sputnik Узбекистан

2025-03-14T11:25+0500

2025-03-14T11:25+0500

2025-03-14T11:55+0500

колумнисты

украина

сша

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дональд трамп

нато

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Сразу после вчерашней совместной пресс-конференции лидеров Беларуси и России президент США Дональд Трамп заявил, что "в России все идет хорошо", пишет колумнист РИА Новости.Это значит, что очень скоро кого-то из мощной команды переговорщиков с американской стороны вышвырнут с должности или переведут вычищать трансгендеров из профсоюза мотальщиц штата Юта.Вчера, в годовщину создания КГБ СССР, бывший сотрудник и глава его преемницы, ФСБ России, а ныне глава российского государства Владимир Путин публично отхлестал по филейным частям и объявил о профнепригодности тех, кто с подачи британцев и Зеленского убедил Трампа, что попытаться загнать Путина в угол темой о 30-дневном перемирии — отличная идея.Итальянский журналист Анджело Джулиано, откровенная душа, перед этим написал: "Эти клоуны готовят "Минск-3" и верят, что Путин купится на эту аферу. Они играют в "камень — ножницы — бумага", пока Путин играет в 4D-шахматы". Уважаемый итальянец на самом деле очень льстит трамповским переговорщикам: они купились на задумку уровня житомирских яслей, которая заключалась в том, что если тысячу раз напечатать в западных СМИ фразу "мяч теперь на стороне России", то расстроенный Путин объявит в прямом эфире, что мы не можем перед лицом всего мира отказаться от перемирия, Украина нас переиграла, мы сдаемся.На пресс-конференции Путин действительно был слегка расстроен — потому что он не мог поверить, что это все, на что была способна противоположная сторона. Он просто не мог прямо сказать, что ему искренне жаль Уиткоффа с помощниками, терпеливо ждущих в соседней комнате, и поэтому он решил их приободрить и даже в каком-то смысле им подыграл.Во время трансляции на весь мир Владимир Путин не просто мастерски парировал брошенный ему мяч, а еще и успел на нем расписаться: "привет из Курской области". Прекрасно понимая, что на столе у главных редакторов всех западных СМИ уже лежат заготовленные тексты в стиле "Кровожадный Путин отказался от перемирия", российский лидер сделал красивый и неожиданный ход.Путин прямо и публично заявил, что перемирие — это "правильная идея" и Россия ее поддерживает, потому что "эта деятельность направлена на достижение благородной миссии — миссии прекращения боевых действий и человеческих потерь".Но Путин показал, что предложение американцев, по факту подсунутое Трампу британцами и Зеленским, является не серьезным проработанным проектом, учитывающим интересы всех сторон, а провокационной пустышкой. Российский президент не стал критиковать идею перемирия: он просто задал несколько вопросов, которые не оставляют от нее камня на камне.Как вообще тема перемирия сочетается с ситуацией в Курской области, где российская армия загнала вторгшиеся подразделения ВСУ в огневой мешок, который вот-вот физически захлопнется? Кто в своем уме и на полном серьезе просто отпустил бы тех, кто убивал и пытал мирных жителей?Кто со стороны Украины будет отдавать приказ о прекращении огня? Зеленский нелегитимен, председателю Рады это сделать не дадут, для министра обороны и главкома ВСУ это не по рангу и не по закону.Кто и как будет контролировать соблюдение прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения длиной 2 000 километров? Кто будет нести ответственность за нарушения?Кто сможет гарантировать, контролировать и верифицировать, что передышка не будет использована для ускоренной принудительной мобилизации, вооружения и подготовки новых подразделений ВСУ?Таким образом, перед лицом так называемой мировой общественности российский лидер препарировал полную нереалистичность, несостоятельность и неосуществимость подобного легкомысленного "предложения" в существующих обстоятельствах.Но Путин пошел дальше. Если команда Трампа — миротворцы, то российская команда — миротворцы в квадрате. Российский президент озвучил простой посыл: прекращение боевых действий "должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса", потому что долгосрочный мир несравнимо лучше временного перемирия, которое все равно ничего не решит, а лишь продлит страдания, о которых так сокрушается Дональд Трамп.Эти причины были озвучены много раз: постоянный обман России со стороны Запада, расширение НАТО к нашим границам России, инспирированный Западом переворот на Украине, притеснения и геноцид по отношению к русскоговорящим гражданам, экзистенциальные угрозы России в результате потенциального вхождения Украины в НАТО, нацификация и милитаризация ранее дружественного нам государства. Именно эти причины мы и устраняем в рамках СВО, то есть мы приближаем долгосрочный мир.Путин подчеркнул, что все это — сложные вопросы, которые нужно обсуждать, причем обсуждать "скрупулезно", то есть без спешки, детально, с привлечением партнеров и коллег. С этим торопиться никак нельзя. А вообще — "сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается".На этом фоне совершенно понятна истерика, устроенная в Киеве Зеленским по завершении пресс-конференции Лукашенко и Путина, который заявил, что "Путин готовит отказ от перемирия". Нелегитимный товарищ, по всей видимости, выступление российского президента не смотрел.Трамп, в свою очередь, после публичного прокола его переговорщиков решил немного поиграть мускулами и ужесточил ограничения против России, отменив послабления для ряда российских банков, которым ранее разрешалось проводить некоторые операции, связанные с поставками нефти, а также дал указание на возобновление поставок Украине дальнобойных бомб GLSDB.Судя по всему, после сеанса разоблачения со стороны Путина игра в миротворчество начинает сдуваться.Что это меняет для всех нас и парней на ЛБС? Ничего. Идем вперед, потому что самый лучший и самый прочный мир — это тот, который несет за собой русский солдат.

украина

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Кирилл Стрельников https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/1321/26/13212639_0:0:150:150_100x100_80_0_0_4cfd5866a4f4ad3c9f3adac34caaafb6.jpg

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сша санкции путин перемирие украина