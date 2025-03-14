https://uz.sputniknews.ru/20250314/uzbekistan-navruz-nedelya-molodejnogo-turizma-48403810.html
В Узбекистане к празднику Навруз приурочат "Неделю молодежного туризма"
В Узбекистане к празднику Навруз приурочат "Неделю молодежного туризма"
Sputnik Узбекистан
Желающие от 7 до 30 лет могут бесплатно посетить некоторые святыни, а также заплатить вдвое меньше при входе в музеи и места паломничества на территории республики. Кроме того, гостиницы и организации общепита предложат молодым людям 20% скидки
2025-03-14T14:20+0500
2025-03-14T14:20+0500
2025-03-14T17:38+0500
узбекистан
общество
навруз
молодежь
туризм
достопримечательности
святые места
скидки
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане с 20 по 30 марта 2025 года пройдет "Неделя молодежного туризма", сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.Для молодежи от 7 до 30 лет предусмотрены:"Неделю молодежного туризма" организуют в соответствии с постановлением Президента от 30 апреля 2022 года "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".
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узбекистан навруз неделя молодежь туризм скидки
узбекистан навруз неделя молодежь туризм скидки
В Узбекистане к празднику Навруз приурочат "Неделю молодежного туризма"
14:20 14.03.2025 (обновлено: 17:38 14.03.2025)
Желающие от 7 до 30 лет могут бесплатно посетить некоторые святыни, а также заплатить вдвое меньше при входе в музеи и места паломничества на территории республики. Кроме того, гостиницы и организации общепита предложат молодым людям 20% скидки.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
В Узбекистане с 20 по 30 марта 2025 года пройдет "Неделя молодежного туризма", сообщает
Комитет по туризму при Минэкологии.
“20-30 марта 2025 года в связи с праздником Навруз Комитетом по туризму будут проведены мероприятия "Неделя молодежного туризма". В рамках недели мы приглашаем учащихся, студентов и молодежь в возрасте от 7 до 30 лет посетить достопримечательности нашей республики”, — говорится в сообщении.
Для молодежи от 7 до 30 лет предусмотрены:
бесплатный вход в 182 святыни;
50% скидка на посещение музеев и мест паломничества;
20% скидка на размещение в гостиницах и пользование услугами организаций общепита по всей республике.
"Неделю молодежного туризма" организуют в соответствии с постановлением Президента от 30 апреля 2022 года "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".