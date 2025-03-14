https://uz.sputniknews.ru/20250314/uzbekistan-navruz-nedelya-molodejnogo-turizma-48403810.html

В Узбекистане к празднику Навруз приурочат "Неделю молодежного туризма"

В Узбекистане к празднику Навруз приурочат "Неделю молодежного туризма"

Sputnik Узбекистан

Желающие от 7 до 30 лет могут бесплатно посетить некоторые святыни, а также заплатить вдвое меньше при входе в музеи и места паломничества на территории республики. Кроме того, гостиницы и организации общепита предложат молодым людям 20% скидки

2025-03-14T14:20+0500

2025-03-14T14:20+0500

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узбекистан

общество

навруз

молодежь

туризм

достопримечательности

святые места

скидки

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. В Узбекистане с 20 по 30 марта 2025 года пройдет "Неделя молодежного туризма", сообщает Комитет по туризму при Минэкологии.Для молодежи от 7 до 30 лет предусмотрены:"Неделю молодежного туризма" организуют в соответствии с постановлением Президента от 30 апреля 2022 года "О дополнительных мерах по диверсификации услуг внутреннего туризма".

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