https://uz.sputniknews.ru/20250314/uzbekistan-podgotovka-spetsialisty-predpriyatiya-kamaz-48390776.html

В Узбекистане начнут подготовку специалистов для работы на предприятиях КАМАЗа

В Узбекистане начнут подготовку специалистов для работы на предприятиях КАМАЗа

Sputnik Узбекистан

Подписанное сторонами соглашение предусматривает профессиональную и языковую подготовку, более благоприятные условия отбора, а также трудоустройство узбекистанцев, желающих работать на российском Камазе.

2025-03-14T11:59+0500

2025-03-14T11:59+0500

2025-03-14T11:59+0500

узбекистан

россия

пао камаз

кадры

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общество

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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана и ПАО "КАМАЗ" будут готовить в республике специалистов для работы на предприятиях российского автозавода, сообщает пресс-служба агентства.Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по организационному набору в Узбекистане специалистов для предприятий КАМАЗа.По данным ведомства, в настоящее время на предприятиях КАМАЗа в рамках оргнабора трудятся более 500 граждан республики.Для справки: ПАО "КАМАЗ" — российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующая с 1976 года. Также выпускает автобусы, электробусы, водоробусы (под маркой "НЕФАЗ"), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство находится в городе Набережные Челны.

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