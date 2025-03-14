https://uz.sputniknews.ru/20250314/uzbekistan-podgotovka-spetsialisty-predpriyatiya-kamaz-48390776.html
В Узбекистане начнут подготовку специалистов для работы на предприятиях КАМАЗа
В Узбекистане начнут подготовку специалистов для работы на предприятиях КАМАЗа
Sputnik Узбекистан
Подписанное сторонами соглашение предусматривает профессиональную и языковую подготовку, более благоприятные условия отбора, а также трудоустройство узбекистанцев, желающих работать на российском Камазе.
2025-03-14T11:59+0500
2025-03-14T11:59+0500
2025-03-14T11:59+0500
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ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана и ПАО "КАМАЗ" будут готовить в республике специалистов для работы на предприятиях российского автозавода, сообщает пресс-служба агентства.Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по организационному набору в Узбекистане специалистов для предприятий КАМАЗа.По данным ведомства, в настоящее время на предприятиях КАМАЗа в рамках оргнабора трудятся более 500 граждан республики.Для справки: ПАО "КАМАЗ" — российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующая с 1976 года. Также выпускает автобусы, электробусы, водоробусы (под маркой "НЕФАЗ"), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство находится в городе Набережные Челны.
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узбекистан подготовка специалисты предприятия камаз
узбекистан подготовка специалисты предприятия камаз
В Узбекистане начнут подготовку специалистов для работы на предприятиях КАМАЗа
Подписанное сторонами соглашение предусматривает профессиональную и языковую подготовку, более благоприятные условия отбора, а также трудоустройство узбекистанцев, желающих работать на российском КАМАЗе.
ТАШКЕНТ, 14 мар — Sputnik.
Агентство миграции при Кабмине Узбекистана и ПАО "КАМАЗ" будут готовить в республике специалистов для работы на предприятиях российского автозавода, сообщает
пресс-служба агентства.
Стороны подписали соглашение о сотрудничестве по организационному набору в Узбекистане специалистов для предприятий КАМАЗа.
"В это соглашение включены такие вопросы, как профессиональная и языковая подготовка в Узбекистане, проведение отбора в более благоприятных условиях, а также трудоустройство наших соотечественников, изъявивших желание работать на "КАМАЗе", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в настоящее время на предприятиях КАМАЗа в рамках оргнабора трудятся более 500 граждан республики.
Для справки: ПАО "КАМАЗ" — российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующая с 1976 года. Также выпускает автобусы, электробусы, водоробусы (под маркой "НЕФАЗ"), тракторы, комбайны, электроагрегаты, тепловые мини-электростанции и комплектующие. Основное производство находится в городе Набережные Челны.