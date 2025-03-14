https://uz.sputniknews.ru/20250314/xoli-drevniy-festival-krasok-i-radosti-v-indii-48399877.html

Холи: как проходит древний фестиваль красок и радости в Индии — фото

Холи: как проходит древний фестиваль красок и радости в Индии — фото

Sputnik Узбекистан

Индийский праздник Холи, также известный как Пхагвах, Фестиваль красок или Праздник качелей, — отмечается ежегодно. Он символизирует победу добра над злом и приход весны

2025-03-14T18:30+0500

2025-03-14T18:30+0500

2025-03-14T18:30+0500

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В этом году празднование Холи в Индии выпало на 14 марта. Гулянья продлятся не менее двух дней, а в некоторых регионах могут праздновать и дольше.С зимой прощаются, а весну встречают весельем и красками. Дни празднования знаменуют собой начало новой жизни. О Холи упоминалось еще в Ведах — сборнике древних священных писаний индуизма.Фестиваль красок чем-то напоминает славянской праздник прихода весны — Масленицу, которая сопровождается весельем, сжиганием чучела и прыжками через огонь.Холи в Индии всегда начинался в ночь накануне со сжигания в большом костре чучела Холики. На следующий день участники мазали себя пеплом, оставшимся от этих костров. Со временем эта традиция изменилась: пепел стали раскрашивать или заменять порошком разных цветов.Цвета имеют символическое значение:Во время всеобщего веселья и игр с краской обсыпать ярким порошком запросто могут обычного прохожего. И на такое поведение не принято обижаться. Но сами индийцы советуют всем, в том числе и иностранцам, в этот день надевать одежду, которую не жалко испачкать краской.Легенда о происхождении ХолиИстоки праздника уходят в глубокую древность и связаны с индуистской мифологией. Одна из самых известных легенд рассказывает о святом Прахладе и демоне Холике.Согласно ей, царь Хираньякашипу хотел, чтобы все поклонялись только ему, однако его сын Прахлад был преданным последователем бога Вишну. Это вызывало гнев царя, и он решил избавиться от сына. Царь приказал своей сестре Холике заманить Прахлада в огонь, поскольку сама Холика обладала даром невосприимчивости к пламени. Однако вмешался Вишну, защитил Прахлада, и в результате Холика сгорела в огне, а Прахлад остался невредимым. В память об этом событии во время Холи в Индии традиционно зажигают костры, что символизирует очищение от всего злого и победу света над тьмой. Холи — это не просто праздник красок, это время радости, дружбы и начала новой жизни.

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