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https://uz.sputniknews.ru/20250314/xoli-drevniy-festival-krasok-i-radosti-v-indii-48399877.html
Холи: как проходит древний фестиваль красок и радости в Индии — фото
Холи: как проходит древний фестиваль красок и радости в Индии — фото
Sputnik Узбекистан
Индийский праздник Холи, также известный как Пхагвах, Фестиваль красок или Праздник качелей, — отмечается ежегодно. Он символизирует победу добра над злом и приход весны
2025-03-14T18:30+0500
2025-03-14T18:30+0500
индия
праздник
фото
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фестиваль
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В этом году празднование Холи в Индии выпало на 14 марта. Гулянья продлятся не менее двух дней, а в некоторых регионах могут праздновать и дольше.С зимой прощаются, а весну встречают весельем и красками. Дни празднования знаменуют собой начало новой жизни. О Холи упоминалось еще в Ведах — сборнике древних священных писаний индуизма.Фестиваль красок чем-то напоминает славянской праздник прихода весны — Масленицу, которая сопровождается весельем, сжиганием чучела и прыжками через огонь.Холи в Индии всегда начинался в ночь накануне со сжигания в большом костре чучела Холики. На следующий день участники мазали себя пеплом, оставшимся от этих костров. Со временем эта традиция изменилась: пепел стали раскрашивать или заменять порошком разных цветов.Цвета имеют символическое значение:Во время всеобщего веселья и игр с краской обсыпать ярким порошком запросто могут обычного прохожего. И на такое поведение не принято обижаться. Но сами индийцы советуют всем, в том числе и иностранцам, в этот день надевать одежду, которую не жалко испачкать краской.Легенда о происхождении ХолиИстоки праздника уходят в глубокую древность и связаны с индуистской мифологией. Одна из самых известных легенд рассказывает о святом Прахладе и демоне Холике.Согласно ей, царь Хираньякашипу хотел, чтобы все поклонялись только ему, однако его сын Прахлад был преданным последователем бога Вишну. Это вызывало гнев царя, и он решил избавиться от сына. Царь приказал своей сестре Холике заманить Прахлада в огонь, поскольку сама Холика обладала даром невосприимчивости к пламени. Однако вмешался Вишну, защитил Прахлада, и в результате Холика сгорела в огне, а Прахлад остался невредимым. В память об этом событии во время Холи в Индии традиционно зажигают костры, что символизирует очищение от всего злого и победу света над тьмой. Холи — это не просто праздник красок, это время радости, дружбы и начала новой жизни.
индия
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индия фестиваль краски радость
индия фестиваль краски радость

Холи: как проходит древний фестиваль красок и радости в Индии — фото

18:30 14.03.2025
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Индийский праздник Холи, также известный как Пхагвах, Фестиваль красок или Праздник качелей, отмечается ежегодно. Он символизирует победу добра над злом и приход весны.
В этом году празднование Холи в Индии выпало на 14 марта. Гулянья продлятся не менее двух дней, а в некоторых регионах могут праздновать и дольше.
С зимой прощаются, а весну встречают весельем и красками. Дни празднования знаменуют собой начало новой жизни. О Холи упоминалось еще в Ведах — сборнике древних священных писаний индуизма.
Фестиваль красок чем-то напоминает славянской праздник прихода весны — Масленицу, которая сопровождается весельем, сжиганием чучела и прыжками через огонь.
Холи в Индии всегда начинался в ночь накануне со сжигания в большом костре чучела Холики. На следующий день участники мазали себя пеплом, оставшимся от этих костров. Со временем эта традиция изменилась: пепел стали раскрашивать или заменять порошком разных цветов.
Цвета имеют символическое значение:
красный — любовь и плодородие;
зеленый — новая жизнь, природа и обновление;
желтый — благополучие и здоровье;
синий — спокойствие и стабильность.
Во время всеобщего веселья и игр с краской обсыпать ярким порошком запросто могут обычного прохожего. И на такое поведение не принято обижаться. Но сами индийцы советуют всем, в том числе и иностранцам, в этот день надевать одежду, которую не жалко испачкать краской.

Легенда о происхождении Холи

Истоки праздника уходят в глубокую древность и связаны с индуистской мифологией. Одна из самых известных легенд рассказывает о святом Прахладе и демоне Холике.
Согласно ей, царь Хираньякашипу хотел, чтобы все поклонялись только ему, однако его сын Прахлад был преданным последователем бога Вишну. Это вызывало гнев царя, и он решил избавиться от сына. Царь приказал своей сестре Холике заманить Прахлада в огонь, поскольку сама Холика обладала даром невосприимчивости к пламени. Однако вмешался Вишну, защитил Прахлада, и в результате Холика сгорела в огне, а Прахлад остался невредимым. В память об этом событии во время Холи в Индии традиционно зажигают костры, что символизирует очищение от всего злого и победу света над тьмой.
Холи — это не просто праздник красок, это время радости, дружбы и начала новой жизни.
© AP Photo / Rajesh Kumar SinghИндусы бросают цветной порошок и распыляют воду во время массовых празднований Холи
Индийский фестиваль Холи - Sputnik Узбекистан
1/16
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
Индусы бросают цветной порошок и распыляют воду во время массовых празднований Холи
© Getty Images / Subir Basak

Цветной порошок в руках во время фестиваля Холи в Индии

Цветной порошок в руках во время фестиваля Холи в Индии - Sputnik Узбекистан
2/16
© Getty Images / Subir Basak

Цветной порошок в руках во время фестиваля Холи в Индии

© Getty Images / Tanusree Mitra

В основе праздника — легенда о любви индуистских божеств Радхи и Кришны. Именно их игры с цветами впоследствии стали символом красочного действа, в основе которого взаимопонимание между людьми.

В основе праздника — легенда о любви индуистских божеств Радхи и Кришны. Именно их игры с цветами впоследствии стали символом красочного действа, в основе которого взаимопонимание между людьми. - Sputnik Узбекистан
3/16
© Getty Images / Tanusree Mitra

В основе праздника — легенда о любви индуистских божеств Радхи и Кришны. Именно их игры с цветами впоследствии стали символом красочного действа, в основе которого взаимопонимание между людьми.

© Getty Images / anand purohitИндийский фестиваль Холи
Индийский фестиваль Холи - Sputnik Узбекистан
4/16
© Getty Images / anand purohit
Индийский фестиваль Холи
© Getty Images / Grant Faint

Женщина-фотограф на фестивале Холи

Женщина-фотограф на фестивале Холи - Sputnik Узбекистан
5/16
© Getty Images / Grant Faint

Женщина-фотограф на фестивале Холи

© AP Photo / Bikas Das

Женщины мажут друг друга цветной пудрой во время празднования Холи в Калькутте, Индия

Женщины мажут друг друга цветной пудрой во время празднования Холи в Калькутте, Индия - Sputnik Узбекистан
6/16
© AP Photo / Bikas Das

Женщины мажут друг друга цветной пудрой во время празднования Холи в Калькутте, Индия

© AP Photo / Rafiq Maqbool

Мужчина с лицом, намазанным цветной пудрой, на фестивале красок в Мумбаи, Индия

Мужчина с лицом, намазанным цветной пудрой, на фестивале красок в Мумбаи, Индия - Sputnik Узбекистан
7/16
© AP Photo / Rafiq Maqbool

Мужчина с лицом, намазанным цветной пудрой, на фестивале красок в Мумбаи, Индия

© Getty Images / anand purohitИндийский фестиваль Холи
Индийский фестиваль Холи - Sputnik Узбекистан
8/16
© Getty Images / anand purohit
Индийский фестиваль Холи
© AP Photo / Channi Anand

Дети раскрашивают друг друга во время празднования Холи в Джамму, Индия

Дети раскрашивают друг друга во время празднования Холи в Джамму, Индия - Sputnik Узбекистан
9/16
© AP Photo / Channi Anand

Дети раскрашивают друг друга во время празднования Холи в Джамму, Индия

© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Люди поют, танцуют и осыпают друг друга цветным порошком во время праздника Холи в Хайдарабаде, Индия

Люди поют, танцуют и осыпают друг друга цветным порошком во время праздника Холи в Хайдарабаде, Индия - Sputnik Узбекистан
10/16
© AP Photo / Mahesh Kumar A.

Люди поют, танцуют и осыпают друг друга цветным порошком во время праздника Холи в Хайдарабаде, Индия

© Getty Images / Subir Basak

Индийская женщина с разукрашенным лицом во время Холи, Индия

Индийская женщина с разукрашенным лицом во время Холи, Индия - Sputnik Узбекистан
11/16
© Getty Images / Subir Basak

Индийская женщина с разукрашенным лицом во время Холи, Индия

© Getty Images / Artur Debat

Холи — это не просто праздник, это уникальное культурное явление, которое объединяет миллионы людей по всему миру

Холи — это не просто праздник, это уникальное культурное явление, которое объединяет миллионы людей по всему миру - Sputnik Узбекистан
12/16
© Getty Images / Artur Debat

Холи — это не просто праздник, это уникальное культурное явление, которое объединяет миллионы людей по всему миру

© Getty Images / Devesh TripathiИндийский фестиваль Холи
Индийский фестиваль Холи - Sputnik Узбекистан
13/16
© Getty Images / Devesh Tripathi
Индийский фестиваль Холи
© AP Photo / Rajanish Kakade

Дети с ограниченными возможностями участвуют в праздновании Холи в школе. Мумбаи, Индия

Дети с ограниченными возможностями участвуют в праздновании Холи в школе. Мумбаи, Индия - Sputnik Узбекистан
14/16
© AP Photo / Rajanish Kakade

Дети с ограниченными возможностями участвуют в праздновании Холи в школе. Мумбаи, Индия

© Getty Images / India Photography

Женщина и ее дочь мажут лица друг друга цветным порошком во время Холи

Женщина и ее дочь мажут лица друг друга цветным порошком во время Холи - Sputnik Узбекистан
15/16
© Getty Images / India Photography

Женщина и ее дочь мажут лица друг друга цветным порошком во время Холи

© AP Photo / Mahesh Kumar A

Мужчина, обсыпанный цветной пудрой, танцует во время фестиваля Холи в Хайдарабаде, Индия

Мужчина, обсыпанный цветной пудрой, танцует во время фестиваля Холи в Хайдарабаде, Индия - Sputnik Узбекистан
16/16
© AP Photo / Mahesh Kumar A

Мужчина, обсыпанный цветной пудрой, танцует во время фестиваля Холи в Хайдарабаде, Индия

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