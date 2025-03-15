https://uz.sputniknews.ru/20250315/putin-otvetil-na-prizyv-trampa-poschadit-ukrainskix-voennyx-v-kurskoy-oblasti-48424089.html

Путин ответил на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области

Путин ответил на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области

Sputnik Узбекистан

Президент США заявил, что "очень обеспокоен" окруженными украинскими военными и не хочет их смерти.

2025-03-15T19:40+0500

2025-03-15T19:40+0500

2025-03-15T19:40+0500

владимир путин

дональд трамп

украина

россия

сша

президент сша

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.Ранее хозяин Белого дома заявил о плодотворных переговорах спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером и попросил его пощадить окруженные украинские войска.Как отмечается, российский лидер с пониманием воспринял призыв американского лидера руководствоваться принципами гуманности в отношении украинских военных и заявил, что для его эффективной реализации нужен приказ руководства Украины своим военным сложить оружие и сдаться в плен.Он подчеркнул, что украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения России.Другие заявления Путина:До этого Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.Ранее президент США заявил, что "очень обеспокоен" окруженными украинскими военными и не хочет их смерти.По словам Трампа, в конфликте на Украине уже погибло "достаточно" людей. Днем ранее Трамп заявил, что попросил Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Владимир Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.

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