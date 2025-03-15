Путин ответил на призыв Трампа пощадить украинских военных в Курской области
© Sputnik / Кристина Кормилицына/
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Президент США заявил, что "очень обеспокоен" окруженными украинскими военными и не хочет их смерти.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. Президент России Владимир Путин ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить украинских военных. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее хозяин Белого дома заявил о плодотворных переговорах спецпосланника Стива Уиткоффа с российским лидером и попросил его пощадить окруженные украинские войска.
Как отмечается, российский лидер с пониманием воспринял призыв американского лидера руководствоваться принципами гуманности в отношении украинских военных и заявил, что для его эффективной реализации нужен приказ руководства Украины своим военным сложить оружие и сдаться в плен.
"В этой связи подчеркну, что в случае сложения оружия и сдачи в плен им будет гарантирована жизнь и достойное обращение в соответствии с нормами международного права и законами Российской Федерации", – сказал глава РФ.
Он подчеркнул, что украинские боевики совершили многочисленные преступления против гражданского населения России.
Другие заявления Путина:
Трамп и его администрация делают все для восстановления отношений;
ситуация в этой сфере начинает двигаться, посмотрим, что получится.
"Новая администрация во главе с президентом Трампом делает все для того, чтобы восстановить хоть что-то из того, что было практически сведено к нулю, уничтожено прежней американской администрацией".
До этого Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области: будут ли они выходить без боя, должна ли Россия выпустить их после того, как они совершили массу преступлений против мирных граждан, даст ли украинское руководство им команду сложить оружие. Непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.
Ранее президент США заявил, что "очень обеспокоен" окруженными украинскими военными и не хочет их смерти.
"Я очень обеспокоен на поле, там прямо сейчас находится очень уязвимая группа украинских солдат, которые, в самом деле, окружены. Это не хорошо, потому что мы не хотим, чтобы они умерли", - сказал он журналистам.
По словам Трампа, в конфликте на Украине уже погибло "достаточно" людей.
"Посмотрим, что случится в этом отношении со всем этим… Из России приходят очень хорошие настроения", - добавил он.
Днем ранее Трамп заявил, что попросил Владимира Путина "пощадить полностью окруженные" силы ВСУ. Путин, в свою очередь, заявил, что с пониманием воспринял призыв Трампа руководствоваться принципами гуманности в отношении военных Украины. Помощник президента РФ Юрий Ушаков уточнил, что в случае сложения оружия заблокированным войскам Украины будут гарантированы жизнь и достойное обращение.
Путин 12 марта провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ, генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен около 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Владимир Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
© РИА Новости / Сгенерировано ИИСША вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ