https://uz.sputniknews.ru/20250315/schitaem-uzbekistan-odnim-iz-10-nadejnyx-partnerov-rossii---volodin-48419326.html

Считаем Узбекистан одним из 10 надежных партнеров России – Володин

Считаем Узбекистан одним из 10 надежных партнеров России – Володин

Sputnik Узбекистан

На встрече было проанализировано нынешнее состояние отношений между парламентами Узбекистана и России.

2025-03-15T12:15+0500

2025-03-15T12:15+0500

2025-03-15T13:28+0500

сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

вячеслав володин

узбекистан

россия

парламент

товарооборот

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с членами делегации Российской Федерации во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.Председатель Сената Танзила Нарбаева, приветствуя высокопоставленного гостя, подчеркнула, что его визит является важным шагом на пути продолжения межпарламентских отношений на новом уровне.В ходе встречи стороны отметили, что одной из основных задач, стоящих перед парламентами, является создание законодательной базы для реализации договоренностей, достигнутых между двумя государствами на высшем уровне. Данная встреча является благоприятной возможностью для активного диалога на пути осуществления целей, вытекающих из интересов двух стран.Участники констатировали наличие актуальных задач в сфере миграции и важность совместного поиска законных решений по защите прав и интересов граждан двух стран в этом процессе.Вместе с тем, проанализировано сегодняшнее состояние взаимодействия между парламентами Узбекистана и России. Отмечалось, что тесное межпарламентское сотрудничество имеет важное значение в отношениях двух государств.Как было отмечено, ведет свою деятельность совместная комиссия между Сенатом Олий Мажлиса и Федеральным советом РA. Регулярные встречи руководителей верхних палат двух стран дают свои результаты в развитии доверительных отношений.В свою очередь, высокопоставленный гость выразил благодарность за теплый прием.В ходе беседы говорилось о дальнейшем укреплении этих отношений в перспективе, контроле за реализацией достигнутых договоренностей, обмене опытом в сфере законодательства и активизации контактов с членами Молодежного парламента.Узбекская сторона отметила, что будет приветствовать активное участие руководства и представителей парламента России в мероприятиях 150-й юбилейной ассамблеи Межпарламентского союза, которая состоится в ближайшее время в Ташкенте.

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