Считаем Узбекистан одним из 10 надежных партнеров России – Володин
12:15 15.03.2025 (обновлено: 13:28 15.03.2025)
© Сенат Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Вячеславом Володиным
© Сенат Олий Мажлиса
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На встрече было проанализировано нынешнее состояние отношений между парламентами Узбекистана и России.
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Сенате Олий Мажлиса состоялась встреча с членами делегации Российской Федерации во главе с Председателем Государственной Думы Федерального Собрания Вячеславом Володиным. Об этом сообщила пресс-служба верхней палаты парламента.
Председатель Сената Танзила Нарбаева, приветствуя высокопоставленного гостя, подчеркнула, что его визит является важным шагом на пути продолжения межпарламентских отношений на новом уровне.
© Сенат Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Вячеславом Володиным
Танзила Нарбаева встретилась с Вячеславом Володиным
© Сенат Олий Мажлиса
В ходе встречи стороны отметили, что одной из основных задач, стоящих перед парламентами, является создание законодательной базы для реализации договоренностей, достигнутых между двумя государствами на высшем уровне. Данная встреча является благоприятной возможностью для активного диалога на пути осуществления целей, вытекающих из интересов двух стран.
"Сегодня узбекско-российские отношения поднялись на следующую ступень – на уровень многогранного стратегического союзничества и надежного партнерства. Важное значение в этом имеют задачи на перспективу, определенные президентами двух стран, а также их реализация. Взаимный товарооборот в прошлом году увеличился на 15 % и составил $12 млрд", – отмечалось в ходе встречи.
Участники констатировали наличие актуальных задач в сфере миграции и важность совместного поиска законных решений по защите прав и интересов граждан двух стран в этом процессе.
© Сенат Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Вячеславом Володиным
Танзила Нарбаева встретилась с Вячеславом Володиным
© Сенат Олий Мажлиса
Вместе с тем, проанализировано сегодняшнее состояние взаимодействия между парламентами Узбекистана и России. Отмечалось, что тесное межпарламентское сотрудничество имеет важное значение в отношениях двух государств.
Как было отмечено, ведет свою деятельность совместная комиссия между Сенатом Олий Мажлиса и Федеральным советом РA. Регулярные встречи руководителей верхних палат двух стран дают свои результаты в развитии доверительных отношений.
© Сенат Олий Мажлиса Танзила Нарбаева встретилась с Вячеславом Володиным
Танзила Нарбаева встретилась с Вячеславом Володиным
© Сенат Олий Мажлиса
В свою очередь, высокопоставленный гость выразил благодарность за теплый прием.
"Мы считаем Узбекистан одним из 10 надежных партнёров России и поддерживаем сложившуюся между нашими странами политику прочной дружбы и доверительного партнерства. Мы заинтересованы в последовательной и эффективной работе наших парламентов. Мы выступаем за дальнейшее продолжение сотрудничества в данном направлении", – сказал Володин.
В ходе беседы говорилось о дальнейшем укреплении этих отношений в перспективе, контроле за реализацией достигнутых договоренностей, обмене опытом в сфере законодательства и активизации контактов с членами Молодежного парламента.
Узбекская сторона отметила, что будет приветствовать активное участие руководства и представителей парламента России в мероприятиях 150-й юбилейной ассамблеи Межпарламентского союза, которая состоится в ближайшее время в Ташкенте.