https://uz.sputniknews.ru/20250315/v-uzbekistane-namereny-ujestochit-nakazanie-za-dtp-v-netrezvom-vide-48423278.html

В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде

В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде

Sputnik Узбекистан

На заседании рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности представители соответствующих ведомств рассмотрели предложения по внесению изменений в статью 266 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).

2025-03-15T18:48+0500

2025-03-15T18:48+0500

2025-03-15T19:13+0500

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уголовный кодекс

пдд

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ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане намерены ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспорта, повлекшие серьезные последствия, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.На заседании рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности представители соответствующих министерств и ведомств рассмотрели предложения по внесению изменений и дополнений в статью 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).Было отмечено, что хотя деяние, предусмотренное данной статьей, признается преступлением, совершенным по неосторожности, в последнее время такие ДТП совершаются участниками дорожного движения, которые ранее были лишены права управления транспортным средством за открытое пренебрежение правами пешеходов, велосипедистов, нарушение ПДД или совершение дорожно-транспортного происшествия, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.В частности, в 2020–2024 годах 322 человека скончались в результате почти 600 ДТП из-за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Только в 2024 году в результате 405 ДТП, совершенных лицами, лишенными права управления транспортным средством, погибли 94 человека.В этой связи был рассмотрен вопрос подготовки законопроекта, предусматривающего более жесткое наказание за совершение правонарушения, установленного 266-й статьей УК лицом, лишенным права управления транспортным средством или лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, психотропных или других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.В завершение участники заседания подчеркнули важность продолжения работы по совершенствованию законодательных предложений и усилению законодательных норм в данной сфере.Статьей 266 УК предусмотрено несколько вариантов наказания за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта, повлекшее повреждение средней тяжести или тяжкое телесное повреждение:Если нарушение повлекло смерть человека, оно наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. При гибели нескольких лиц или иных тяжких последствиях максимальный срок составит до 10 лет с лишением определенного права.

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