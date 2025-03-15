Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250315/v-uzbekistane-namereny-ujestochit-nakazanie-za-dtp-v-netrezvom-vide-48423278.html
В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде
В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде
Sputnik Узбекистан
На заседании рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности представители соответствующих ведомств рассмотрели предложения по внесению изменений в статью 266 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).
2025-03-15T18:48+0500
2025-03-15T19:13+0500
узбекистан
дтп
сенат олий мажлиса узбекистана
уголовный кодекс
пдд
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/08/43332586_246:718:2610:2048_1920x0_80_0_0_9a556548973f5a305550ab0ef2a0c321.jpg
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане намерены ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспорта, повлекшие серьезные последствия, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.На заседании рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности представители соответствующих министерств и ведомств рассмотрели предложения по внесению изменений и дополнений в статью 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).Было отмечено, что хотя деяние, предусмотренное данной статьей, признается преступлением, совершенным по неосторожности, в последнее время такие ДТП совершаются участниками дорожного движения, которые ранее были лишены права управления транспортным средством за открытое пренебрежение правами пешеходов, велосипедистов, нарушение ПДД или совершение дорожно-транспортного происшествия, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.В частности, в 2020–2024 годах 322 человека скончались в результате почти 600 ДТП из-за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Только в 2024 году в результате 405 ДТП, совершенных лицами, лишенными права управления транспортным средством, погибли 94 человека.В этой связи был рассмотрен вопрос подготовки законопроекта, предусматривающего более жесткое наказание за совершение правонарушения, установленного 266-й статьей УК лицом, лишенным права управления транспортным средством или лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, психотропных или других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.В завершение участники заседания подчеркнули важность продолжения работы по совершенствованию законодательных предложений и усилению законодательных норм в данной сфере.Статьей 266 УК предусмотрено несколько вариантов наказания за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта, повлекшее повреждение средней тяжести или тяжкое телесное повреждение:Если нарушение повлекло смерть человека, оно наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. При гибели нескольких лиц или иных тяжких последствиях максимальный срок составит до 10 лет с лишением определенного права.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/04/08/43332586_395:694:2201:2048_1920x0_80_0_0_2b3fd8d0d3c8837e8389d1ea22119eb1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дтп узбекистан наказание сенат
дтп узбекистан наказание сенат

В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде

18:48 15.03.2025 (обновлено: 19:13 15.03.2025)
© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДТП с автобусом и фурой в Санкт-Петербурге
ДТП с автобусом и фурой в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2025
© Sputnik / Александр Гальперин
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
На заседании рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности представители соответствующих ведомств рассмотрели предложения по внесению изменений в статью 266 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане намерены ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспорта, повлекшие серьезные последствия, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
На заседании рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности представители соответствующих министерств и ведомств рассмотрели предложения по внесению изменений и дополнений в статью 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось заседание рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности.
Состоялось заседание рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2025
Состоялось заседание рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Было отмечено, что хотя деяние, предусмотренное данной статьей, признается преступлением, совершенным по неосторожности, в последнее время такие ДТП совершаются участниками дорожного движения, которые ранее были лишены права управления транспортным средством за открытое пренебрежение правами пешеходов, велосипедистов, нарушение ПДД или совершение дорожно-транспортного происшествия, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.
В частности, в 2020–2024 годах 322 человека скончались в результате почти 600 ДТП из-за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Только в 2024 году в результате 405 ДТП, совершенных лицами, лишенными права управления транспортным средством, погибли 94 человека.

"Такие случаи вызывают обоснованные возражения населения, и наши граждане через социальную сеть подчеркивают необходимость дальнейшего ужесточения действующего законодательства", – отметили участники заседания.

В этой связи был рассмотрен вопрос подготовки законопроекта, предусматривающего более жесткое наказание за совершение правонарушения, установленного 266-й статьей УК лицом, лишенным права управления транспортным средством или лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, психотропных или других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось заседание рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности.
Состоялось заседание рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.03.2025
Состоялось заседание рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В завершение участники заседания подчеркнули важность продолжения работы по совершенствованию законодательных предложений и усилению законодательных норм в данной сфере.
Статьей 266 УК предусмотрено несколько вариантов наказания за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта, повлекшее повреждение средней тяжести или тяжкое телесное повреждение:
штраф до 50 БРВ (18,75 млн сумов) с лишением определенного права до 3 лет;
ограничение свободы до 3 лет;
лишение свободы до 3 лет.
Если нарушение повлекло смерть человека, оно наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. При гибели нескольких лиц или иных тяжких последствиях максимальный срок составит до 10 лет с лишением определенного права.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0