В Узбекистане намерены ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде
18:48 15.03.2025 (обновлено: 19:13 15.03.2025)
© Sputnik / Александр Гальперин/
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На заседании рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности представители соответствующих ведомств рассмотрели предложения по внесению изменений в статью 266 УК (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).
ТАШКЕНТ, 15 мар — Sputnik. В Узбекистане намерены ужесточить наказание за нарушение правил дорожного движения и эксплуатацию транспорта, повлекшие серьезные последствия, сообщает пресс-служба Сената Олий Мажлиса.
На заседании рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности представители соответствующих министерств и ведомств рассмотрели предложения по внесению изменений и дополнений в статью 266 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств).
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось заседание рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности.
Состоялось заседание рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
Было отмечено, что хотя деяние, предусмотренное данной статьей, признается преступлением, совершенным по неосторожности, в последнее время такие ДТП совершаются участниками дорожного движения, которые ранее были лишены права управления транспортным средством за открытое пренебрежение правами пешеходов, велосипедистов, нарушение ПДД или совершение дорожно-транспортного происшествия, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.
В частности, в 2020–2024 годах 322 человека скончались в результате почти 600 ДТП из-за управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Только в 2024 году в результате 405 ДТП, совершенных лицами, лишенными права управления транспортным средством, погибли 94 человека.
"Такие случаи вызывают обоснованные возражения населения, и наши граждане через социальную сеть подчеркивают необходимость дальнейшего ужесточения действующего законодательства", – отметили участники заседания.
В этой связи был рассмотрен вопрос подготовки законопроекта, предусматривающего более жесткое наказание за совершение правонарушения, установленного 266-й статьей УК лицом, лишенным права управления транспортным средством или лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения или под воздействием наркотических средств, их аналогов, психотропных или других веществ, влияющих на интеллектуально-волевую деятельность.
© Пресс-служба Сената Олий МажлисаСостоялось заседание рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности.
Состоялось заседание рабочей группы Комитета Сената по вопросам обороны и безопасности.
© Пресс-служба Сената Олий Мажлиса
В завершение участники заседания подчеркнули важность продолжения работы по совершенствованию законодательных предложений и усилению законодательных норм в данной сфере.
Статьей 266 УК предусмотрено несколько вариантов наказания за нарушение ПДД и правил эксплуатации транспорта, повлекшее повреждение средней тяжести или тяжкое телесное повреждение:
штраф до 50 БРВ (18,75 млн сумов) с лишением определенного права до 3 лет;
ограничение свободы до 3 лет;
лишение свободы до 3 лет.
Если нарушение повлекло смерть человека, оно наказывается лишением свободы на срок до 7 лет. При гибели нескольких лиц или иных тяжких последствиях максимальный срок составит до 10 лет с лишением определенного права.