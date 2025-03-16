https://uz.sputniknews.ru/20250316/eaeu-rost-pokazateli-razvitiya-48424725.html

ЕАЭС сформировался как важный элемент мировой экономической архитектуры — министр

ЕАЭС сформировался как важный элемент мировой экономической архитектуры — министр

Sputnik Узбекистан

Евразийская экономическая интеграция обеспечивает рост ключевых показателей развития ЕАЭС

2025-03-16T09:50+0500

2025-03-16T09:50+0500

2025-03-16T09:50+0500

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еаэс

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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. К сегодняшнему дню ЕАЭС сформировался как важный элемент мировой экономической архитектуры, заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.О достижениях евразийской экономической интеграции за десятилетие работы Союза он рассказал на онлайн-конференции "ЕАЭС: 10 лет функционирования крупнейшего интеграционного объединения в Евразии".Комиссия заключила 46 меморандумов о взаимопонимании с универсальными и профильными международными организациями, 14 – с региональными интеграционными и межгосударственными объединениями, а также 30 меморандумов о сотрудничестве с правительствами, министерствами ведомствами третьих стран. Кроме того, действует четыре торговых соглашения между ЕАЭС и третьими странами: Вьетнамом, Ираном, КНР и Сербией.В настоящее время идет активная работа по достижению договоренностей о либерализации торговых режимов с ОАЭ, Индонезией и Монголией. Высокую заинтересованность к диалогу с Союзом проявляют страны Юго-Восточной Азии. Активно развиваются отношения с АСЕАН, а также со странами этого региона на двусторонней основе."Приоритетом, безусловно, остаются отношения с ближайшими партнерами – странами СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН. Несмотря на сложности геоэкономики, количество новых партнеров Союза продолжает увеличиваться", – подчеркнул министр.По мнению Алишерова, евразийская экономическая интеграция оказывает сильное стабилизирующее и стимулирующее влияние на экономику, обеспечивая заметный рост ключевых показателей развития стран евразийской "пятерки".Также Алишеров проинформировал о статистических показателях взаимной и внешней торговли в ЕАЭС. Объективные данные свидетельствуют о значительном увеличении объемов торговли между государствами-членами, а также о росте внешнеэкономической активности.Для справки: ВВП третьих стран и региональных объединений экономической интеграции, с которыми Союз заключил торговые соглашения или предоставил статус наблюдателя, а Комиссия подписала меморандумы о взаимодействии, составляет $71,9 трлн (по данным Всемирного банка, по паритету покупательной способности), или 49,9% мирового ВВП. Население этих стран достигает 4,3 млрд человек, или 53,5% населения мира.

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