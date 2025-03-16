ЕАЭС сформировался как важный элемент мировой экономической архитектуры — министр
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© ЕЭК
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Евразийская экономическая интеграция обеспечивает рост ключевых показателей развития ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. К сегодняшнему дню ЕАЭС сформировался как важный элемент мировой экономической архитектуры, заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.
О достижениях евразийской экономической интеграции за десятилетие работы Союза он рассказал на онлайн-конференции "ЕАЭС: 10 лет функционирования крупнейшего интеграционного объединения в Евразии".
"Создана гибкая инфраструктура, охватывающая ключевых партнеров и позволяющая комплексно вести диалог в интересах повышения устойчивости экономик государств-членов, решать задачи встраивания ЕАЭС в мировую архитектуру экономических отношений, расширения географии и объема экспорта, а также привлечения иностранных инвестиций и технологий", — отметил он.
Комиссия заключила 46 меморандумов о взаимопонимании с универсальными и профильными международными организациями, 14 – с региональными интеграционными и межгосударственными объединениями, а также 30 меморандумов о сотрудничестве с правительствами, министерствами ведомствами третьих стран. Кроме того, действует четыре торговых соглашения между ЕАЭС и третьими странами: Вьетнамом, Ираном, КНР и Сербией.
В настоящее время идет активная работа по достижению договоренностей о либерализации торговых режимов с ОАЭ, Индонезией и Монголией. Высокую заинтересованность к диалогу с Союзом проявляют страны Юго-Восточной Азии. Активно развиваются отношения с АСЕАН, а также со странами этого региона на двусторонней основе.
"Приоритетом, безусловно, остаются отношения с ближайшими партнерами – странами СНГ, ШОС, БРИКС, АСЕАН. Несмотря на сложности геоэкономики, количество новых партнеров Союза продолжает увеличиваться", – подчеркнул министр.
По мнению Алишерова, евразийская экономическая интеграция оказывает сильное стабилизирующее и стимулирующее влияние на экономику, обеспечивая заметный рост ключевых показателей развития стран евразийской "пятерки".
"Новая конфигурация торговли, транспортно-логистических маршрутов, трудовой миграции и финансовых потоков в регионе наряду с активной экономической политикой послужили стимулом для активного экономического роста в ЕАЭС, – сказал министр. – По оценкам ЕЭК, индекс физического объема ВВП в ЕАЭС в 2024 году составил 117,6% к 2014 году. По отдельным государствам-членам рост ВВП был более значительным, например, в Армении – в 1,6 раза, Кыргызстане – в 1,6 раза, Казахстане – в 1,3 раза".
Также Алишеров проинформировал о статистических показателях взаимной и внешней торговли в ЕАЭС. Объективные данные свидетельствуют о значительном увеличении объемов торговли между государствами-членами, а также о росте внешнеэкономической активности.
"Рост доли оборота взаимной торговли во внешнеторговом обороте ЕАЭС вырос до 19,8% в 2024 году против 13,5% в 2015 году. Объем взаимной торговли товарами в Союзе с 2015 года удвоился и достиг в 2024 году почти 100 млрд долларов", — сказал он.
Для справки: ВВП третьих стран и региональных объединений экономической интеграции, с которыми Союз заключил торговые соглашения или предоставил статус наблюдателя, а Комиссия подписала меморандумы о взаимодействии, составляет $71,9 трлн (по данным Всемирного банка, по паритету покупательной способности), или 49,9% мирового ВВП. Население этих стран достигает 4,3 млрд человек, или 53,5% населения мира.