Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины

Это за Курск: Россия возьмет под контроль вдвое большую территорию Украины

Sputnik Узбекистан

16.03.2025

На совещании в Курской области с военным руководством СВО президент России Владимир Путин дал указание, которое вызвало на Западе и на Украине чрезвычайно болезненную реакцию, пишет колумнист РИА Новости. Обращаясь к начальнику Генштаба Валерию Герасимову, российский президент попросил "подумать в будущем о создании зоны безопасности вдоль государственной границы". На самом деле, за достаточно нейтральной формулировкой скрывается тот факт, что российское руководство уже приняло решение, каким образом будет обустроена будущая линия соприкосновения России и того, что останется от Украины, а когда наши противники сообразили, что это значит, открывшаяся бездна ввергла их в смертельную кататонию.Интересно, что буквально накануне визита Путина в Курскую область издание The Washington Post разместило материал, в котором утверждалось, что Центр анализа разведывательной информации ЕС якобы раздобыл сверхсекретный документ "российского мозгового центра, связанного с ФСБ", согласно которому Россия планирует создать буферную зону вдоль Брянской и Белгородской областей, а также в районе Крыма, что "затронет Одессу и Одесскую область". Многочисленных западных онлайн-комментаторов сразу осенило, что "буферная зона позволит России контролировать украинскую инфраструктуру без формальной аннексии" и что она позволит сформировать постоянную "серую зону", которую "можно использовать как рычаг давления на Киев", и создаст "постоянный источник нестабильности, требующий присутствия войск России для "поддержания мира".Озарения эти произошли всего через два года после того, как Владимир Путин упомянул о буферных зонах в первый раз. В июне 2023 года президент заявил, что Москва рассмотрит вопрос создания на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся, при этом зона должна быть "на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию". Потом он упомянул об этом в марте 2024 года, не исключив, что Россия может быть вынуждена "в какой-то момент", какой мы посчитаем целесообразным, создать буферную зону на территориях, которые пока контролирует Киев. В апреле 2024-го пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что позиция России прежняя: "В этом плане ничего не меняется".Сейчас, с переходом российских войск в активное наступление по всем направлениям, этот вопрос становится более чем актуальным. После полного отбрасывания противника за административные границы России (включая новые регионы) необходимо обеспечить долговременную безопасность наших граждан от возможных провокаций с противоположной стороны, и это не обсуждается.Глубина буферной зоны — это не политический, а объективный военно-технический параметр. К примеру, чтобы снять риски обстрелов дальнобойной западной артиллерией, буферную зону, в которой запрещена любая деятельность и военное присутствие Украины, нужно отодвигать минимум на сорок километров. С учетом дальности работы систем РСЗО (включая HIMARS) — на 50-70 километров. При этом речь идет не только о самих средствах поражения, но и об обеспечивающей их системе логистики. Чтобы полностью парализовать снабжение украинских частей в буферной зоне, ее нужно расширять на сто километров.Из этого логически вытекает, что при установлении эффективной буферной зоны безопасности, о которой говорил Владимир Путин, в нее войдут Одесса, Николаев, Кривой Рог, Днепропетровск, Харьков, Сумы и Чернигов, то есть по факту Россия сможет контролировать в разы больше "старой" украинской территории, чем та, которая уже находится под нашим контролем.Совершенно очевидно, что сейчас эта тема на Западе из леденящего осознания происходящего перейдет в неистовую истерику, как мы это уже неоднократно проходили. Но нашим неуважаемым непартнерам нужно зарубить себе на носу, что мы делаем им огромный подарок даже с учетом стокилометровой санитарной зоны. В мае 2024 года зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заранее предупредил, что в случае провокаций с использованием дальнобойных западных ракет вроде Storm Shadow/SCALP-EG в такую зону может попасть "практически вся центральная и значительная часть западных территорий б. Украины", а санитарная зона на Украине, создаваемая для защиты территории России, может быть "расширена до границы с Польшей".Гарантированные вопли и обвинения могут быть отправлены по тому же адресу, по которому Дмитрий Медведев отправил Великобританию с ее требованием к России начать 30-дневное перемирие "безо всяких условий", потому что для самих западников буферные зоны очень даже хороши — если это тех, кого надо зоны (вспомним Рейнскую ДМЗ после Первой мировой, когда французские и бельгийские войска контролировали часть Германии вплоть до 1930 года).Например, еще в 2016 году американская организация Center for the National Interest выпустила доклад "Обеспечение стратегического буферного пространства: последствия для глобальной стратегии США", в котором черным по белому доказывается выгодность для США создания и контролирования подобных зон по всему миру: "Буферные зоны —инструмент для минимизации рисков и сохранения глобального лидерства США".Для них буферные зоны — это про глобальное лидерство, власть и деньги. Для нас — это про жизни наших граждан.На днях в освобожденной Мартыновке в Курской области наши бойцы обнаружили тело пенсионерки: она умерла от жажды, голода и холода, прячась в сарае от украинских нелюдей, которые в это время убивали и пытали женщин, стариков и детей. Рядом с ней был дневник, который она вела до самого конца."Есть уже не было ничего 12 дней. В хате три градуса тепла, скоро конец, вам желаю, чтобы были живы и здоровы. Прощайте, дети, не увидимся, ни я вас, ни вы меня, целую всех".Призыв к гуманности со стороны Трампа был нашими бойцами однозначно услышан, и окруженные укротеррористы мучиться не будут.А чтобы этого не произошло впредь — мы возьмем под контроль столько украинской территории, сколько будет нужно.И спрашивать ни у кого не будем.

