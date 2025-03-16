https://uz.sputniknews.ru/20250316/filial-rossiyskogo-vuza-v-uzbekistane-privlekut-k-ekzamenam-dlya-migrantov-48424978.html
Филиал российского вуза в Узбекистане привлекут к экзаменам для мигрантов
Филиал российского вуза в Узбекистане привлекут к экзаменам для мигрантов
Sputnik Узбекистан
Стороны обсудили в Казани вопросы взаимодействия в миграционной сфере
2025-03-16T12:10+0500
2025-03-16T12:10+0500
2025-03-16T12:10+0500
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трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik. Агентство миграции при Кабмине Узбекистана намерено привлечь филиал Казанского федерального университета в Джизаке к проведению экзаменов для соотечественников, желающих работать в России, сообщает пресс-служба ведомства.Вопросы взаимодействия в миграционной сфере руководство агентства и российского вуза обсудили в Казани. Стороны договорились организовать проведение таких экзаменов уже в ближайшее время, уточнили в пресс-службе.По данным Агентства миграции, трудоустройство граждан республики в России в рамках организованного и адресного наборов в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тыс. человек — 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом: до порядка 700 тыс. человек.
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узбекистан экзамены мигранты филиал вуз россия
узбекистан экзамены мигранты филиал вуз россия
Филиал российского вуза в Узбекистане привлекут к экзаменам для мигрантов
Стороны обсудили в Казани вопросы взаимодействия в миграционной сфере.
ТАШКЕНТ, 16 мар — Sputnik.
Агентство миграции при Кабмине Узбекистана намерено привлечь филиал Казанского федерального университета в Джизаке к проведению экзаменов для соотечественников, желающих работать в России, сообщает
пресс-служба ведомства.
Вопросы взаимодействия в миграционной сфере руководство агентства и российского вуза обсудили в Казани.
"Специалисты, желающие временно работать в России, обязаны сдать экзамены по российскому праву, истории и русскому языку. Это, в свою очередь, создавало ряд неудобств. В связи с этим на встрече обсуждался вопрос организации экзаменов в Узбекистане, в Джизакском филиале Казанского федерального университета", — говорится в сообщении.
Стороны договорились организовать проведение таких экзаменов уже в ближайшее время, уточнили в пресс-службе.
По данным Агентства миграции, трудоустройство граждан республики в России в рамках организованного и адресного наборов в 2024 году выросло в 4,2 раза по сравнению с 2023 годом и составило 123,7 тыс. человек — 76,5% от общего набора в 2024 году. При этом общее число трудовых мигрантов из Узбекистана в РФ в 2024 году с учетом самостоятельного трудоустройства снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом: до порядка 700 тыс. человек.