Праздник ремесленного искусства в Ташкенте — самые яркие фото
Выставка-продажа "Заслуженные мастера республики" в Ташкенте: Праздник традиционного ремесленного искусства
Выставка-продажа "Заслуженные мастера республики" в Ташкенте: Праздник традиционного ремесленного искусства
Цель мероприятия – показ богатой палитры национальных ремесел, популяризация искусства и мастерства, передающихся из поколения в поколение
Цель мероприятия – показ богатой палитры национальных ремесел, популяризация искусства и мастерства, передающихся из поколения в поколение
Ценители узбекской ручной вышивки знают, что каждый элемент узора на сюзане или женской одежде имеет особое символическое значение
Ценители узбекской ручной вышивки знают, что каждый элемент узора на сюзане или женской одежде имеет особое символическое значение
Посетители выставки стараются запечатлеть мастеров и изготовленные ими изделия
Посетители выставки стараются запечатлеть мастеров и изготовленные ими изделия
Традиции ремесленничества передаются из поколения в поколение. Так появляются династии мастеров
Традиции ремесленничества передаются из поколения в поколение. Так появляются династии мастеров
Тончайшая ручная работа. натуральные материалы. Уникальные модели. И, конечно, золотые руки их автора— Гулноры Одиловой
Тончайшая ручная работа. натуральные материалы. Уникальные модели. И, конечно, золотые руки их автора— Гулноры Одиловой
Праздник традиционного ремесленного искусства сопровождался народными песнями и танцами
Праздник традиционного ремесленного искусства сопровождался народными песнями и танцами
Поклонников этностиля становится все больше, что неудивительно, ведь такие изделия выделяют из толпы, придавая их обладателю особый шарм
Поклонников этностиля становится все больше, что неудивительно, ведь такие изделия выделяют из толпы, придавая их обладателю особый шарм
Талантливых людей вдохновляют богатое культурное наследие и живописная природа Узбекистана. В результате из дерева, глины, кожи, национальных тканей рождаются настоящие произведения искусства
Талантливых людей вдохновляют богатое культурное наследие и живописная природа Узбекистана. В результате из дерева, глины, кожи, национальных тканей рождаются настоящие произведения искусства
Сейчас в республиканском каталоге мастеров народно-прикладного искусства более 260 мастеров, из них 81 носит звание почетного
Сейчас в республиканском каталоге мастеров народно-прикладного искусства более 260 мастеров, из них 81 носит звание почетного
Большим успехом пользуются рукотворные театральные куклы Мансура Курязова — их можно увидеть в разных музеях мира
Большим успехом пользуются рукотворные театральные куклы Мансура Курязова — их можно увидеть в разных музеях мира
Узбекская керамика — пример того, как традиции могут гармонично сосуществовать с современными трендами. Каждый узор, каждая форма — это олицетворение мастерства и уважения к истории
Узбекская керамика — пример того, как традиции могут гармонично сосуществовать с современными трендами. Каждый узор, каждая форма — это олицетворение мастерства и уважения к истории
Возможность увидеть в одном месте такое количество изделий различных школ узбекской керамики дорогого стоит
Возможность увидеть в одном месте такое количество изделий различных школ узбекской керамики дорогого стоит
Мастера говорят, что несмотря на технические улучшения, ручная лепка и роспись остаются основой ремесла. Ведь именно в них заложена душа изделия
Мастера говорят, что несмотря на технические улучшения, ручная лепка и роспись остаются основой ремесла. Ведь именно в них заложена душа изделия
Шаг за шагом ремесленники идут к вершинам мастерства увлекая за собой молодежь, показывая, что красота, которая нас окружает — дело наших рук, было бы желание, терпение и любовь ко прекрасному.
Шаг за шагом ремесленники идут к вершинам мастерства увлекая за собой молодежь, показывая, что красота, которая нас окружает — дело наших рук, было бы желание, терпение и любовь ко прекрасному.
Участие в подобных выставках для каждого ремесленника сколько бы лет ему ни было – возможность поделиться собственным опытом и узнать что-то новое
Участие в подобных выставках для каждого ремесленника сколько бы лет ему ни было – возможность поделиться собственным опытом и узнать что-то новое
Работы мастеров отличает гармоничное сочетание традиций и новаторства, а также узнаваемый авторский почерк
Работы мастеров отличает гармоничное сочетание традиций и новаторства, а также узнаваемый авторский почерк