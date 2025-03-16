Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20250316/prazdnik-traditsionnogo-remeslennogo-iskusstva-v-tashkente-48435607.html
Праздник ремесленного искусства в Ташкенте — самые яркие фото
Праздник ремесленного искусства в Ташкенте — самые яркие фото
Sputnik Узбекистан
Мероприятие собрало мастеров-ветеранов, сохраняющих и развивающих традиции народных ремесел, из разных регионов республики
2025-03-16T18:10+0500
2025-03-16T18:10+0500
фотолента
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/10/48429394_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_56e0d99f6a1855bc6fd9a14881c0d960.jpg
Выставка-продажа "Заслуженные мастера республики" состоялась в ташкентском парке культуры и отдыха "Навруз" по инициативе Ассоциации "Хунарманд". Здесь собрались мастера-ветераны из разных регионов, сохраняющие и развивающие традиции народных ремесел.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/10/48429394_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3bd5bad949a6a22b13717fc80ba426f4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ташкент искусство ремесла регионы республика
ташкент искусство ремесла регионы республика

Праздник ремесленного искусства в Ташкенте — самые яркие фото

18:10 16.03.2025
Подписаться
Мероприятие собрало мастеров-ветеранов, сохраняющих и развивающих традиции народных ремесел, из разных регионов республики.
Выставка-продажа "Заслуженные мастера республики" состоялась в ташкентском парке культуры и отдыха "Навруз" по инициативе Ассоциации "Хунарманд". Здесь собрались мастера-ветераны из разных регионов, сохраняющие и развивающие традиции народных ремесел.
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка-продажа "Заслуженные мастера республики" в Ташкенте: Праздник традиционного ремесленного искусства

Выставка-продажа &quot;Заслуженные мастера республики&quot; в Ташкенте: Праздник традиционного ремесленного искусства - Sputnik Узбекистан
1/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Выставка-продажа "Заслуженные мастера республики" в Ташкенте: Праздник традиционного ремесленного искусства

© Sputnik / Бахром Хатамов

Цель мероприятия – показ богатой палитры национальных ремесел, популяризация искусства и мастерства, передающихся из поколения в поколение

Цель мероприятия – показ богатой палитры национальных ремесел, популяризация искусства и мастерства, передающихся из поколения в поколение - Sputnik Узбекистан
2/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Цель мероприятия – показ богатой палитры национальных ремесел, популяризация искусства и мастерства, передающихся из поколения в поколение

© Sputnik / Бахром Хатамов

Ценители узбекской ручной вышивки знают, что каждый элемент узора на сюзане или женской одежде имеет особое символическое значение

Ценители узбекской ручной вышивки знают, что каждый элемент узора на сюзане или женской одежде имеет особое символическое значение - Sputnik Узбекистан
3/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Ценители узбекской ручной вышивки знают, что каждый элемент узора на сюзане или женской одежде имеет особое символическое значение

© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки стараются запечатлеть мастеров и изготовленные ими изделия

Посетители выставки стараются запечатлеть мастеров и изготовленные ими изделия - Sputnik Узбекистан
4/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Посетители выставки стараются запечатлеть мастеров и изготовленные ими изделия

© Sputnik / Бахром Хатамов

Традиции ремесленничества передаются из поколения в поколение. Так появляются династии мастеров

Традиции ремесленничества передаются из поколения в поколение. Так появляются династии мастеров - Sputnik Узбекистан
5/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Традиции ремесленничества передаются из поколения в поколение. Так появляются династии мастеров

© Sputnik / Бахром Хатамов

Тончайшая ручная работа. натуральные материалы. Уникальные модели. И, конечно, золотые руки их автора— Гулноры Одиловой

Тончайшая ручная работа. натуральные материалы. Уникальные модели. И, конечно, золотые руки их автора— Гулноры Одиловой - Sputnik Узбекистан
6/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Тончайшая ручная работа. натуральные материалы. Уникальные модели. И, конечно, золотые руки их автора— Гулноры Одиловой

© Sputnik / Бахром Хатамов

Праздник традиционного ремесленного искусства сопровождался народными песнями и танцами

Праздник традиционного ремесленного искусства сопровождался народными песнями и танцами - Sputnik Узбекистан
7/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Праздник традиционного ремесленного искусства сопровождался народными песнями и танцами

© Sputnik / Бахром Хатамов

Поклонников этностиля становится все больше, что неудивительно, ведь такие изделия выделяют из толпы, придавая их обладателю особый шарм

Поклонников этностиля становится все больше, что неудивительно, ведь такие изделия выделяют из толпы, придавая их обладателю особый шарм - Sputnik Узбекистан
8/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Поклонников этностиля становится все больше, что неудивительно, ведь такие изделия выделяют из толпы, придавая их обладателю особый шарм

© Sputnik / Бахром Хатамов

Талантливых людей вдохновляют богатое культурное наследие и живописная природа Узбекистана. В результате из дерева, глины, кожи, национальных тканей рождаются настоящие произведения искусства

Талантливых людей вдохновляют богатое культурное наследие и живописная природа Узбекистана. В результате из дерева, глины, кожи, национальных тканей рождаются настоящие произведения искусства - Sputnik Узбекистан
9/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Талантливых людей вдохновляют богатое культурное наследие и живописная природа Узбекистана. В результате из дерева, глины, кожи, национальных тканей рождаются настоящие произведения искусства

© Sputnik / Бахром Хатамов

Сейчас в республиканском каталоге мастеров народно-прикладного искусства более 260 мастеров, из них 81 носит звание почетного

Сейчас в республиканском каталоге мастеров народно-прикладного искусства более 260 мастеров, из них 81 носит звание почетного - Sputnik Узбекистан
10/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Сейчас в республиканском каталоге мастеров народно-прикладного искусства более 260 мастеров, из них 81 носит звание почетного

© Sputnik / Бахром Хатамов

Большим успехом пользуются рукотворные театральные куклы Мансура Курязова — их можно увидеть в разных музеях мира

Большим успехом пользуются рукотворные театральные куклы Мансура Курязова — их можно увидеть в разных музеях мира - Sputnik Узбекистан
11/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Большим успехом пользуются рукотворные театральные куклы Мансура Курязова — их можно увидеть в разных музеях мира

© Sputnik / Бахром Хатамов

Узбекская керамика — пример того, как традиции могут гармонично сосуществовать с современными трендами. Каждый узор, каждая форма — это олицетворение мастерства и уважения к истории

Узбекская керамика — пример того, как традиции могут гармонично сосуществовать с современными трендами. Каждый узор, каждая форма — это олицетворение мастерства и уважения к истории - Sputnik Узбекистан
12/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Узбекская керамика — пример того, как традиции могут гармонично сосуществовать с современными трендами. Каждый узор, каждая форма — это олицетворение мастерства и уважения к истории

© Sputnik / Бахром Хатамов

Возможность увидеть в одном месте такое количество изделий различных школ узбекской керамики дорогого стоит

Возможность увидеть в одном месте такое количество изделий различных школ узбекской керамики дорогого стоит - Sputnik Узбекистан
13/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Возможность увидеть в одном месте такое количество изделий различных школ узбекской керамики дорогого стоит

© Sputnik / Бахром Хатамов

Мастера говорят, что несмотря на технические улучшения, ручная лепка и роспись остаются основой ремесла. Ведь именно в них заложена душа изделия

Мастера говорят, что несмотря на технические улучшения, ручная лепка и роспись остаются основой ремесла. Ведь именно в них заложена душа изделия - Sputnik Узбекистан
14/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Мастера говорят, что несмотря на технические улучшения, ручная лепка и роспись остаются основой ремесла. Ведь именно в них заложена душа изделия

© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаг за шагом ремесленники идут к вершинам мастерства увлекая за собой молодежь, показывая, что красота, которая нас окружает — дело наших рук, было бы желание, терпение и любовь ко прекрасному.

Шаг за шагом ремесленники идут к вершинам мастерства увлекая за собой молодежь, показывая, что красота, которая нас окружает — дело наших рук, было бы желание, терпение и любовь ко прекрасному. - Sputnik Узбекистан
15/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Шаг за шагом ремесленники идут к вершинам мастерства увлекая за собой молодежь, показывая, что красота, которая нас окружает — дело наших рук, было бы желание, терпение и любовь ко прекрасному.

© Sputnik / Бахром Хатамов

Участие в подобных выставках для каждого ремесленника сколько бы лет ему ни было – возможность поделиться собственным опытом и узнать что-то новое

Участие в подобных выставках для каждого ремесленника сколько бы лет ему ни было – возможность поделиться собственным опытом и узнать что-то новое - Sputnik Узбекистан
16/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Участие в подобных выставках для каждого ремесленника сколько бы лет ему ни было – возможность поделиться собственным опытом и узнать что-то новое

© Sputnik / Бахром ХатамовВыставка-продажа "Заслуженные мастера республики" в Ташкенте: Праздник традиционного ремесленного искусства
Выставка-продажа Заслуженные мастера республики в Ташкенте: Праздник традиционного ремесленного искусства - Sputnik Узбекистан
17/18
© Sputnik / Бахром Хатамов
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы мастеров отличает гармоничное сочетание традиций и новаторства, а также узнаваемый авторский почерк

Работы мастеров отличает гармоничное сочетание традиций и новаторства, а также узнаваемый авторский почерк - Sputnik Узбекистан
18/18
© Sputnik / Бахром Хатамов

Работы мастеров отличает гармоничное сочетание традиций и новаторства, а также узнаваемый авторский почерк

новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0